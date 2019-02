I VI STE POSUDILI NOVAC S KAMATOM? Pravnica donosi zanimljive informacije o vraćanju duga

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected].

Imam ugovor o zajmu kojim sam posudio novac s kamatom. Došao sam u posjed nekog novca i vratio bih dug prije roka. Je li to moguće?

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, dužnik novčane obveze može je ispuniti prije roka. U slučaju ispunjenja novčane obveze prije roka dužnik ima pravo od iznosa duga odbiti iznos kamata za vrijeme od dana isplate do dospjelosti obveze samo ako je na to ovlašten ugovorom. Dakako, treba provjeriti predviđaju li odredbe konkretnog ugovora o zajmu neki eventualni iznos koji trebate platiti u slučaju ranijeg zatvaranja duga (naknade i slično).

Radim kao graditelj i stranka želi da potpišem ugovor koji sadrži ugovornu kaznu. Možete li mi pojasniti ima li on pravo to tražiti, i što ta ugovorna kazna zapravo predstavlja?

Vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određeni novčani iznos ili pribaviti neku drugu materijalnu korist, ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni. Važno je znati da ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze. Kad je kazna ugovorena za slučaj neispunjenja obveze, vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje obveze ili ugovornu kaznu. On gubi pravo zahtijevati ispunjenje obveze ako je zatražio isplatu ugovorne kazne.

Kad je kazna ugovorena za slučaj neispunjenja, dužnik nema pravo isplatiti ugovornu kaznu i odustati od ugovora, osim ako je to bila namjera ugovaratelja kad su kaznu ugovorili. Kad je kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja, vjerovnik ima pravo zahtijevati i ispunjenje obveze i ugovornu kaznu. Vjerovnik ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ako je primio ispunjenje obveze, a nije bez odgađanja priopćio dužniku da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu. Potrebno je istaknuti kako vjerovnik ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu i kad njezin iznos premašuje visinu štete koju je pretrpio, a i kad nije pretrpio nikakvu štetu. Ako je šteta koju je vjerovnik pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

U najmu sam stana koji je moj najmodavac prodao, što se događa sada s ugovorom o najmu, novi vlasnik želi da potpišem novi ugovor o najmu?

Ako najmodavac iznajmljenu stvar, nakon predaje najmoprimcu, otuđi, stjecatelj (dakle novi vlasnik stana) stupa umjesto najmodavca u prava i obveze iz ugovora o najmu. Stjecatelj ne može zahtijevati od najmoprimca povrat stvari prije isteka vremena na koji je najam ugovoren, a ako trajanje najma nije određeno ni ugovorom ni zakonom, onda prije isteka otkaznog roka. Za stjecateljeve obveze iz ugovora o najmu prema najmoprimcu odgovara otuđitelj kao solidarni jamac, osim ako je drukčije ugovoreno.

Dakle, ako sklapate novi ugovor o najmu (npr. za potrebe prijave poreznoj upravi i sl.) u istom možete inzistirati da odredbe odgovaraju onima koje ste imali u prijašnjem ugovoru, prilikom čega treba osobiti paziti da se priznaju sva prava iz prethodnog ugovora, što je najbolje definirati već u samoj preambuli ugovora.