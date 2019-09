SUSJEDOVI PODSTANARI PUŠTAJU GLASNU GLAZBU I BUČE? Evo što piše u Zakonu o zaštiti od buke

Autor: Nataša Kovar Ričko

Zaposlena sam u firmi na neodređeno vrijeme. Prema pravilniku firme, imam ukupno 20 radnih dana godišnjeg. Zanima me imam li pravo na još koji dan godišnjega s obzirom na to da imam malodobno dijete i da sam samohrani roditelj. U pravilniku firme navedeno je da se godišnji određuje samo prema stažu, drugi uvjeti, kao što su djeca, nisu navedeni.

U skladu s važećim Zakonom o radu, radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana.

Kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora dulje od naprijed navedenoga najkraćega.

Vaše radno vrijeme vjerojatno je raspoređeno od ponedjeljka do petka, zbog čega imate pravo na minimalno 20 radnih dana godišnjeg odmora.

U slučaju da vaš poslodavac nije obveznik kolektivnog ugovora kojim bi bili određeni dodatni dani godišnjeg odmora po traženoj osnovi, ne postoji obaveza dodatnih dana godišnjeg odmora po navedenom kriteriju.

Kupujemo stan koji ima uredno vlasništvo i sve papire. Uz stan ide i garaža, no ona nije upisana u vlasništvo vlasnika stana, već se koristi otkad je vlasnik u stanu. Zgrada je sagrađena 1966. godine, isto kao i garaže koje su viđene i na snimci iz zraka i na uporabnoj su dozvoli upisane. Ono što nas zanima jest: postoji li neki drugi dokument kojim se mi kao kupci stana možemo osigurati da nam jednog dana netko neće doći i “oteti” garažu jer nije upisana u vlasnički list (izvadak iz knjige položenih ugovora). Jer mi kupujemo stan uz koji ide garaža jer ju je vlasnik dobio kao i drugi stanari. Možemo li se osigurati nekom izjavom sadašnjega vlasnika u smislu da nam daje ovlasti da koristimo garažu isto kao što ju je i on koristio dok je bio vlasnik i, recimo, ovjeriti to kod javnog bilježnika? Bi li to vrijedilo?

Prije svega, nitko ne može na nekoga drugog prenijeti više prava nego što ih sam ima, što u bitnom ograničava položaj prodavatelja da izjavom osigurava vaš položaj kao kupca u budućnosti. U nastavku ću dati općeniti pregled situacije s obzirom na to da bez uvida u konkretno stanje (dokumentaciju) te provjeru stanja u zemljišnim knjigama nije moguće dati konkretan odgovor.

Prije svega provjerite vodi li se za vašu zgradu postupak povezivanja glavne knjige i knjige položenih ugovora, pa u isti neka prodavatelj (ili vi ako kupite) predajte papire o dokazu svojeg prava vlasništva (cjelokupni pravni slijed). U slučaju da se taj postupak ne vodi, provjerite sa svojim upraviteljem zgrade mogućnosti njegova pokretanja.

Provjerite s prodavateljem pravni slijed stjecanja nekretnine (garaže) od prvog vlasnika nadalje i je li u ugovoru ili ugovorima temeljem kojih je prodavatelj stekao garažu navedena kao predmet kupnje i ta garaža ili samo stan pa je podjela garaža bila stvar dogovora. Uputno bi bilo i otići na zemljišne knjige nadležnog Općinskog suda provjeriti također stanje upisa nekretnine u zemljišne knjige (i vodi li se postupak povezivanja glavne knjige i knjige položenih ugovora). Nadalje, vrlo je bitno napomenuti da se u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama pravo vlasništva na nekretninom stječe upisom u zemljišne knjige (ne sklapanjem ugovora), što u slučaju spora može otežati vaš položaj. Čak i da postoji dokumentacija kojom je prodavatelj stekao i tu garažu, s obzirom na to da ona nije upisana u zemljišne knjige, nije valjano ni stečeno pravo vlasništva nad njom, zbog čega vaša pozicija ne može biti osigurana od potencijalnih zahtjeva trećih osoba. U slučaju da prodavatelj ne raspolaže ni dokumentacijom o stjecanju garaže i/ili je ona nepotpuna, tada (ako nitko u zgradi nema takvu dokumentaciju) svi suvlasnici imaju pravo na zajedničke dijelove zgrade u skladu s veličinom suvlasničkog omjera koji imaju u posebnom dijelu nekretnine (stanu) u toj zgradi, dakle, isto je u suvlasništvu svih. U slučaju da je isto moguće, pokušajte ishoditi suglasnost svih suvlasnika kojim Vam priznaju pravo vlasništva (odnosno prodavatelju) nad garažom.

U slučaju da se odlučite na kupnju garaže neovisno o pravnom statusu (s obzirom da vlasništvo nad garažama često nije riješeno), svakako neka prodavatelj u takvom ugovoru da izjavu kojom potvrđuje da je ona u njegovu vlasništvu i potkrijepi to dokumentacijom o pravnom slijedu (ako njome raspolaže). Iako takva izjava kako je naprijed navedeno, nema učinak prema trećima, barem regulira vaše međusobne odnose u slučaju spora s trećim osobama.

Jednako tako, prodavatelj bi mogao za slučaj svoje sigurnosti tražiti i da se u ugovor unese da kupujete garažu u (pravnom) stanju kakvo jest te nemate potraživanja s te osnove.

Susjed iznajmljuje kuću za odmor, a najmoprimci glasno puštaju muziku od petka do nedjelje. Zvali smo policiju, no nakon zapisnika nije bilo nikakvih radnji. Uznemiravanje traje, a mi smo bespomoćni. Uz to sumnjamo da nema ni dozvole za najam.

Svaki iznajmljivač mora imati dozvolu za najam, odnosno ishođeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a nadzor nad istim provodi inspektorat Ministarstva turizma.

Upravni nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona obavlja Ministarstvo zdravstva. Sanitarni inspektori mogu privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje određene djelatnosti pravnoj, odnosno fizičkoj osobi obrazloženim usmenim rješenjem u trajanju od najdulje 15 dana. Usmeno rješenje sanitarni inspektori mogu izvršiti odmah, pečaćenjem uređaja, opreme ili prostorija.

Savjetujem da upoznate svog susjeda s ovim odredbama te ga upozoriti kako bi bilo svrsishodno donijeti kućni red te upoznati najmoprimce s njim, s obzirom na to da on može kao vlasnik i iznajmljivač snositi štetne posljedice.

Na raspolaganju vam je i vlasničkopravna tužba za zabranu prekomjernih emisija (koje mogu biti i u vidu buke protiv vlasnika nekretnine s koje dolazi buka), a u slučaju daljnjeg spora, savjetujem da se obratite stručnoj osobi, prije svega radi pokušaja rješenja spora mirnim putem, a po potrebi i daljnjeg provođenja odgovarajućih radnji.