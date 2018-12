MOŽE LI TO UČINITI? ‘Upomoć, moj suprug želi našu bračnu stečevinu prepisati sinu’

Autor: Dnevno

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Naši stariji imali su veliko imanje i stekao sam iza njih jednu veliku česticu. Koliko saznajem sada da su predali na sud prijedlog s namjerom da ja njima vratim tu česticu koja je ostala. Prvo ročište su imali, a da ja nisam uopće bio obaviješten pa sam pročuo i zvao sud i ispričao sam im cijelu stvar i poslao vlasnički list kao i sudsko rješenje i oni će me pozvati na sud kad to bude. Oni traže da im tu parcelu vratim, a ja to neću. Što bi se tu moglo dogoditi?

Pretpostavljam kako je predan prijedlog za pokretanje ZK ispravnog postupka, ili tužba kojoj je svrha stjecanje prava vlasništva nad predmetnom česticom. U slučaju da ste upisani kao vlasnik u zemljišne knjige, svakako biste trebali dobiti poziv za očitovanje, odnosno za odgovor na tužbu.

Provjerite je li u pitanju tužba ili prijedlog za pokretanje zk ispravnog postupka, te provjerite o kojoj se čestici radi. S obzirom na to da navodite kako ste stekli veliku česticu, moguće je da traže dio te čestice, što se obično u tužbi/prijedlogu za ZK ispravni postupak radi na temelju prijavnog lista. U tom prijavnom listu treba točno biti definirano koju česticu traže.

Dakle, potrebno je provjeriti na temelju čega je podnesena tužba, odnosno prijedlog za pokretanje ZK ispravnog postupka. U slučaju da se protivite istom, svakako trebate dati odgovor na tužbu u predviđenom roku, odnosno prigovor o ZK ispravnom postupku, a kako biste znali stanje predmeta, uputno je izvršiti uvid u spis.

Napominjem kako je vrlo bitno primati poštu na adresi prebivališta, u protivnom će dostava biti izvršena na oglasnoj ploči suda te će proteći rokovi za žalbu/prigovor.

Suprug želi stan koji je bračna stečevina prepisati sinu, ja nisam suglasna s tim prije naše smrti. Može li on to učiniti ?

U slučaju da je stan bračna stečevina vas i supruga, vaš suprug ne može vaš dio prenositi sinu bez vaše suglasnosti. Nadalje, moram napomenuti i pravo nužnih nasljednika (vi i druga djeca kao prvi nužni nasljednici) na nužni dio iza vašeg supruga, neovisno o tome kako je nekretnina stečena. Ako je takvim raspolaganjem povrijeđeno pravo na nužni dio (polovina od zakonskog dijela) nasljednik kojem je povrijeđeno pravo na nužni dio može tražiti povrat dara u ostavinu (isto vrijedi i za oporuku). U slučaju ostavine, vi možete tražiti da se izdvoji dio koji predstavlja bračnu stečevinu, odnosno Vašu imovinu iz ostavinske mase.

Prodajem kuću i kupac je ustanovio da je u vlasničkom listu upisano pravo zaloga u korist štedne zadruge koja više ne postoji, i to još 70-ih godina prošlog stoljeća. Mogu li prodati kuću ili se to pravo mora prvo brisati ?

Svakako savjetujem provesti brisanje prije sklapanja ugovora, možete sklopiti predugovor i njime definirati rok za brisanje i uvjete pod kojima će nakon brisanja biti sklopljen glavni ugovor.

Sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama, vlasnik hipotekom opterećene nekretnine, a isto tako i svaki zajednički vlasnik ili suvlasnik, mogu zahtijevati da zemljišnoknjižni sud pokrene postupak zbog amortizacije i brisanja hipotekarne tražbine:

– ako je proteklo najmanje trideset godina od uknjižbe hipotekarne tražbine, a u slučaju kad ima daljnjih upisa koji se odnose na nju – od posljednjega od tih upisa

– ako nije moguće pronaći ni one koji su prema upisima ovlašteni, ni njihove pravne sljednike, i

– ako kroz ovo vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni glavnica ni kamate, niti se pravo na koji drugi način ostvarivalo.

Također, hipoteke upisane do 25. prosinca 1958. brisat će se po službenoj dužnosti ili po prijedlogu stranke, dakle bez obzira na gore navedene uvjete.

U slučaju da udovoljavate gore navedenim pretpostavkama, trebate nadležnom sudu (zemljišnoknjižnom odjelu) predati prijedlog za amortizaciju odnosno brisanje stare hipotekarne tražbine. Sud će u slučaju da udovoljavate gore navedenim uvjetima oglasom pozvati vjerovnike da se jave oglasom u Narodnim novinama. Nakon isteka 30 dana od dana objave tog oglasa (ako se dakako nitko ne protivi brisanju) hipoteka će biti brisana.