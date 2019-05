Protivljenje razvodu može utjecati na konačnu presudu: Svakako se prije obratite bračnom savjetniku

Nakon iznenadne smrti moga oca, u ostavinskoj raspravi brat i ja smo ostavili svoj dio nekretnine majci koja je i vlasnik svega. Mene zanima kakva prava imam s obzirom na to da sam svoj zakonski dio imovine tada ostavio majci. Imam li ikakva prava i pravo na zakonom zaštićeni dječji dio i što se pod tim podrazumijeva?

Nužni nasljednici su ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci te njegov bračni drug. Dakle, vi ste nužni nasljednik svoje majke, dok ste u pogledu oca već dali nasljedničku izjavu kojom ste majci ustupili svoj dio ostavine iza oca. Vaš nužni dio iza majke iznosi polovicu od onoga što bi vam pripalo po zakonskom redu nasljeđivanja. U slučaju da je zakonskih nasljednika iza majke dvoje (vi i brat), na ime nužnog dijela vama pripada četvrtina ostavine. Kad je povrijeđen nužni dio, raspolaganje oporukom umanjit će se, a darovi će se vratiti koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio. Prvo se umanjuju raspolaganja oporukom, pa ako nužni dio time ne bi bio podmiren, vraćaju se darovi. Umanjenje raspolaganja oporukom može se zahtijevati u roku od tri godine od proglašenja oporuke, a povrat dara – u roku od tri godine od ostaviteljeve smrti, odnosno od dana pravomoćnosti rješenja o proglašenju ostavitelja umrlim, odnosno o utvrđenju njegove smrti.

Oporučitelj može isključiti iz nasljedstva nasljednika koji ima pravo na nužni dio:

1) ako se on povredom neke zakonske ili moralne obaveze koja proizlazi iz njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostavitelju

2) ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema njemu ili njegovu bračnom drugu, djetetu ili roditelju

3) ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

4) ako se odao neradu ili nepoštenu životu.

Isključenje iz nasljedstva može biti potpuno ili djelomično.

Molim vas da mi odgovorite utječe li na pravo djeteta na uzdržavanje činjenica da nije položio ispite i pao godinu? Uvažava li se da nije položio godinu jer je u postupku bila brakorazvodna parnica?

Prije svega, ističem da bez konkretnih okolnosti ne mogu dati adekvatan odgovor za vaš predmet, ali ću vam u nastavku dati općenit odgovor, odnosno svoj osobni stav u vezi s opisanim slučajem.

U skladu s važećim Obiteljskim zakonom, roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obaveze, a najdulje do navršene dvadeset i šeste godine djetetova života.

Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti, roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja ako dijete nije navršilo dvadeset i šest godina. Smatra se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obaveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obaveze tekuće školske, odnosno akademske godine. Smatra se da biste u postupku trebali dokazati kako je parnica predstavljala opravdani razlog neispunjenja obaveze, pretpostavljam da mislite iz zdravstvenih razloga, što bi se dokazivalo liječničkom dokumentacijom, odnosno vještačenjem u postupku. Ne navodite je li dijete palo jednu godinu pa dalje nastavilo školovanje ili ne. Smatram da treba obratiti pozornost i na to je li pad godine utjecao na status studenta, kao i je li dijete pohađalo nastavu pa palo ispite ili nije ni pohađalo nastavu, je li uredno polagalo kolokvije i slično, dakle je li nastava pohađana ili ne, kao i može li se usprkos padu reći da dijete i dalje ima status studenta, o čemu se možda može priložiti i potvrda fakulteta. Dakako, i samo ponašanje djeteta u toku postupka, a nakon pada te godine (redovito daljnje polaganje ispita) vjerojatno je nešto što također treba uzeti u obzir.

Suprug se želi razvesti, ali ja ne želim potpisati papire jer smatram da bismo trebali još jednom razmisliti s obzirom na malodobnu djecu pa me zanima što će se dogoditi ako ne potpišem pristanak na sporazumni razvod?

U slučaju da ne predate zajednički zahtjev za razvod braka, vaš suprug je ovlašten predati tužbu za razvod braka. Prije bilo kojeg postupka (sporazumnog ili tužbe) treba proći postupak posredovanja pred nadležnim centrom za socijalnu skrb, koji obuhvaća i pokušaj mirenja. Ovdje ističem kako se preporučuje pokušati razgovarati i prije tog postupka, s obzirom na to da on ne predstavlja vrstu dugotrajne bračne terapije, nego više provjeru imaju li stranke namjeru pokušaja mirenja kojem bi se potom pristupilo, a u slučaju da jedna strana kaže da nema takvu namjeru, u pravilu se ne inzistira na tome (niti je to faktički moguće). Dakle, predlažem da se prije postupka razvoda pokušate obratiti bračnom savjetniku, a uzmite u obzir i da bi formalno protivljenje razvodu teško utjecalo na konačnu presudu o razvodu braka. U slučaju da vaš suprug ostaje pri svojoj odluci o razvodu, svakako pokušajte mirnim putem dogovoriti podjelu imovine i način uzdržavanja djece, bez obzira na činjenicu razvoda, jer će u protivnom (zbog sukoba) u konačnici najviše biti oštećena djeca, a izbjegavanje takve situacije treba biti prioritet svakog bračnog partnera.