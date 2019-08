NETKO VAS PRATI I USPOSTAVLJA NEŽELJENI KONTAKT? Za to može u zatvor na godinu dana

Autor: Dnevno

Krajem prošle godine kupila sam kuću za odmor. Sada je susjed digao tužbu protiv mene i traži da se upiše služnost prolaza jer je bivši vlasnik navodno dopuštao da se tuda prolazi. Ja nisam imala nikakvih saznanja o tome. Nigdje nije evidentirano kao služnost prolaza pismeno.

Prije svega, a s obzirom na kompleksnost predmeta, savjetovala bih vam da se obratite odvjetniku radi zastupanja, a osobito pazite na rok za odgovor na tužbu. Pretpostavljam da je tužba uperena na stjecanje prava služnosti prolaza dospjelošću, no radi razlikovanja tog pojma s pojmom nužnog prolaza, objasnit ću vam zakonske odredbe oba instituta.

Stvarna služnost je stvarno pravo svagdašnjega vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), čiji svagdašnji vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače imao pravo činiti.

Da bi služile nekretninama namijenjenim poljodjelstvu, mogu se osnovati poljske služnosti, kao što su osobito: 1. služnosti puta, ili kao pravo staze, pravo progoniti stoku, ili kao pravo kolnika na poslužnoj nekretnini; 2. služnosti vode, ili kao pravo crpsti vodu, ili pojiti stoku, bilo vodovoda, tj. vodu odvraćati ili navoditi, 3. služnosti paše; 4. šumske služnosti, ili sjeći drva, ili kupiti suho granje, žir; ili što drugo.

Da bi služile nekretninama sa zgradom, mogu se osnovati kućne služnosti koje vlasnika te nekretnine ovlašćuju da nešto poduzima na susjedovoj nekretnini kao poslužnoj, što je taj dužan trpjeti, kao što su to osobito: 1. pravo nasloniti teret svoje zgrade na tuđu; 2. gredu ili rožnik umetnuti u tuđi zid; 3. imati prozor u tuđem zidu radi svjetla, ili i radi vidika; 4. imati dijelove svoje zgrade bilo u susjedovu zračnom prostoru, ili na susjedovu zemljištu ili imati svoje naprave na tuđoj nekretnini; 5. provoditi dim ili druge plinove kroz susjedov dimnjak; 6. navoditi kapnicu sa svojega krova na tuđu nekretninu; 7. odvoditi ili prolijevati tekućine na susjedovo zemljište; ili što drugo.

Neposredno na temelju zakona pravo služnosti osnovat će se kad se ispune sve zakonom predviđene pretpostavke za dosjelost služnosti; inače samo kad tako odredi poseban zakon.

Stvarna služnost osniva se na temelju zakona dosjelošću, ako ju je posjednik povlasne nekretnine pošteno posjedovao izvršavajući njezin sadržaj tijekom dvadeset godina, a vlasnik poslužne nekretnine nije se tome protivio.

Ne može se dosjelošću osnovati stvarna služnost ako se njezin sadržaj izvršavao zloporabom povjerenja vlasnika ili posjednika poslužne nekretnine, silom, potajno ili na zamolbu do opoziva.

Ako se služnost po svojoj naravi može samo rijetko izvršavati, onaj tko tvrdi da je ona u korist njegove nekretnine kao povlasne osnovana dosjelošću, mora dokazati da je u razdoblju od najmanje dvadeset godina bar tri puta nastupio slučaj izvršavanja takve služnosti te da je on ili njegov prednik svaki taj put izvršio njezin sadržaj.

Nužni prolaz je služnost puta koju je osnovao sud na zahtjev vlasnika nekretnine do koje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom.

Na nužni se prolaz primjenjuju pravila koja vrijede za služnosti puta, ako glede nužnoga prolaza nije što posebno propisano.

Nužni prolaz preko neke nekretnine kao poslužne osnovat će svojom odlukom sud na zahtjev vlasnika druge nekretnine, ako do nje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom i ako je korist od otvaranja nužnoga prolaza za gospodarenje tom nekretninom veća od štete na poslužnoj nekretnini, a uz obvezu vlasnika nekretnine u čiju se korist nužni prolaz osniva da plati punu naknadu vlasniku poslužne nekretnine.

Nužni prolaz ne može sud osnovati preko nekretnina glede kojih se tome protive javni interesi, kroz zgrade, kroz ograđena kućna dvorišta, kroz ograđena uzgajališta divljači; a kroz ograđene vrtove i vinograde može osnovati nužni prolaz samo ako za to postoji osobito jak razlog.

Sud će svojom odlukom kojom osniva nužni prolaz odrediti da se on osniva u korist određene nekretnine kao služnost prava staze, progona stoke, kolnika, ili svega zajedno, vodeći računa o potrebama povlasne nekretnine i o tome da poslužno zemljište bude što manje opterećeno; no nikad ne može osnovati nužni prolaz u korist određene osobe, niti općega dobra.

Sud će svojom odlukom kojom osniva nužni prolaz odrediti obvezu vlasnika nekretnine u čiju se korist osniva taj prolaz da vlasniku poslužne nekretnine plati punu novčanu naknadu za sve što će on trpjeti i biti oštećen, koja ne može biti manja od one na koju bi on imao pravo da se u interesu Republike Hrvatske provodi izvlaštenje, te će osnutak nužnoga prolaza uvjetovati potpunom isplatom te naknade, ako su se stranke glede naknade nisu drukčije sporazumjele.

U ovom predmetu kao dosta bitnom okolnosti smatram i svjedočenje osobe koja vam je prodala kuću, uz napomenu kako je od važnosti i to što kod sklapanja ugovora niste bili obaviješteni o bilo kakvom pravu prolaza od strane drugih osoba.

Imam situaciju u kojoj ne znam što mi je činiti. Bivši suprug nije plaćao alimentaciju i tada sam mu ovršila račun i postoji sudsko rješenje o ovrsi. Naknadno je platio glavnicu po presudi kaznenog suda, ali ne i zatezne kamate i troškove iz rješenja o ovrsi. Moram li povući zahtjev za naplatu na Fini s obzirom na to da kamate nisu plaćene?

U slučaju da nije izvršena naplata duga u iznosu za koji je Fina odredila naplatu na računu ovršenika, dug nije u potpunosti namiren, s tim da se prvo namiruju troškovi i kamate pa potom glavnica. S obzirom na to da ne raspolažem točnim podacima o osnovi ovrhe predane na Finu, predlažem da se sa presudom kaznenog suda i rješenjem o ovrsi koje ste predali obratite stručnoj osobi i/ili osobi koja bi vam mogla protumačiti koji je iznos točno predmet ovrhe na Fini radi izračuna ostatka dugovanja. Na Fini također možete dobiti i podatke o tome koliki je dio predmet ovrhe te koliki je dio od toga dosad naplaćen (dakle, i ostatak dugovanja), a možete podatak o uplaćenom iznosu uputiti i Fini.

Stanujem u kući u kojoj u drugom stanu živi osoba koja nas učestalo dočekuje kod ulaza, odnosno izlaza iz stana s pitanjima koja se odnose na naš privatni život, verbalnim ispadima, kao i prozivkama u pogledu toga. Ponašanje te osobe moglo bi se opisati kao nametljivo, a na naše se molbe da prestane to činiti ne obazire. Kakva nam je mogućnost zaštite od takve osobe?

U skladu s odredbama Kaznenog zakona, tko ustrajno i kroz dulje vrijeme prati ili uhodi drugu osobu ili s njom nastoji uspostaviti ili uspostavlja neželjeni kontakt, ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove tjeskobu ili strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Opisano kazneno djelo progoni se po prijedlogu, osim ako je počinjeno prema djetetu.

Nadalje, tko neovlašteno prodre u tuđi dom ili poslovni prostor ili zatvoreni ili ograđeni prostor koji pripada tom domu ili poslovni prostor ili se na zahtjev ovlaštene osobe otud ne udalji, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. I ovo kazneno djelo progoni se po prijedlogu.

Nadalje, na raspolaganju vam je i tužba radi zaštite od uznemiravanja, ali prije svega vam savjetujem da se obratite stručnoj osobi koja bi upozorila osobu koja se ponaša na opisani način da to prestane činiti pod prijetnjom za snošenje posljedica.