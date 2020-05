PETERNEL: Preobraćenik Plenković odjednom je postao za dom spreman

Autor: Igor Peternel/7dnevno

Bit će kako stranka odluči! Tako na pitanje novinara o spekulacijama da će biti kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika odgovara ministar Beroš. Kao vjerni vojnik stranke, sve će poslušati iako je po profesiji neurokirurg, profesionalno potpuno neovisan čovjek sa sjajnom karijerom. Kada takav čovjek na ovaj način razmišlja i vrednuje vlastite ambicije, onda pokušajte zamisliti kako razmišljaju tisuće članova koji nisu neurokirurzi i stvarno egzistencijalno ovise o stranci. Oni i njihove šire obitelji.

Na tome počinju svi problemi našeg društva. Ako jedan kirurg i ne pomišlja artikulirati vlastitu ambiciju i slobodno je izraziti bez obzira na stav stranke, čitaj užeg vrha stranke, ako mu rečenica koju je izrekao nije čak ni problematična, kako onda očekivati od tisuća članova srednjeg i nižeg obrazovnog profila da aktivno sudjeluju u političkom životu, bore se za vlastiti stav, mišljenje i vrijednosti za koje smatraju da su na dobrobit društva? Vrlo teško.

Tu se krije i odgovor kako je moguće da članstvo jedne stranke konsenzualno podrži program Tomislava Karamarka koji je uključivao radikalni antitotalitarizam, antikomunizam, a nakon samo šest mjeseci jednakim konsenzusom podrži Andreja Plenkovića s programom koji se praktički ne razlikuje od programa brojnih europskih lijevo-liberalnih stranaka. Odgovor se krije u činjenici da HDZ i dalje nije profilirana demokršćanska ni narodnjačka stranka, već pokret koji u sebi ima više stranaka. Ako povučemo paralelu s Njemačkom, tada možemo reći da je HDZ djelomično CDU (Plenković, Jandroković, Bačić), djelomično CSU (Stier, Kovač), zatim liberali (Gregurić, Vedriš), ali i AFD (Culej). Što sve te ljude drži zajedno osim želje za moći i privilegijima, to samo oni znaju. Činjenica je da se zasad drže zajedno i tim svojim neprirodnim savezom u talačkoj situaciji drže cijeli narod.

Izbori su najavljeni, mjere treba popustiti i pritom se sakriti iza struke. Već se sada vidi da Berošu pada popularnost, da je njegovu stožeru značajno pala popularnost jer su počeli politikantski interpretirati neke stručne mjere. Sve to nacionalni stožer dovodi u paradoksalnu situaciju da se iz dana u dan sve više percepcijski srozavaju i već su sada svoju popularnost sveli na karikaturalnu razinu. Sada odjednom i ugostitelji smiju raditi unutra, a ne samo na terasama, dopuštaju nam i teretane… Ni kihanje u tenisku lopticu više nije rizik. U autoškole se smije, ali u normalne škole zasad ipak ne!

Ako treba, može i ukidanje svih mjera i stožera – sve može samo da se izbori održe prije jeseni i općeg raspada sustava. To je važnije i od života! Što ti je život ako izgubiš vlast? Na pitanje novinara o situaciji na Braču ministar Božinović odgovara da stanje na jednom otoku ne može utjecati na dinamiku popuštanja mjera u državi! Ma naravno, ministre, što je jedan otok po važnosti u usporedbi s izborima? Zamaraju vas glupim pitanjima. To što su hrvatske bolnice valjda jedine na svijetu koje ljudima mijenjaju identitete pa iz njih izlaze doslovno kao nove osobe, to nema veze. Ili što HDZ-ovi ravnatelji staračkih domova, uhljebljeni na tim mjestima i nakon svih koronapropusta odbijaju odstupiti i nitko ih na to ne prisiljava, ni to valjda nema veze.

Sve to nema veze jer HDZ-u raste popularnost! Doduše trenutno su na samo 30%. Malo je to! Da svoje glasače štapovima ritualno mlate na ulicama, opet bi dobili tih 30%! S obzirom na to da su nas, vođeni genijalnom vladom i njihovim stručnim stožerom, superiorno spasili od korone, zaštitili domove umirovljenika, kupili INA-u, borbene avione, pokorili Bruxelles i pritom u aferama promijenili samo dvije trećine žetončić-ministara te neustrašivo čuvaju simbole Domovinskog rata od opakog Milanovića, očekivao sam minimalno 50%! Ovo je ozbiljan podbačaj!

Očajni zbog tako skromnog rezultata i samo nekoliko postotnih poena prednosti ispred restartanog Davora Bernardića, HDZ-ovci su panično prionuli poslu i po dobroj staroj navici započeli diverzantsku operaciju protiv konkurencije, suverenističkih snaga okupljenih oko platforme Miroslava Škore, čije svakodnevno šire okupljanje u HDZ-u ledi krv u žilama. Dreser labudova posebno je maštovit pa akciju simbolično otvara u Okučanima na obljetnici Bljeska, gdje se zbog nenadane epidemiološke opasnosti Miroslavu Škori ne odobrava prisutnost dok istodobno započinje kazališna predstava afirmacije Plenkovića i Jandrokovića kao zaštitnika branitelja, posebno HOS-ovaca od povampirenog predsjednika Republike.

Preobraćenik Plenković odjednom je postao za dom spreman iako je još prošle godine slao izaslanika na obilježavanje partizanske bitke na Sutjesci, događaja koji uopće nije u kalendaru službenih obilježavanja. Da apsurd bude veći, taj izaslanik uskoro bi trebao postati ministar obrane! Dakle, Plenković je upravo idealan simbol HDZ-a jer može biti sve što mu zatreba – unutar mandata štovatelj partizana, vojske iz koje je izrastao pedesetogodišnji komunistički teror, ali i zaštitnik HOS-a i njihova legalnog pozdrava nekoliko tjedana prije izbora.

Ne miruje im ni stožer za specijalne diverzantske akcije pa tako smišljaju nevjerojatno maštovit udar na konkurenciju pokrenuvši na Osječkoj televiziji emisiju konspirativnog naziva “Budnica”, što naravno nema nikakve asocijacije na “Bujicu” u čijim se terminima opet sasvim spontano prikazuju. Za voditelja je odabran izvjesni Marko Ljubić koji u stilu vrsnog profesionalca objavljuje ukradene fotografije s privatnih profila na Instagramu i onda na temelju takvih fotografija izvodi dubokoumne i vizionarske zaključke o tome tko se s kime smije družiti, dijeliti isti okrugli stol ili popiti čašu piva i određuje li mu to karakter. Srećom, Ljubića nikada nisam upoznao pa se ne izlažem opasnosti da možda protumači kako sam uspješno doktorirao jer imam s njim zajedničku fotografiju. Uglavnom, prva emisija u kojoj je ugostio Davora Domazeta Lošu apsolutno je ispunila sva očekivanja naručitelja: Davor se sat vremena, uz pomoć Marka kao voditelja, obrušavao na Miroslava Škoru i njegove suradnike. Pritom je jedino zaboravio da je prije samo nekoliko mjeseci gostovao u “Bujici” i kleo se u Škoru kao politički spas. Sirotom admiralu valjda se sve na kraju pomiješalo pa ne zna gdje da što govori: “Bujica”, “Budnica”…., a završilo je kao Bludnica jer je Youtube zabranio već prvo izdanje emisije zbog krađe materijala.

S veseljem očekujemo nove nastavke te urnebesne emisije nastale zbog, kako kažu, prava na istinu. Može se pretpostaviti da će se kao gosti izredati svi oni koji su iz bilo kojeg razloga ljuti jer ih Miroslav Škoro nije vidio na listama na kojima su silno željeli biti. Utješna nagrada bit će im sat vremena kod Marka Ljubića. Treba se radovati i malim stvarima.