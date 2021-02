Odrekla sam se trećine obiteljske kuće u korist brata. On je kuću prodao i sebi kupio dvije garsonijere. Imam li pravo na dio?

Autor: Pitaj pravnicu

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Nakon smrti oca, naslijedila sam trećinu obiteljske kuće, kao i mama i brat. Odrekla sam se svoje trećine u korist brata, kao i mama. On je kuću prodao i sebi kupio dvije garsonijere. Mogu li ja ostvariti pravo na garsonijere?

Ne razumijem temelj na koji upućujete u vezi stjecanja prava na garsonijere?

Nasljednička je izjava neopoziva, i Vaš je brat temeljem iste odnosno rješenja o nasljeđivanju stekao pravo vlasništva nad nekretninom, što uključuje i raspolaganje istom u pravnom prometu. Kupovina garsonijera predstavlja kupovinu temeljem vlastitih sredstava brata, dakle jednako je kao i da je iste kupio npr. kreditom. Nadalje, na temelju opisane situacije, ne postoji pravni temelj polaganja Vašeg prava vlasništva nad nekretninama u vlasništvu Vašeg brata, osim dakako da Vas brat imenuje kao nasljednicu odnosno sklopi s Vama određeni pravni posao u cilju otuđenja ste nekretnine u Vašu korist (za koji pravni posao je potrebna obostrana suglasnost).









Ja, teta i stric smo naslijedili po 1/3 kuće i zemlje u selu. Ja i teta želimo prodati svoje trećine, dok stric ne želi. Imamo kupca za navedeno. Zanima me, može li kupac ostvariti stjecanje prava vlasništva dosjelošću? Ili na bilo koji način, jer punomoć nam stric ne da.

Za dosjelost bi kupac prije svega trebao imati pravni temelj stjecanja te nekretnine, što nema, radi čega je isto stjecanje nemoguće (kupac niti njegov prednik nisu stekli niti na koji način tu nekretninu od Vašeg strica niti njegovih prednika). Vi i teta možete prodati svoj suvlasnički udio, te bi u tom slučaju kupac bio suvlasnik nekretnine zajedno sa Vašim stricem. Svaki suvlasnik može tražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice, etažiranjem ako je moguće ili prodajom po pravilima ovršnog postupka (početna cijena je ispod tržišne vrijednosti nekretnine). Savjetujem sa stricem pokušati pronaći mirno rješenje spora prije svega, a ako isto nije moguće razmislite o pokretanju postupka razvrgnuća suvlasničke zajednice. Potrebno je napomenuti i kako suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima.

U tom slučaju ostali suvlasnici imaju do isplate založno pravo na stvari koja je pripala tražitelju razvrgnuća. Ne isplati li ih u roku, oni mogu zahtijevati ispunjenje ili naplatu iz vrijednosti zaloga, a mogu i tražiti da se poništi odluka o razvrgnuću isplatom.









Kada sam krenuo u nadogradnju vlastite obiteljske kuće naišao sam na prepreku jer sam otkrio da moja garaža tj. pomoćna zgrada nije na istoj čestici kao osnovna zgrada niti sam ja vlasnik nje. Uvjet za izdavanje građevinske dozvole je bio da mi legalizirana pomoćna i osnovna zgrada moraju biti na istoj čestici. Na sudu sam uspio dokazati vlasništvo nad dijelom čestice na kojem se nalazi moja pomoćna zgrada. Imam pravomoćnu sudsku presudu po kojoj sam stekao vlasništvo nad dijelom te jedne velike čestice. U presudi je navedeno da moram izvršiti prijenos vlasništva na sebe nad dijelom te čestice označeno linijama A-B-C-D-A. Pretpostavljam da se prvo stvara nova čestica tog stečenog dijela da bih naknadno spojio tu novu česticu sa česticom gdje se nalazi moja osnovna zgrada (graničile bi novostvorena i moja gdje je osnovna zgrada, nakon čega bi htio da je to sve jedna čestica jer u biti to i je jedno dvorište već odavno ograđeno).

Za odgovor na Vaše pitanje bilo bi potrebno izvršiti uvid u presudu u usporedbi sa sadašnjim zemljišnoknjižnim stanjem, ali pokušat ću dati okviran odgovor.

Ako sam dobro shvatila, presudom niste stekli cijelu česticu u opsegu kako je upisana u zemljišnim knjigama već samo dio te čestice. Ne znam da li presuda sadržava i pozivanje na određeni geodetski elaborat kojim se iz te (veće) čestice formirala ova nova koju stječete ili ne? U slučaju da jest, trebali bi na temelju iste te elaborata kojim se formira ta nova čestica zatražiti upis Vašeg prava vlasništva u zemljišne knjige. U slučaju da nije, obratite se geodeti radi provjere mogućnosti izrade elaborata na temelju donesene presude. U svakom slučaju, obratite se ovlaštenoj osobi (odvjetnik) radi provjere stanja spisa kako je gore navedeno, a za kasnije spajanje čestica se obratite geodeti radi provjere prostornih uvjeta i mogućnosti za isto.