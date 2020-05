SLUČAJNI PREDSJEDNIK Četnike moli, HOS-ovce vrijeđa

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Kolumnist tjednika 7dnevno, Marcel Holjevac, svakog tjedna donosi “Tjedni pregled hrvatske političke gluposti”

ORBANOVA KARTA Svi znaju da nema straha od Mađarske

Zanimljiva je ta hrvatska lijeva scena, naročito medijska. Svaki dan se groze nad primitivnim nacionalizmom u Hrvata, usta su im puna Aleksandre Zec i Jasenovca čim se spomene Srbija ili Srbi, uvjeravaju nas da su nam Srbi najbolji prijatelji i najbliži rod, da su ljudi poput Pupovca naši anđeli čuvari koji paze da se ne povampirimo u ustaše, a ne manipulatori. Nema im gore stvari od iskazivanja “hrvatskog nacionalizma”.

A onda Orban, u kontekstu mature u Mađarskoj, preporuči učenicima da uče povijest i stavi povijesnu kartu Mađarske, onu otprije Trianonskih ugovora, i oni svi jednostavno polude. Zaključe da Orban ima pretenzija oteti nam svetu hrvatsku zemlju. Isto je bilo sa Salvinijem. HDZ im tada nije nacionalistički, nego naivan i nedovoljno nacionalno tvrd. Kada je riječ o Italiji, Mađarskoj, bilo kojoj zemlji zapada, jugoljevičari su veći zaštitnici nacionalnih interesa Hrvata od Franje Tuđmana, ni zrna žita neprijatelju!

Kad se samo sjetim Ferala, tamo negdje devedesetih, koji se usred rata sa Srbijom iz broja u broj zgražao se nad “antisrpskim” tekstovima i propagandom medija, a onda kad je izbio diplomatski sukob sa Slovenijom oko Svete Gere i kasnije zaljeva, počeo se sprdati sa Slovenijom u stilu čiste ratnohuškačke propagande, ždanovljevsko-gebelsovskim stilom!

Tako i danas, branili bi Hrvatsku od mračnih zapadnih sila koje samo čekaju da nam otmu zemlju, evo Orban i Talijani gomilaju tenkove na granici! Istina je, međutim, da Hrvatskoj u ovom trenutku od Orbana ne prijeti apsolutno nikakva opasnost, i oni to jako dobro znaju. Istina je da bi Ministarstvo trebalo poslati upit Mađarima u vezi s tim statusom jer se političari takvih osjetljivih stvari trebaju kloniti, treba zatražiti objašnjenje.

No istina je isto tako da postoje tek dvije Hrvatskoj susjedne zemlje koje su prema njoj izrazito neprijateljski raspoložene, BiH i Srbija, od kojih tek jedna, znamo koja, ima teritorijalne pretenzije spram Hrvatske od kojih nikad nije odustala – i ne samo teritorijalne, kako ćemo vidjeti. No cijela ta lijeva scena apsolutno ignorira tu činjenicu, naročito kada je riječ o BiH koja je jedino što je jugonostalgičarima preostalo u vidu nade u oživljavanje bratstva-jedinstva i, kako se oni nadaju, kamena temeljca neke buduće zajedničke države. A kada je je riječ o Srbiji, tada ili posve ignoriraju stanje duha u toj zemlji, koje je potpuno isto kao u vrijeme napada na Hrvatsku, ili sve prebace na “Vučićevu vlast”, kao da ona radi bilo što što nema potporu najširih masa u Srbiji.

Drugim riječima, naši dragi lijevi, progresivni kozmopoliti su “borci protiv svakog nacionalizma” kada je riječ o odnosima Hrvatske s ex-jugoslavenskim državama – s izuzetkom Slovenije, koja je katolička, zapadna i nekoć je bila dio Austro-Ugarske! – ali kada se radi o odnosima s Mađarima ili Talijanima, tada su veći nacionalisti od Keleminca. Zašto je tome tako, nije teško zaključiti: njima je oduvijek cilj bio Hrvatsku odvojiti od njezina prirodnog srednjoeuropskog okruženja, predstaviti to okruženje kao “tuđinsko” i “neprijateljsko”, dok “južnoslavenske” narode gledaju kao “naše” i “prijateljske”, a ako nas pokušaju tu i tamo izgenocidirati i potamaniti kao štakore, a bože moj, to treba zaboraviti. Rat je gotov, nećemo sad o tome. Uostalom, naši smo si, “razumemo se”. Drugari smo, najbolji. To je okruženje u koje nas uvijek gledaju uvući. Ne, nije linija podjele hrvatske tzv. ljevice i tzv. desnice po liniji nacionalizma, progresivnosti, i tako dalje, već po sklonosti austro-ugarskom kulturnom nasljeđu Hrvatske i onom balkansko-južnoslavenskom. A to se uvijek najljepše vidi na ovakvim primjerima, poput te karte.

SRPSKI DUBROVNIK Srbija mora izaći na more

Potvrda gore napisanog stigla je brže od očekivanja, u vidu srpskog pisca i samozvanog geopolitičara Dejana Lucića, koji je u jednoj TV emisiji ustvrdio kako će Srbija preuzeti Dubrovnik od Hrvatske i tako dobiti izlaz na more.

On tvrdi kako je osnova hrvatskog identiteta “mržnja prema Srbima”, ali i kako je “srbofobija ideologija hrvatske države”. Sličan stav zastupa i dobar dio hrvatskih medija, NGO-a, antifa-organizacija i stranaka, pa to ne treba čuditi. No najzanimljivije je njegovo “geopolitičko” viđenje budućnosti Balkana.

“Hrvati pokazuju mržnju prema Srbima. U jednom trenutku doći će do odluke da Hrvatska ne može postojati u tim granicama. Talijani će reći da su Dalmacija i Istra njihovi. A Italija je dobra s Rusijom! Tu je i Mađarska koja će tražiti Slavoniju i Baranju. A tu je ostatak koji mi moramo uzeti. Tu je Dubrovnik. A Srbija mora izaći na more. I kad se raspadne Hrvatska, Srbija mora tražiti od Dubrovnika prema dolje. Mi imamo dovoljno Srba da to pokrijemo.”

Naravno, to nije povuklo nikakve reakcije u Hrvatskoj, za razliku od Orbanove povijesne karte. Pa, možete reći, ni ne treba, Orban je premijer, a Lucić je običan komad budale, pa zašto bi netko reagirao na njega?

Pa, iz dva razloga, prvo zato što Orban nije pozivao na komadanje Hrvatske, već samo stavio kartu (ne izmišljenu, nego povijesnu) Mađarske, odnosno “personalne unije”, koje je Hrvatska bila dio – dakle, otprilike kao da stavite kartu SFRJ na Facebook, u čemu naravno nitko ne bi vidio ništa sporno, niti bi trebao.

I drugo, važnije: koja je razlika između mokrih snova tog redikula, uvrštavanja Marina Držića u “Deset vekova srpske književnosti” ili službenih i neslužbenih laprdanja srpskih političara o “vekovnim” srpskim zemljama? U Srbiji u iste gusle sviraju i političari i intelektualci i narod i SPC, ljevica i centar i desnica i četnici i komunisti. Ionako su i jedni i drugi antifašisti! Ukratko – to što budala govori, većina Srba misli, a Vučić, Dačić, i Vulin – sve ratnohuškački otpad s dna kace, jedan je bio pomoćnik Šešelju, drugi Slobi, a treći njegovoj ženi, srpskoj lady Macbeth – pokušavaju provesti u djelo.

I onako usput, i Sloba je pokušao, još prije samog rata, kada je odlučio raskomadati Hrvatsku, dogovoriti s Italijom i Mađarskom da Talijani sebi uzmu Istru i Primorje, a Mađari Međimurje, pa su ga i jedni i drugi hladno odbili uz gađenje. Prvo, jer nisu toliko glupi da ne bi shvatili da bizantinac želi unaprijed oprati ruke i navaliti njima krivnju za rat, a zauzvrat im uvaliti nešto sitno što ionako nije njegovo, drugo, jer su to ozbiljne države koje ne žele ispasti balkanski indijanci niti se upuštati u njihove arhaične igre, a treće jer znaju da je vrijeme ratova za zemlju u ime krvi u Europi prošlost. Toliko o tome koliko su za Hrvatsku opasni Orban i Salvini.

TKO TO TAMO LAŽE? Laže Beljak, a to nije ništa čudno

Najprije se Beljak u razgovoru s novinarom Večernjeg lista Denisom Romcem pohvalio kako je pokušao pridobiti mostovce za SDP-ovu koaliciju, u koju spada i njegova strančica, svedena uglavnom na njega samog. “U tom smislu sam ja i predlagao Bernardiću i on se s tim složio, da se pozovu … čak i Most i sve moguće ideološke različite pozicije, a kojima je zajednički nazivnik taj da su protiv HDZ-a. Međutim, naravno, sa strane Mosta nije bilo interesa”, rekao je Beljak, pa dodao: “To sam ja inkognito, ali više onako izbjegavajući teren, predložio i Grmoji i Petrovu. Međutim to je s podsmijehom odbačeno, a što je i jasno jer se radi o neostvarenim HDZ-ovcima koji ne promišljaju niti su ikad promišljali o bilo kojoj drugoj priči osim HDZ-a”.

Za razliku od Beljaka koji nikad nije promišljao, točka. I koji je neostvareni “capo” koji je završio u političarima, što je u Hrvatskoj, doduše, vrlo slično. Kako god, idućeg dana, vidjevši naslovnicu Večernjaka, Bernardić je napisao: “Laž!”. Nije rekao tko laže, Beljak ili Večernjak, no nije da je bilo neke dvojbe.

Onda je Beljak na svom Facebooku napisao da nikad nije vodio pregovore s Mostom, a pogotovo mimo Bernardića. Odnosno, da nije istina da je rekao to što je rekao, nego novinari skreću pozornost s važnijih tema (a koje bi to u ovom trenutku bile osim predizbornih koalicija?)

Onda su u Večernjaku pustili snimku razgovora pa je ona demantirala Beljaka. Čudno da je Krešo tako postupio, pa barem on zna da se razgovori mogu snimati! Ima iskustva s kazetofonima i audioopremom!

Dakle, Beljak laže. To nije iznenađujuće. Laže li Bernardić, koji tvrdi da nikad nije pregovarao s Mostom niti je ikog ovlastio da u ime koalicije pregovara, to još ne znamo sa sigurnošću. Moguće da je, kad se Beljak izblebetao o nečemu što je trebala ostati stroga tajna, jednostavno odlučio sve negirati. A moguće je da Bero govori istinu, a da je Beljak jednostavno izmislio priču o razgovorima s Mostom kako bi ih ocrnio.

No sigurno je da SDP i njegovi koalicijski partneri uvijek sami sebe zakopaju prije izbora. Oni su najodgovorniji za uporni ostanak HDZ-a na vlasti. Jednostavno – nesposobni su do boli. Istina, iskoristili su svoj sretni trenutak na predsjedničkim izborima, kad je Milanović došao na mjesto s kojeg će nas zabavljati idućih pet godina. Ali ni tu ne bi postigli ništa da Kolinda Grabar-Kitarović nije napravila svaku grešku koju je mogla, moguće i namjerno, i da je HDZ nije sustavno sabotirao. Teško bi SDP ikada sam po sebi došao na vlast igdje, obično ih HDZ dovede kad se mora nakratko povući u sjenu.

I naravno da se ne trebaju čuditi što se sada manje-više svi izruguju s njima, najviše HDZ koji sad trubi okolo “pa pogledajte kako bi to izgledalo da oni vladaju, koji bi to cirkus bio”. A sad, bi li cirkus bio veći nego što je ovaj sadašnji vladajući, nije lako reći.

TESLA JE HRVAT Nitko Obamu ne smatra Kenijcem

Nekoliko je dana na stranicama EU-a Tesla bio porijeklom iz Hrvatske, a onda je – nestao. Naime, Srbija je uputila prosvjednu notu europskoj povjerenici za kulturu Mariyi Gabriel jer je na internetskoj prezentaciji EU-a taj američki znanstvenik predstavljen kao Hrvat. Što je strahovito zasmetalo Dačiću, nekoć desnoj ruci genocidnog manijaka i ratnog zločinca, a danas šefu diplomacije susjedne, prijateljske i nesvrstane države. Kad nam već ne smeta što takvi poput njega obnašaju ministarske dužnosti, što ni jedna normalna država ne bi dopustila nakon što je dobila rat, onda je sasvim logično da dobijemo gol iz kontre.

“Oni su u materijalu za obrazovanje mladih ljudi napomenuli da je Tesla čuveni Hrvat koji je otkrio rendgenske zrake”, rekao je Dačić za TV Pink. Dodao je da bi Tesla završio u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac da je živio u Jugoslaviji za vrijeme Drugoga svjetskog rata. “Eto, toliko je on Hrvat”, zaključio je.

A prate ga srpski mediji koji pišu da je Tesla rođen u Smiljanu, selu koje se nalazi na teritoriju današnje Hrvatske, ali da nikada nije živio u zemlji koja se tako zvala. Uglavnom, Ministarstvo kulture i informiranja Srbije najoštrije je osudilo, kako je reklo, nedopustiv pokušaj Hrvatske da prisvoji “znanstvenika i inovatora Nikolu Teslu, kojeg cjelokupna svjetska javnost prepoznaje i pamti kao ‘Srbina koji je veliki dio života proveo u Americi'”.

“Nikola Tesla pripada svijetu po svojim znanstvenim doprinosima i izumima, ali srpskom narodu po svom porijeklu. Nikakvi tragikomični pokušaji krivotvorenja tu jednostavnu istinu ne mogu promijeniti”, priopćilo je srpsko Ministarstvo kulture.

Ups. Kao prvo, Nikola Tesla po svom porijeklu pripada hrvatskom narodu jer je porijeklom iz današnje Hrvatske, kako god da se ona tada zvala. Nitko Obamu ne smatra Kenijcem zato što mu je otac iz Kenije, a imali bi i više razloga za to nego što Srbi imaju da smatraju Teslu Srbinom (njegov otac NIJE iz Srbije). Dakle, po zapadnjačkim ustaljenim kriterijima Hrvat, jer se nigdje danas, osim u Srbiji i nekim zaostalijim zemljama Afrike gdje se još primarno gleda plemenska pripadnost, ne broje krvna zrnca nego se gleda odakle dolazite, iz koje zemlje.

Bilo kako bilo, dok Srbi uredno svojataju Gundulića, Boškovića i Marina Držića (jer su bili građani “starog srpskog grada Dubrovnika”), a Hrvatska na to ne reagira, dotle istovremeno gunđaju kad se spomene da je Tesla rođen u Hrvatskoj. I Hrvatska ni na to ne reagira. Trebamo li onda očekivati da Česi kažu da Vukovarac Lavoslav Ružička nije hrvatski nobelovac jer je češkog porijekla? Naravno, oni to neće učiniti jer su civilizirana zemlja, za razliku od Srbije. Ili Slavoljub Penkala, koji se spominje u istom tekstu iz kojeg je uklonjen Tesla? No kad bi htjeli, vjerojatno bi bez problema mogli, čisto zato što se Hrvatska nije bunila.

SLUČAJNI PREDSJEDNIK Četnike moli, HOS-ovce vrijeđa

Naš predsjednik se javlja rijetko, ali kad se javi, obično kaže nešto glupo. Tako se, kako bi opravdao svoje ideje o bacanju spomen-ploče s imenima poginulih HOS-ovaca u smeće, osvrnuo na obližnji posmrtni spomenik srpskom ratnom zločincu Šoškočaninu. Kao, ono, da ispadne objektivan i pravedan. Partizani naprijed, ustaše i četnici stoj. Barem on to tako vidi. Ali to je zato što inače nije previše bistar.

No zanimljivo je kako nitko ne primjećuje razlike u istupima slučajnog predsjednika: “Pa to je u Borovu Selu i dalje i nitko to ne miče jer se vlasti to boje učiniti. Ne mora se to bagerom srušiti, neka ga maknu oni koji su ga stavili”, rekao je Milanović za spomenik Šoškočaninu!

Tu naš/njihov predsjednik dvoji oko privatnog vlasništva grobnice i predlaže da tu četničku provokaciju uklone oni koji su je i postavili, što će se dogoditi na Sveto nigdarje. A da se ne zaboravi, riječ je o ratnom zločincu koji je zapovjedio masakriranje ranjenih hrvatskih policajaca.

S druge strane, kad je u pitanju spomen-ploča u borbi poginulim HOS-ovcima, Slučajni je bio nedvosmislen: spomen-ploču hrvatskim braniteljima “treba negdje baciti”. Dakle, četnike se moli da pošalju braću četnike i da ih se zamoli da uklone neprimjeren natpis na grobnici, ako budu imali volje. Ako ne, onda nikom ništa. Onako usput, sjetite se kako su prošli, od tog istog Slučajnog, oni koji su pokušali baciti u smeće neke druge ploče, koje nekom drugom smetaju. I trebaju mu smetati.

MESIĆ EFENDIJA Drske laži od kojih se okreće želudac

Virus je donio Bošnjacima i njihovim elitama dar s neba: kako ove godine nema okupljanja u Bleiburgu, misa zadušnica za pobijenu vojsku i civile, desetke tisuća ljudi, održana je u crkvi u Sarajevu. A to je navedenima dalo priliku da se prometnu u onoliko žestoke antifašiste koliko su im preci bili žestoki ustaše. Čak se i Bakir pohvalio time tko mu je sve iz obitelji bio u partizanima, pa ako je to istina, onda je obitelj Izetbegović dala više partizana nego što ih je bošnjački narod dao ukupno. Doduše, navodno Alija i jest bio partizan, regrutirali ga 45.

To im je dalo i priliku da Hrvate cinkaju svakom Zuroffu ovog svijeta, američkom veleposlanstvu, doslovce svima koji žele slušati kako su Hrvati nacisti i uzdižu Hitlera time što Crkva služi misu ljudima koji su pobijeni kao ratni zarobljenici, bez ikakva pokušaja suđenja, među kojima je bilo žena i civila, regrutiranih domobrana, svega. Očekivano, elite su najstrože osudile misu za ljude kojima nitko nikad nije dokazao nikakvu krivnju, nad kojima je počinjen jedan od najgorih zločina protiv čovječanstva ikad, zločin koji je odnio desetke, a moguće i blizu sto tisuća života. Iako i predstavnik muslimanske zajednice svake godine u Bleiburgu održava bogoslužje, ovaj put su sve svalili na Hrvate i Crkvu. Evo, služenje mise je apologetika nacizma, po njima!

Istovremeno, najgora apologetika crvenog fašizma, novokomponovano “antifašizma”, prolazi u javnosti. Mesić je ovih dana ponovio svoje drske laži kako je na Bleiburgu stradalo samo devet (da, devet!) ljudi, i to zato što se nisu htjeli predati i pokušali su proboj! I kako su žene i civili pušteni kućama, što je naravno laž i to dobro dokumentirana, jer među posmrtnim ostacima oko Bleiburga (da, naravno da nitko nije ubijen na samom Bleiburgu, trebalo je prijeći granicu jer zapadni saveznici nisu tolerirali masovna smaknuća na svome tlu!) itekako ima i ostataka žena i djece!

Naravno, to se “neovisnih” poput Faktografa ne tiče. A za strane medije to je “veličanje holokausta”! Još jedan uspjeh hrvatske diplomacije!

Problem s Mesićem je što je njegova apologetika masovnih likvidacija i (po)ratnih zločina toliko plitka, prozirna i odvratna da se svakom s imalo osjećaja morala – neovisno o političkom stajalištu – mora okrenuti želudac. Uostalom, zar je s aspekta mise zadušnice uopće važno tko je ubijen ondje, jesu li bili krivi ili ne? Ono što je bitno s aspekta ljudskih prava, politike, demokracije i elementarne humanosti jest da su nepotrebno pobijeni ljudi koji nikom nisu predstavljali nikakvu opasnost, iz bezobzirne osvete, bez ikakva suđenja bilo kome. A u civilizaciji se smaknuća bez suđenja smatraju zločinom: ne i u Hrvatskoj i ne među antifašistima svih boja.

ANTIFA BABA I Radnička fronta protiv Bleiburga

Na misu zadušnicu se obrušila i Radnička fronta, čije bih članstvo – koje zajedno nema dva tjedna radnog staža u proizvodnji, a kunu se u radništvo – tako rado poslao raditi. Po mogućnosti krampom, u kamenolomu. I s kuglom oko noge. Ili u trećoj smjeni Kreke, i to bez diskriminacije: ako je norma 16 tona po smjeni, ista je i za žene, ako se osobu Peović time može i smije smatrati. Ali ni motika ne bi bila zgorega. Uostalom, kao da je tko od njih ikad vidio srp izvan muzeja i kao da itko od njih uopće zna držati čekić!

Oni su čak otišli i korak dalje od Mesića u apologetici genocida i masovnog smaknuća, ali su barem, za razliku od njega, imali integriteta priznati da se to dogodilo. No, po njima, istina je da se na Bleiburgu dogodilo ono što danas po nekim standardima nije pravično jer nije bilo suđenja (a po kojim standardima i kad i gdje je to bilo pravično?!), no kažu da je takvih slučajeva u Europi bilo “mnogo”. Obožavam tu antifašističku/srpsku brojku “mnogo”! Naravno, takvih slučajeva nije bio – osim u SSSR-u, koji je također bio “antifašistički”, a ne demokratski.

Od Peović do Mesića, ljevica se kune u ljudska prava i lamentira kako su oni legalisti, skaču na stražnje noge čim je povrijeđeno neko navodno “pravo” nekoga tko spada u njihovu menažeriju korisnih budala, groze se nasilja i za zabranu su oružja. Ali im je nasilje sasvim prihvatljivo, uključujući i izvansudska masovna smaknuća, pod izlikom koju papagaje i Peović i Mesić – da “nisu svi tamo bili nedužni”.

Pravno, jesu, jer im nitko nikad nije dokazao nikakvu krivnju ni za što. No znači li to onda da smo mi imali pravo vratiti kolonu Srba koja je bježala iz Hrvatske 1995. s granice, pobiti ih i pobacati u jame jer je među njima zacijelo bilo “krivih”? Po RF-u, da. Pa, dragi moji antifašisti, i u Auschwitzu i Jasenovcu nisu “svi bili nedužni”, bilo je tu i četnika i svega! Opravdava li to ubojstva nedužnih ljudi? Zašto je onda suđeno hrvatskim vojnicima za ubojstva nakon Oluje, kojih je bio minoran broj? Zašto to ne pokrijemo frazom da su se “odmazde događale i drugdje” ili time da nisu svi bili nedužni i da nije bitno ako kao kolateralna šteta strada neki civil, dijete? Ukratko, teško je izraziti gađenje nad takvim osobama, za to jednostavno nemam riječi.