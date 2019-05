Plodouživatelj ima pravo služiti se stanom i uzimati prihod od najma

Autor: Pitaj pravnicu

Imam malu vikendicu i nedavno sam uočio kako je susjed na moj dio zemlje postavio svoje alate za vrt. Iako sam mu rekao da ih makne, vidim da to nije učinio. Koje su mi zakonske mogućnosti?

U skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, komu drugi samovlasno smeta u posjedu, bilo da ga uznemirava ili mu ga je oduzeo, ima pravo na zaštitu posjeda. Pravo na zaštitu posjeda prestaje protekom roka od trideset dana od dana kada je vlasnik posjeda saznao za čin smetanja i počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastaloga smetanja.

Pravo na zaštitu posjeda ostvaruje se u posebnom postupku pred sudom (postupak zbog smetanja posjeda) ili putem samopomoći. Zbog navedenog, trebali biste podići tužbu za smetanje posjeda, a u slučaju da je taj rok istekao, svoja prava možete zaštititi vlasničkopravnom tužbom, za što vam savjetujem da se obratite stručnoj osobi.

Mogu li se odreći prava vlasništva nad nekretninom?

Pravo vlasništva nad nekretninama prestaje odricanjem tek kada na temelju očitovanja o odricanju od vlasništva, danoga u obliku isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis to pravo bude izbrisano u zemljišnoj knjizi, ako zakon ne određuje drukčije.

Ako je pravo vlasništva upisano u zemljišnoj knjizi, prestat će tek njegovim brisanjem.

U slučaju da je riječ o odricanju od ostavine, izjavu o odricanju treba dati u ostavinskom postupku, pri čemu će pripasti drugim nasljednicima, a ako želite da određeni nasljednik dobije vaš dio, morate prihvatiti nasljedstvo te ga potom ustupiti točno imenovanoj osobi.

Što je to plodouživanje stana? Darovao sam kćeri stan u kojem i dalje živim pa mi je prijatelj savjetovao da si upišem pravo plodouživanja stana?

Pravo plodouživanja osobna je služnost koja svojega nositelja (plodouživatelja) ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (poslužna stvar) u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njezino sućanstvo.

Plodouživatelj je ovlašten da se, bez obzira na to kolike su mu potrebe, služi poslužnom stvari u skladu s njezinom namjenom, da je posjeduje kao nesamostalni posjednik te je potpuno za sebe rabi, a njegov je i čisti prihod od čiste vrijednosti te stvari, ali sve to samo u granicama očuvanja sućanstva, što uključuje i očuvanje temeljne namjene poslužne stvari.

Plodouživateljev je sav prihod koji poslužna stvar daje bez umanjenja sućanstva, ali on snosi troškove i terete određene ovim Zakonom. Prihod poslužne stvari čine svi plodovi i druge koristi koje stvar daje bez umanjenja sućanstva.

Sve gore navedeno za plodove vrijedi i za najamnine, zakupnine, kamate i druge prihode koje stvar daje posredovanjem nekoga pravnoga odnosa (civilne plodove), ali s time da je plodouživateljevo ono što se od toga odnosi na razdoblje trajanja prava plodouživanja, bez obzira na to kad je dospjelo i je li ubrano – ostalo pripada vlasniku poslužne stvari, pa on to može zahtijevati.

Plodouživatelj snosi sve troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari, bez obzira na to koliki je prihod ostvaren. Dakle, navedeno znači da imate pravo služiti se stanom te uzimati i prihod od najma/zakupa kao civilne plodove uz snošenje troškova kako je gore navedeno.