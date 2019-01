ŽELITE PRODATI STAN, ALI ISTI NIJE UPISAN U ZEMLJIŠNE KNJIGE? Evo što možete učiniti

Autor: Dnevno

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst istog možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u Vašoj e-poruci u svrhu odgovora na Vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Želim prodati stan koji nije upisan u zemljišne knjige, rekli su mi na gruntovnici da ne mogu dobiti ZK izvadak jer nema stana upisanog. Kako upisati stan?

Na zemljišnim knjigama provjerite kakvo je stanje upisa u odnosu na druge stanove u zgradi. Pretpostavljam da su neki stanovi upisani u knjigu položenih ugovora, uzmite zajednički izvadak iz knjige položenih ugovora da vidite točno koji stanovi su upisani. Potom je potrebno sakupiti pravni slijed do Vas kao vlasnika (možete provjeriti u zbirci isprava na zk kakav pravni slijed su susjedi predali) te predati zahtjev za prvi upis u zemljišne knjige. Provjerite i vodi li se za Vašu zgradu povezivanje glavne knjige i knjige položenih ugovora, te svakako tamo predajte svoju dokumentaciju (u taj spis) ako niste, a ako ovaj postupak nije pokrenut provjerite kod upravitelja zgrade uvjete pokretanja ovog postupka povezivanja.

Suprug i ja se želimo razvesti, dogovorili smo da djeca žive sa mnom i podjelu bračne imovine. Kako je najbrže provesti postupak?

U slučaju da imate zajedničku malodobnu djecu, predajte na centar za socijalnu skrb zahtjev za obvezno posredovanje i kada zaprimite nalaz i mišljenje centra, predajte na sud zahtjev za sporazumni razvod braka s tim nalazom u prilogu. Podjela bračne imovine (stečevine) nije predmet postupka razvoda braka, i isto možete regulirati ugovorom o diobi bračne stečevine.

Molim Vas za vaše mišljenje o sljedećem. Prije nekog vremena na moj auto je naletio pas, koji je u naletu lakše ozlijeđen, te je nastala i manja šteta na mom vozilu. S obzirom na to da poznajem vlasnika, pitao sam ga da mi naknadi štetu, ali isti je to odbio. Bi li on trebao platiti nastalu štetu?

Pas koji se bez nadzora kreće ulicom predstavlja povećanu opasnost za okolinu, pa vlasnik psa odgovara po kriteriju objektivne odgovornosti za štetu nastalu naletom psa na automobil. Radi navedenog, vlasnik psa je načelno odgovoran za štetu na vašem automobilu. Navedeno proizlazi iz činjenice kako se šteta nastala u vezi s opasnom stvari smatra da potječe od te stvari, odnosno djelatnosti i za nju odgovara njezin vlasnik, a za štetu od opasne djelatnosti odgovara osoba koja se njome bavi.

Opasne stvari su one stvari koje „ po svojoj namjeni, osobinama, položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način čine povećanu opasnost štete za okolinu, pa ih se mora nadgledati i upotrebljavati s povećanom pozornošću“.

Vezano za oslobođenje od odgovornosti, vlasnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od nekog nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti. Također, oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika (u ovom slučaju Vas) ili treće osobe, koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao ni izbjeći, ni otkloniti. Vlasnik se oslobađa odgovornosti djelomično ako je oštećenik djelomično pridonio nastanku štete. Ako je nastanku štete djelomično pridonijela treća osoba, ona odgovara oštećeniku solidarno s vlasnikom stvari, a dužna je snositi naknadu razmjerno težini svoje krivnje.