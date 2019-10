Odgovor vlasti na školska nezadovoljstva nova je potvrda nerazumijevanja hrvatske realnosti

Autor: dr. sc. Stjepan Šterc/7dnevno

Napuštajući diplomatsku salonsku sigurnost neobaveznog djelovanja i ugodnog okruženja bez ozbiljnijih izazova i javnog praćenja korisnosti ili beskorisnosti takvih pozicija i mijenjajući sve silne privilegiranosti s ozbiljnim i odgovornim poslovima vođenja države i njezinih ključnih resora u funkciji ukupnog razvoja, domovinske sigurnosti, demografskog opstanka i povezivanja ukupne hrvatske populacije u smisleni koncept države, ponajmanje su se očekivale u osobnom doživljaju važnosti negativne reakcije na salonski način vladanja i upravljanja predstavnika i aktivnih sudionika temeljnih djelatnosti u društvu.

Nezadovoljstva

Nezadovoljstva koja dolaze iz školstva, znanosti, zdravstva i kulture, bez obzira na to artikuliraju li ih sindikalni predstavnici ili djelatnici izravno, sasvim sigurno nisu plod političkog usmjeravanja, opozicijskog pritiska ili iracionalnog umišljaja potrebe za remećenjem vladajuće programirane političko-trgovinske stabilnosti, već spontana i potrebna reakcija na obrazac vladanja Hrvatskom u kojem se ne donose nikakve strateške razvojne odluke. Pritom bi se barem mogla očekivati elementarna razina razumijevanja, poniznosti i odgovornosti ili čak samo diplomatsko-političke suzdržanosti prema nastavnicima i ostalim djelatnicima u školskom sustavu, inače zapostavljanima i gotovo ponižavanima u svim političkim opcijama dosad.

Oni su neosporni temelj hrvatskoga društva, kao uostalom i svakog drugog, i uza sve moguće i nemoguće kritike prema njima nitko ne može negirati njihovu ključnu ulogu u razvoju svakog pojedinca koji kasnije s političko-diplomatskih i sličnih imaginarnih visina pokazuje razinu svoje zahvale ljudima koji su bili uz njih (nas) u životnom razdoblju kad su ih (nas) morali razumjeti, odgajati, usmjeravati, izgrađivati i činiti ih (nas) boljima. Školstvo je jedina, ali jedina, djelatnost kroz koju svi prolaze više ili manje uspješno i čiji tragovi u nama ostaju cijelog života i barem bi elementarna zahvala prema svim tim ljudima bila očekivani politički odgovor.

Zaštita njihova dostojanstva i egzistencijalno osiguravanje svakodnevice pokazatelj su uređenog društva, a prigovori iz tzv. realnog sektora (termin izmišljen u ekonomskoj doktrini klasične materijalističke i financijske determinacije svega) prema školstvu negiraju i njihov vlastiti prolazak kroz njega i kasniju, uvjetno rečenu, uspješnost u koju su upravo nastavnici ugradili znatan dio svojih ljudskih, obrazovnih, sadržajnih, spoznajnih i sličnih vrlina. Društveni se i razvojni sklad ne postiže negacijom temeljnog sustava i izdizanjem ekonomske isključivosti, već uvažavanjem logičnog razvojnog slijeda i ugrađivanja u njega nastavničke osobnosti.





Školstvo i diplomacija

Uostalom, po čemu je to diplomacija važnija od školstva i po čemu su to diplomati vredniji za Hrvatsku od njezinih nastavnika? Kad je to diplomacija protestirala protiv uskraćivanja svojih prava ili iskazivala nezadovoljstvo svojim primanjima, položajima, dodacima, vrednovanjem djelatnosti, stambenim zbrinjavanjem i sličnim životnim egzistencijalnim pitanjima? Ili neka druga slična djelatnost vezana za političku privilegiranost? Nije nikad niti će. Zato i ne mogu razumjeti nastavnike silno opterećene birokratskim obavezama, roditeljskim procjenjivanjima i maltretiranjima kad su njihova savršena, najbolja i razmažena djeca u pitanju, i uglavnom nezaštićene od napada, vrijeđanja, ponižavanja i ugrožavanja osnovnog dostojanstva. Naravno, postoji i druga strana priče primarno vezana za selekciju, uskoću, strogoću, obrazovnu razinu i slično, međutim, ona nije prevladavajuća i odnosi se samo na uski segment školstva.

Diplomatsko-politički odgovor vlasti na školska nezadovoljstva nova je potvrda nerazumijevanja hrvatske realnosti, političkog izdizanja iznad oblaka u neku višu, nedodirljivu sferu i isključivog svođenja upravljanja Hrvatskom na osnovi osjećaja, razmišljanja uskog okruženja limitirane širine razumijevanja svakodnevice, negacije osnovnih zakonitosti, hijerarhijske nadređenosti i osrednjeg savjetničkog okruženja izrazito razvijenih sposobnosti potvrđivanja velikih misli pretpostavljenih, ulagivanja i apologetskog divljenja.

Diplomatska retorika

Umišljaj diplomacije u osobnu i djelatničku važnost i nezamjenjivost uz strogu kadrovsku selektiranost i verbalnu ekvilibristiku o svemu te potrebu pokazivanja i dokazivanja jedinog ispravnog promišljanja na temelju osobnog doživljaja razvojnih potreba suvremene Hrvatske podigao je političko djelovanje na novu razinu. Nitko ništa ne razumije, a pogotovo se ne razumije nova europska složenost i uloga Hrvatske u njoj, osim, naravno, pomno izabranih pripadnika. Nastavnici, medicinske sestre, sindikalisti, znanstvenici i ostali nezadovoljnici ne mogu razumjeti objektivnu stvarnost koja ih pritišće, ali bi trebali, usprkos svemu, razumjeti njihove potrebe opstanka i očuvanja tako često spominjanih europskih vrijednosti, na čiji se spomen i učestalo ponavljanje bez značenja, razumijevanja i pojašnjavanja ostaje u prilici osobne financijske i pozicijske stabilnosti.

Udaljavanje od stvarnosti i zatvaranje u zaštićeni krug privilegiranosti nezaustavljivo troši vrijeme i smanjuje mogućnosti pravovremenih reakcija na negativnosti koje neumoljivo pritišću Hrvatsku. Prilikom diplomatsko-političkih reakcija na školske djelatnike i njihovo opravdano nezadovoljstvo ugrožavanjem osnovnog dostojanstva i egzistencijalnih potreba ni u jednom se retoričkom obraćanju ne spominju djeca – učenici osnovnih i srednjih škola, čija bi brzina godišnjeg smanjivanja trebala ozbiljno zabrinuti svakog, a pogotovo bi zabrinutost trebali pokazivati oni koji sve znaju i kojima istraživanja i projekcije nisu potrebne.

Nastavak agonije

Usput samo, najnoviji službeni podaci o prirodnom padu stanovništva Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske od 13. rujna 2019. godine pokazuju: prirodni je pad stanovništva u mjesecu srpnju iznosio 1002 osobe. Za neupućene i nezainteresirane nevažan podatak, a za sve kojima je hrvatska budućnost stručna, znanstvena i politička briga jako zabrinjavajući. Prema istom mjesecu 2018. godine apsolutno je povećanje prirodnog pada za 236 osoba, ali je relativno za nevjerojatnih 30,8%!

Diplomatsko-politička zabrinutost aktualaca na vlasti jednostavno ne postoji i niti jedan ih demografski podatak službene statistike ne može pokolebati u njihovou frazeološkom ponavljanju: događa se to i drugima, opći su to trendovi, moderno smo europsko društvo, demografska se problematika treba rješavati horizontalno (iako nitko ne može dokučiti značenje horizontalnog pristupa u stručnom smislu), demografske se negativnosti smiruju i ublažavaju, demografska se problematika ispuhuje u javnom prostoru i slične mimikrije za nepostupanje.

Samo prirodni nestanak Hrvatske, bez spominjanja iseljavanja (koje se, kako kažu, smiruje), u projekcijskom smislu s izraženim intenzitetom starenja i promijenjenim odnosima starog i mladog stanovništva u ukupnom, u doglednoj će budućnosti izrazito poremetiti odnose radne snage. Diplomatsko-politički pristup ili odgovor na to je ukidanje kvota za radne dozvole čak i iznad negativne migracijske bilance i službeno potvrđivanje supstitucije stanovništva s neidentitetskom imigracijskom populacijom kao najgori mogući demografski scenarij za Hrvatsku.

Ipak, demografsku problematiku sigurno vraćaju na scenu u predizborno vrijeme i podižu je na razinu europskih formalnih tijela, ali s akterima kojima je bitna samo za osobni uspon.

Iskaz nemoći

Zatvoreni u svoj diplomatsko-politički svijet “europskih vrijednosti” i stroge kadrovske selekcije priučenih i utreniranih briselskih pionira malenih, bez ikakvog ozbiljnijeg iskustva u vođenju, upravljanju, odlučivanju, iskazivanju stava, čvrstini i osobnosti i sličnih atribucija, iskazana nemoć vođenja Hrvatske zapravo i ne iznenađuje. Preneseni je to obrazac europske birokracije na Hrvatsku, a javno hvaljenje suficitom državnog proračuna i mogući ulazak u proračunski deficit ne može ih usmjeriti na odluke vezane uz hrvatsku budućnost, ključne sustave u državi, demografsku obnovu i slična problemska rješavanja. Neke odluke jednostavno ne mogu donijeti: