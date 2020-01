Nejasnoće s ostavinom, problemi sa susjedom, bračna stečevina…

Autor: Pitaj pravnicu

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Situacija je sljedeća: na zemljištu postoje dvije kuće. Jednu kuću i dvorište imaju supružnici u omjeru pola-pola. Naknadno je na toj površini izgrađena druga kuća. No, supružnici se do danas nisu upisali, a u međuvremenu su se rastali. Sada je jedan suvlasnik umro i ostavio je dugove kojih su se njihova djeca odrekla. Zanima me

može li se pri upisu nekretnina upisati na ime pokojnika i živućeg suvlasnika

ili se živući suvlasnik može direktno upisati u vlasništvo 1/1

te mogu li se na pokojnikov dio upisati djeca s obzirom na to da su se odrekla imovine?

U RH vrijedi načelo jedinstva nekretnina, što znači da u pravilu kuća izgrađena na određenom zemljištu pripada tom zemljištu (postoje iznimke, ali to očito nije vaš slučaj).

Nadalje, ne navodite tko je upisan u zemljišne knjige. Ovdje treba voditi računa da se pravo vlasništva stječe tek upisom u zemljišne knjige, a ako pokojni suvlasnik nije upisan u zemljišne knjige, tijelo koje vodi ostavinu istu može unijeti kao izvanknjižno vlasništvo ostavitelja (dakle ostavinsku masu) temeljem dokaza o stjecanju prava vlasništva, što neće biti samo po sebi dovoljno za upis u zemljišne knjige. Za upis u zemljišne knjige trebat ćete dokazati cjelokupni pravni slijed od osobe koja jest upisana do predlagatelja upisa.

Nekretnina koja je bila u vlasništvu dviju osoba svakako može nakon provedbe ostavine iza umrle osobe biti upisana na dvije osobe (ili više njih), i to nasljednike pokojnog suvlasnika i dalje na suvlasnika koji je dio nekretnine imao (s tim da ponavljam da se treba prvo temeljem pravnog slijeda upisati, to neće biti moguće samo na temelju rješenja o nasljeđivanju ako ostavitelj nije bio upisan u zemljišne knjige).

Živući suvlasnik može biti upisan kao 1/1 isključivo ako je on jedini nasljednik pokojnog suvlasnika nekretnine, ili se tako dogovori s drugim nasljednicima na ostavini (može i nakon ostavine biti učinjen prijenos nekretnine jednog nasljednika na drugog, ali tada pazite jer se na sva raspolaganja koja nisu oslobođena oporezivanja takav prijenos oporezuje).

U slučaju odricanja nasljednici ne mogu naslijediti nekretninu pa se, dakle, ne mogu ni upisati kao njezini vlasnici.

U vašem slučaju vjerojatno je riječ o tome da prvo treba unijeti u ostavinsku masu dio nekretnine pok. ostavitelja (jer pokojna osoba ne može dati prijedlog za upis u ZK) pa potom temeljem rješenja o nasljeđivanju i pravnog slijeda izvršiti upis u korist živuće osobe (tijelo koje vodi ostavinu u pravilu samo šalje rješenja na zemljišne knjige, ali bez pravnog slijeda upis neće biti moguć pa predlažem zamoliti da se ne šalje službenim putem ako ostavitelj nije upisan u ZK, nego pošaljite na ZK prijedlog za upis sami (ako ste jedini nasljednik i suvlasnik) na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju i dokaza o pravnom slijedu stjecanja prava vlasništva nad nekretninom (sve originali ili ovjereni preslici).

Stan smo dobili u braku i otkupili, i dalje smo u braku i oboje smo bili zaposleni. Muž mi se jako promijenio, prijeti uvijek da će stan prodati i da će me ostaviti bez ičega pa mi recite može li stan prodati da ja ne znam i komu da se obratim te što da poduzmem ako to učini bez mog znanja.

U slučaju da je stan upisan u zemljišne knjige kao vlasništvo supruga, on može formalno prodati nekretninu i kupac će se upisati u zemljišne knjige, ali vi imate pravo osporavati sudskim putem takav ugovor, odnosno tražiti isplatu iz kupovnine na ime bračne stečevine i to zato što svaki suvlasnik nekretnine (a to ste vi ako je nekretnina bračna stečevina) bio on upisan u zemljišne knjige ili ne – mora dati pisanu suglasnost za prodaju nekretnine (ovjerenu kod bilježnika). Vi imate mogućnost i sada podizanja tužbe za utvrđivanje i diobu bračne stečevine, sa stavljanjem zabilježbe spora na nekretninu, u kojem bi slučaju kupcu bila učinjena vidljivom takva zabilježba (pa je malo vjerojatno kako bi kupio), a kako biste spriječili raspolaganje nekretninom, npr. opterećenje zalogom ili prijenos nekretnine darovanjem na treću osobu, u postupku možete zatražiti od suda i određivanje privremene mjere zabrane raspolaganja nekretninom. Ističem kako dakako ne ulazim u ishod spora, ali načelno imovina stečena radom za vrijeme trajanja braka predstavlja bračnu stečevinu (primjerice, možda bi suprug dokazivao da je stan otplaćen iz njegove vlastite imovine stečene npr. darovanjem i sl. zbog čega ne ulazim u ishod samog spora, već isključivo onemogućenje raspolaganja do pravomoćnosti sudskog postupka).

Prilikom dolaska u kuću zatekao sam susjeda kako reže grane na drveću koje je posađeno u mom dvorištu. Proteklih godina mi, vlasnici zemljišta, vodili smo brigu da grane ne prelaze u susjedovo dvorište. S obzirom na to da prethodno nismo bili obaviješteni, a nije ni bilo zatraženo da mi to obavimo, pozvao sam policiju na intervenciju. Od trenutka kada sam fotografirao susjeda kako ruši grane do trenutka dolaska policije susjed je uklonio ljestve i alat. Osim što je uništio tri stabla, usput je prekinuo telefonski kabel. Nakon odlaska policije susjed je u dva navrata ulazio u dvorište i sjekao grane, što imam dokumentirano fotografijama. Molim vas savjet kako da postupim u ovom slučaju.

U skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vlasnik smije iz svojega zemljišta istrgnuti žile i korijenje tuđega drveća i ostaloga raslinja, kao i odsjeći grane tuđega drveta i dio debla koje se nalaze u zračnom prostoru iznad njegove nekretnine i zadržati ih za sebe, ili se pak služiti tim dijelovima tuđega drveta. Nadalje, za štetu koju su njegovoj nekretnini prouzročile žile, korijenje ili grane tuđega drveća, a što se ne bi dogodilo da je njihov vlasnik postupao dovoljno obzirno, vlasnik susjednoga zemljišta ima pravo tražiti naknadu. Dakako, za pričinjenu štetu koju navodite odgovara se po odredbama Zakona o obveznim odnosima (izvanugovorna šteta), a naknadu oštećena osoba može potraživati sudskim putem u slučaju nemogućnosti rješavanja spora mirnim putem.