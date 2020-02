DUGOVI NAKON POKOJNIKA: Ovo nasljednici moraju znati…

Autor: Nataša Kovar Ričko

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Otac mi je poginuo. Ostavinska je bila nekoliko mjeseci poslije i pravo na ostavinsku po zakonu smo imali ja i moj polubrat. Međutim, nakon nekoliko mjeseci došla je obavijest da ostavinska nije pravovaljana jer smo naveli da će polubrat preuzeti očev tekući račun, a to nije moguće jer nije državljanin Republike Hrvatske, te da stupimo u kontakt s njim kako bi se napravila nova ostavinska. Međutim, polubrat je nestao, nismo stupili u kontakt i nekako smo zanemarili tu ostavinsku. Onda smo u prosincu 2019. godine dobili dopis da se imovina dijeli na pola, što je i logično. Međutim, prije nekoliko dana dobila sam dopis iz banke da se javim zbog podmirenja duga nakon pokojnika, da oni ne mogu doći do mog polubrata i da to sve moram ja. Moram napomenuti da je to dug na tekućem računu te da sam uz dug naslijedila i pola auta Škoda Octavia koji nije u voznom stanju s obzirom na to da stoji već četiri godine jer ga nismo mogli registrirati. Molim vas za savjet kako taj dug barem smanjiti, ako ga ne možemo otpisati.

Nasljednik odgovara za dugove ostavitelja do visine vrijednosti naslijeđenog, neovisno o tome što je naslijeđeno. Vi odgovarate za visinu vrijednosti onoga što te vi naslijedili. Nasljednik odgovara za dugove ostavitelja vlastitom imovinom (npr. ako naslijedite vikendicu, ovrhovoditelj vas može ovršiti i za tu vikendicu, ali i za vaš stan ili novčana sredstva).

Savjetujem da provjerite je li banka utužila dugovanje, s obzirom na to da je isto možda i u zastari, a opći zastarni rok je pet godina. Zatražite da vam dostave ispravu na temelju koje postoji potraživanje i da vas obavijeste jesu li pokretani kakvi postupci naplate. To možete provjeriti i na Općinskom sudu po mjestu prebivališta vašeg oca, dakle, jesu li se vodili i vode li se kakvi postupci ovrhe/parnični postupci naplate.

U slučaju potrebe, odnosno sumnje da nije moguća sudska naplata duga, savjetujem da se obratite stručnoj osobi radi daljnjeg postupanja, a u slučaju da ste utvrdili da dug postoji i pravodobno je utužen, pokušajte stupiti u pregovore s bankom.

Posjedujem pet osmina posjeda koji redovito održavam. Moj suvlasnik niti ga održava niti vodi brigu. Koji je način da ga privolim da i on radi svoj dio, a ne ja sve?

Ne navodite o kakvom je održavanju riječ. U slučaju da je riječ o tome da je npr. zemljište zapušteno, možete se obratiti komunalnom redaru, s tim da posebno pazite ako je riječ o suvlasništvu jer bi kazna mogla biti izrečena svim suvlasnicima, pa u razgovoru s komunalnim redarom prvo provjerite i tu činjenicu, dakle, mogućnost izricanja kazne samo jednom suvlasniku, s obzirom na to da je zemljište u suvlasništvu fizički nepodijeljeno ako nije etažirano.

Nažalost, vrlo je teško postići dogovor u vezi s održavanjem ako s druge strane nema dobre volje, i u slučaju da vam je ista situacija neprihvatljiva, na raspolaganju vam je razvrgnuće suvlasničke zajednice, koje može biti geometrijsko (svatko dobije svoj dio zemljišta) ili civilno (prodaja po principu javne dražbe). Za geometrijsku diobu mora biti moguća podjela na način da svaki suvlasnik dobije dio koji odgovara omjeru koji ima u odnosu na vrijednost cjelokupnog zemljišta (ovdje su često problematični pristupni putovi na javni put), a ako to nije moguće, postoji mogućnost prodaje na dražbi diobe cijene.

Savjetujem da pokušate riješiti spor mirnim putem, možda da se obratite stručnoj osobi koja bi pokušala posredovati između vas dvoje za početak, a i kako biste izvidjeli stav druge strane o nastaloj situaciji. Možda postoji i mogućnost da otkupite dio zemlje od druge strane, u pregovorima biste mogli doći do za vas vjerojatno bitnih informacija.

Kupio sam auto na firmu. Nakon toga je na firmu sjela ovrha te auto ne mogu prepisati na sebe. Postoji li mogućnost da ga izvučem iz te firme s obzirom na to da sam ga kupio prije ovrhe?

Nažalost, firma odgovara svom svojom imovinom za obveze, bez obzira na to kad je imovina stečena. U slučaju otuđenja stvari iz firme, može se dogoditi da će stečajni upravitelj tražiti njihov povrat u imovinsku masu, kao i da će vjerovnici pokrenuti postupke osporavanja takvog prijenosa (tzv. paulijanske tužbe). Moram napomenuti i kako se otuđenjem imovine izvrgavate i mogućnosti kaznenog progona, zbog potencijalnog oštećenja vjerovnika.

Zbog navedenog, osim ako postoje neke dodatne okolnosti koje ne navodite, ne bih savjetovala prijenos, jer on predstavlja rizik kako je gore opisano, čak i ako je prijenos još formalno moguć (što mislim da i nije više u vašem slučaju).