Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju nekretnina odmah prelazi u vlasništvo uzdržavatelja

Autor: Pitaj pravnicu

U kolovozu prošle godine kupio sam garsonijeru u novogradnji. Zgrada još nije bila završena (nije bilo pločica u kupaonici, utičnica, vrata sa štokovima i još nekih sitnica), a prodavatelj je objašnjavao što se još prema planu mora napraviti. U listopadu sam se uselio i primijetio nedostatke – u kupaonici nisu pristojno napravljene fuge, instalacija u spavaćoj sobi ne funkcionira (TV i telefon), pri skidanju najlonske zaštite oštetili su vrata… S prodavateljm sam stalno u kontaktu, ali na svaki poziv dobijem odgovor “bit će”, tj. izvlači se. Koje su moje zakonske mogućnosti?

Prije svega ističem da mi nisu poznate odredbe vašeg ugovora o kupoprodaji, zbog čega u nastavku iznosim općenite odredbe u pogledu nedostataka stvari, koje dijelimo na vidljive i skrivene (u odnosu na vrijeme kad su trebali biti reklamirani i rokove reklamacije).

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

Kad se nakon primitka stvari pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

U obavijesti o nedostatku stvari kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavatelja da pregleda stvar, ako se ne radi o trgovačkom ugovoru.

Kupac ne gubi pravo pozvati se na neki nedostatak i kad nije ispunio svoju obavezu da stvar pregleda bez odgađanja, ili obavezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, a i kad se nedostatak pokaže tek nakon proteka dvije godine odnosno kod trgovačkih ugovora šest mjeseci od predaje stvari, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Dakle, predlažem da što prije obavijestite pisanim putem prodavatelja o svim nedostacima s pozivom na njihovo otklanjanje i/ili naknadu štete, a u slučaju da on odbije postupiti po vašem dopisu preostaje vam da sudskim putem ostvarite svoja prava, a u tom slučaju svakako savjetujem da provedete postupak osiguranja dokaza ili (ako odlučite ne ulaziti u dodatne troškove) ako prodavatelj ne postupi po vašem dopisu (koji svakako prethodno trebate uputiti preporučenom poštom) uz prisutnost par svjedoka fotografirate stanje stana i dokumentirate stanje stana, te popravite nedostatke pa tražite od prodavatelja refundaciju tog troška (svakako uz račune), a ako on to odbije, preostaje vam jedino mogućnost sudskim putem ostvarivati svoju tražbinu.

Može li se darovati buduća imovina?

U skladu sa Zakonom o obveznim odnosima, darovati se mogu sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava te sadašnja i najviše polovica buduće imovine. U dvojbi objektom darovanja smatra se samo sadašnja imovina. Ako se želi darovati samo buduća imovina, to treba izrijekom navesti u ugovoru. Ugovor o darovanju kojim se darovatelj obvezao na povremena davanja prestaje smrću darovatelja, ako iz ugovora ne proizlazi što drugo.

Supruga i ja želimo s nećakinjom sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kako bi joj pripala kuća nakon naše smrti, s tim da bi se ona o nama brinula, te vas molimo za savjet o tome o kakvom se ugovoru točno radi i na što treba paziti.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju predstavlja ugovor na temelju kojeg se vaša nećakinja obvezuje uzdržavati vas do smrti, a vi joj zauzvrat dajete nekretninu.

Na taj način imovina ne ulazi u vašu ostavinu, jer je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju naplatan ugovor.

Treba paziti na činjenicu da ovim ugovorom nekretnina odmah prelazi u vlasništvo vaše nećakinje, zbog čega možda treba razmotriti prije sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, gdje isto vlasništvo prelazi na vašu nećakinju tek nakon vaše smrti.

Bez obzira na tko je kao vlasnik upisan u zemljišnim knjigama, savjetujem da u ugovoru ugovorite obvezu uzdržavanja vas oboje.

U slučaju da se ipak odlučite na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, savjetujem da ugovorite i pravo doživotnog uživanja nekretnine koja je predmet ugovora u vašu korist, i to istodobno sa sklapanjem ugovora o dosmrtom uzdržavanju te da upišete pravo tog uživanja u zemljišne knjige (nakon upisa prava vlasništva u korist nećakinje).