Odgovara li nasljednik za dugove ostavitelja i kako? Naša stručnjakinja donosi odgovor!

Prije 30 godina bio sam jamac sa još dvoje kolega čovjeku koji je digao kredit i odselio. Mi jamci smo uredno otplatili njegov kredit, teško živjeli, podizali djecu, a on se sada vratio, kupio kuću i počeo je renovirati. Tvrdi da je novce za kredit slao za sve tri jednom od jamaca, ali jamac to odlučno negira. Mogu li kako doći do svojih sredstava?

Imate pravo tražiti povrat onoga što ste uplatili na ime jamstva, od korisnika kredita. Sukladno članku 120. Zakona o obveznim odnosima jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate.

Ovdje moram napomenuti i kako je opći zastarni rok sukladno Zakonu o obveznim odnosima 5 godina (računajući od uplate duga), ali sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti nego ako ju tuženik istakne. U slučaju da se smatrate prevarenim, na raspolaganju Vam je i kaznena prijava, a u slučaju vođenja kaznenog postupka, imovinskopravni zahtjev možete postaviti i u kaznenom postupku, o kojem će sud odlučiti u takvom postupku u slučaju da je isto moguće i ne bi previše otezalo postupak (u protivnom će Vas uputiti da imovinskopravni zahtjev ostvarujete u posebnoj parnici).

Suvlasnik sam na terenu zajedno sa 20 drugih suvlasnika, neki su umrli neki nisu riješili ostavinske rasprave. Jedan broj suvlasnika, njih 4-5 se protivi izdvajanju mog dijela iz suvlasništva bez pravog razloga. Urađen je geodetski elaborat i nikome ne ometam vlasnička prava. Imam i svjedoke da moja obitelj taj dio terena koji je uz kuću koristi već 50 godina. Zbog svega imam velike probleme oko renovacije kuće. Molim za savjet kako ovo riješiti jer stoji na sudu bez ijednog ročišta zbog toga što se ne mogu naći vlasnici.

Ovisno o dokumentaciji kojom raspolažete, na raspolaganju Vam je i zemljišnoknjižni ispravni postupak, ali morate predočiti neki dokument kojim dokazujete svoje pravo vlasništva (provjerite i katastarsko stanje, kao i dokumentaciju temeljem koje ste upisani u katastru, ako ste dakako upisani kao vlasnik u katastru). Čest je slučaj da su u katastru izdvojene čestice i na njima upisan kao vlasnici ljudi koji u zemljišnim knjigama nisu upisani kao vlasnici.

U slučaju da predmet stoji radi nemogućnosti pronalaženja tuženika, treba od Ministarstva unutarnjih poslova zatražiti uvjerenje o prebivalištu radi izvršenja dostave, a pod određenim uvjetima će parnični sud tuženiku postaviti i privremenog zastupnika. U slučaju da su tuženici pokojni, postupak se može voditi protiv njihovih nasljednika (dokazati rješenjem o nasljeđivanju), ili se obustavlja. U slučaju da nisu provedene ostavine iste bi trebalo provesti kako bi tuženi imali pasivnu legitimaciju. U slučaju da je riječ o predmetu jedinstvenog suparničarstva (gdje moraju biti uključeni svi vlasnici kao tuženici) postupak bi mogao biti obustavljen rad smrti jednog od njih, ako nema nasljednika. Obzirom da je u pravilu riječ o kompleksnim postupcima, svakako zatražite pomoć stručne osobe.

Odgovara li nasljednik za dugove ostavitelja i kako?

Nasljednik odgovara za dugove ostavitelja do visine vrijednosti naslijeđenog, neovisno o tome što je naslijeđeno. Vi odgovarate za visinu vrijednosti onog što te Vi naslijedili. Nasljednik odgovara za dugove ostavitelja svojom vlastitom imovinom (npr. ako naslijedite vikendicu, ovrhovoditelj Vas može ovršiti i za tu vikendicu ali i Vaš stan ili novčana sredstva).