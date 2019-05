GRADILI STE NA ZEMLJIŠTU KOJE NIJE SAMO VAŠE? Evo u kojem slučaju kuća i čestica pripadaju vama…

Autor: Pitaj pravnicu

Zanima me nešto o pravnoj sljednosti. Zemljište koje se nalazi uz moju kuću u državnom je vlasništvu. 1989 g. dobio sam od bivše mjesne zajednice rješenje da imam pravo uživanja i održavanja. Znači, ja to zemljište održavam i uživam neometano već 30 godina. Moje pitanje je: koliko godina treba proći da bih se putem pravne sljednosti mogao upisati kao vlasnik zemljišta. Zanima me što bih trebao poduzeti, kojim redom i gdje pokucati na vrata.

U skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dosjelošću se stječe vlasništvo stvari samostalnim posjedom te stvari ako ima zakonom određenu kakvoću i neprekidno traje zakonom određeno vrijeme, a posjednik je sposoban da bude vlasnikom te stvari.

Samostalni posjednik čiji je posjed pokretne stvari zakonit, istinit i pošten, stječe je dosjelošću u vlasništvo protekom tri godine, a takav posjednik nekretnine protekom deset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja.

Samostalni posjednik pokretne stvari kojemu je posjed barem pošten stječe se dosjelošću u vlasništvo protekom deset godina, a takav posjednik nekretnine protekom dvadeset godina neprekidnoga samostalnog posjedovanja.

Samostalni posjednik stvari u vlasništvu Republike Hrvatske, županija i jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave i s njima izjednačenih pravnih osoba, kao i stvari u vlasništvu crkve ili drugih pravnih osoba koje ne traže za sebe dobitak nego služe za dobrotvorne ili druge općekorisne svrhe, steći će dosjelošću vlasništvo tih stvari tek pošto je njegov zakoniti, istiniti i pošteni, ili barem pošteni, samostalni posjed neprekidno trajao dvostruko dulje od naprijed navedenog vremena.

Posjed je zakonit ako posjednik ima valjani pravni temelj toga posjedovanja (pravo na posjed).

Posjed je istinit ako nije pribavljen ni silom ni potajno ili prevarom, ni zloporabom povjerenja. Posjed koji je pribavljen silom, potajno ili prevarom, ili zloporabom povjerenja, postaje miran kad osobi od koje je tako pribavljen prestane njezino pravo da štiti svoj posjed koji joj je tako oduzet.

Posjed je pošten ako posjednik kad ga je stekao nije znao, niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed, ali poštenje prestaje čim posjednik sazna da mu pravo na taj posjed ne pripada.

S obzirom na to da nemam uvid u rješenje mjesne zajednice, ne mogu donijeti procjenu o tome je li ispunjen (osnovni) preduvjet poštenja posjeda.

Smatram da se sa svojim zahtjevom trebate obratiti Ministarstvu državne imovine, te vidjeti njihovo očitovanje kako bi se potom na temelju tog očitovanja (ako bude negativno) mogle sagledati sve konkretne okolnosti u odnosu na navedene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

U slučaju da vaš zahtjev bude odbijen, na raspolaganju vam je tužba radi stjecanja prava vlasništva dosjelošću, za što vam svakako preporučujem da se obratite stručnoj osobi, osobito ako ste, u slučaju gubitka spora, obavezni snositi parnične troškove i druge strane, zbog čega je potrebno objektivno ocijeniti vašu pravnu poziciju i mogućnost uspjeha u sporu. Također, obratite pozornost na zakonsku odredbu Zakona o parničnom postupku koja definira kako je osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske dužna prije podnošenja tužbe obratiti sa zahtjevom za mirno rješenje spora Državnom odvjetništvu koje je stvarno i mjesno nadležno za zastupanje na sudu pred kojim namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske, osim u slučajevima u kojima je posebnim propisima određen rok za podnošenje tužbe. Zahtjev za mirno rješenje spora mora sadržavati sve ono što mora sadržavati tužba.

Suvlasnik sam jedne trećine kuće koju nitko ne koristi. Mogu li tražiti od drugih suvlasnika da ih isplatim i steknem vlasništvo nad cijelom kućom?

Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima.

U slučaju nemogućnosti postizanja mirnog dogovora sa suvlasnicima (što svakako preporučujem) trebali biste uložiti tužbu za razvrgnuće po gore navedenoj odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Vodite računa i o mogućim drugim načinima razvrgnuća npr. etažiranjem (iako vam to nije u interesa ako želite steći cijelu kuću) i civilnom razvrgnuću (nekretnina se proda na dražbi i novac se podijeli u skladu sa suvlasničkim udjelima u nekretnini).

Gradio sam kuću na zemljištu koje pripada i mojoj sestri, dogovorili smo da ću je isplatiti za zemljište. Sada ona tvrdi da je i kuća njezina jer je dio zemljišta. Je li to točno?

Gradnja na tuđem zemljištu u svakom se slučaju ne preporučuje bez pisanog traga o uvjetima takve gradnje (i uvjetima eventualne isplate).

U skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, ako je vlasnik zemljišta znao za građenje, a nije bez odgode zabranio daljnju gradnju poštenom graditelju, zemljišna čestica sa zgradom koja je na njoj izgrađena pripada graditelju, a prijašnji vlasnik zemljišta ima samo pravo zahtijevati naknadu tržišne vrijednosti zemljišta.

Pokušajte sa sestrom postići dogovor, a ako to nije moguće, ovlašteni ste uložiti tužbu za stjecanje prava vlasništva (i isplatu) no, dakako, ishod tog spora ne može se procijeniti bez uzimanja u obzir argumenata druge strane. Kao dokaz da je vaša sestra znala za građenje (osim npr. svjedoka), može vam poslužiti i činjenica ako je dala svoju suglasnost u postupku izdavanja građevinske dozvole.