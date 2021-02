Suvlasnik sam jedne trećine kuće koju nitko ne koristi. Mogu li tražiti od drugih suvlasnika da ih isplatim i steknem vlasništvo nad cijelom kućom?

Autor: Pitaj pravnicu

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka.

Kupio sam kuću koja nije imala upisan nikakav teret i osoba koja mi je prodala naslijedila ju je od pokojnog ujaka i nakon što sam se ja upisao saznao sam da ta osoba već šest godina ima oduzetu djelomičnu poslovnu sposobnost, tj. da ne može otuđivati nekretnine i sada centar za socijalnu skrb mene želi tužiti. Imaju li oni kakvu pravnu osnovu iako je zk izvadak bio čist, tj. bez tereta i oni kažu da su zaboravili staviti plombu.

U slučaju da ste postupali s povjerenjem u zemljišne knjige i niste imali saznanja o poslovnoj (ne)sposobnosti druge strane, načelno ne snosite odgovornost za štetne posljedice nastale situacije.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, za sklapanje pravovaljanog ugovora potrebno je da ugovaratelj ima poslovnu sposobnost koja se zahtijeva za sklapanje toga ugovora.

Ograničeno poslovno sposobna osoba može bez odobrenja svoga zakonskog zastupnika sklapati samo one ugovore čije joj je sklapanje zakonom dopušteno, odnosno sve ugovore čije sklapanje odlukom suda o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti nije zabranjeno.









Ostali ugovori tih osoba ako su sklopljeni bez odobrenja zakonskog zastupnika pobojni su, ali mogu biti osnaženi njegovim naknadnim odobrenjem.

Suugovaratelj poslovno nesposobne osobe koji nije znao za njezinu poslovnu nesposobnost može raskinuti ugovor što ga je sklopio s njom bez odobrenja njezina zakonskog zastupnika.

Isto pravo ima i suugovaratelj poslovno nesposobne osobe koji je znao za njezinu poslovnu nesposobnost, ali ga je ona prevarila da ima odobrenje svoga zakonskog zastupnika.









To se pravo gasi nakon isteka trideset dana od saznanja za poslovnu nesposobnost druge strane, odnosno za odsutnost odobrenja zakonskog zastupnika, ali i prije ako zakonski zastupnik odobri ugovor prije nego što taj rok protekne.

Suugovaratelj poslovno nesposobne osobe koji je sklopio ugovor s njom bez odobrenja zakonskog zastupnika može pozvati zakonskog zastupnika da se očituje odobrava li taj ugovor.

Ako se zakonski zastupnik ne očituje u roku od trideset dana od toga poziva da ugovor odobrava, smatrat će se da je odbio dati odobrenje.

Ako je na temelju ugovora koji je poništen nešto bilo ispunjeno, ima se vratiti, a ako to nije moguće, ili ako se narav onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke.









Ugovaratelj na čijoj je strani uzrok pobojnosti odgovoran je svom suugovaratelju za štetu koju trpi zbog poništaja ugovora ako ovaj nije znao ni morao znati za postojanje uzroka pobojnosti ugovora.

U slučaju poništaja ugovora zbog ograničene poslovne sposobnosti jednog ugovaratelja suugovaratelj takve osobe može zahtijevati vraćanje samo onoga dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini ograničeno poslovno sposobne osobe ili je upotrijebljen u njezinu korist, a i onoga što je namjerno uništeno ili otuđeno.

Ograničeno poslovno sposobna osoba odgovara za štetu nastalu poništajem ugovora ako je lukavstvom uvjerila svog suugovaratelja da je poslovno sposobna.

Pravo zahtijevati poništaj pobojnog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti, odnosno od prestanka prisile.

To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana sklapanja ugovora.

Svakako Vam savjetujem obratiti se odvjetniku koji će potom kontaktirati nadležni centar za soc. skrb, osobito ako bi Vam povratom u prijašnje stanje (povrat nekretnine uz povrat kupovnine) bila nanesena materijalna šteta (primjerice možda ste vršili kakva ulaganja u nekretninu i sl..)

U našoj zgradi ima 10 stanova, svi su dužni plaćati pričuvu osim predstavnika suvlasnika kojeg je upravitelj oslobodio plaćanja iste u zamjenu za isplaćivanje naknade koja mu pripada u visini koju je isto odredio upravitelj. Ima li to pravno uporište, je li legalno, a isto nije navedeno u međuvlasničkom ugovoru?

U navedenom slučaju riječ je o prijeboju međusobnih potraživanja i moguće je u slučaju da su oba potraživanja dospjela te iste vrijednosti (ako je riječ o potpunom prijeboju dakle nema „ostatka“.

Dakako, u slučaju da suvlasnici s istim nisu zadovoljni, moguć je opoziv predstavnika sukladno odredbama međuvlasničkog ugovora.

Suvlasnik sam jedne trećine kuće koju nitko ne koristi. Mogu li tražiti od drugih suvlasnika da ih isplatim i steknem vlasništvo nad cijelom kućom?

Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima.

U slučaju nemogućnosti postizanja mirnog dogovora sa suvlasnicima (što svakako preporučam) trebali bi uložiti prijedlog za razvrgnuće po gore navedenoj odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Vodite računa i o mogućim drugim načinima razvrgnuća npr. etažiranjem (iako Vam to nije od interesa ako želite steći cijelu kuću) i civilnom razvrgnuću (nekretnina se proda na dražbi i novac podjeli sukladno suvlasničkim udjelima u nekretnini u slučaju da drugačija dioba nije moguća).