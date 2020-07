Imaju li frizure političku poruku?

Autor: Mate Bašić/7dnevno

U našoj uličnoj generaciji, tzv. naraštaju, postmodernistički se svašta moglo kontemplativno smišljati, manje-više, izvrtati i okretati već ono poznato, primjerice: mnogi lažu kada kažu da je sreća u tri stvari, u dobroj ženi, gitari i bogatom tati koji uvijek nešto radi u obližnjoj Sloveniji na fakultetu smiješnom i izmišljenom, ako sanjaš takvu sreću, nemoj igrati ni rulet, ni kocku, ni kartu nego, jablane, kreni drugom stranom, jablane, zamisli kakva je, u čemu je sociološka poruka – frizura.

Frizura se dobiva oblikovanjem kose. Postoje mnogi načini izrade frizura, od jednostavnog rezanja škarama do složenih umjetničkih frizura raznih boja i oblika. Oblikovanje frizure može uključivati rezanje kose, bojenje, dodavanje ekstenzija, kovrčanje, izradu trajne itd. Prilikom uređivanja i održavanja kose, koriste se razna pomagala, poput sušila za kosu, škara, boja za kosu, gela, uvijača za kosu i dr. – piše na tzv. srpskohrvatskoj Wikipediji – gdje se zainteresiranom iole pismenom pučanstvu još objašnjava da “fizički faktori koji utječu na izgled frizure jesu prirodni tip kose, rast kose, oblik lica i sl.”, te da se “frizurom može izraziti stav poput suprotstavljanja društvenim konvencionalnim normama (punk frizura, irokeza), naglasiti pripadnost supkulturi (nulerica kod skinheadsa) ili vjerskoj zajednici (redovničke frizure)”, usput budi rečeno, čak i “pojedine pasmine pasa također idu na frizuru i oblikovanje dlake, poput pudlica”, te konačno da su “vrste frizura: bob, trajna, minival, punđa, nulerica, konjski rep, afrofrizura, punkfrizura, fudbalerka, perika, tupe, dreadlocks i irokeza”.

Francuska, engleska i njemačka Wikipedia odreda imaju daleko opširnije opise o “frizuri”, no ono što je relativno iznenađujuće, natuknica “frizura” ne može se pronaći na tzv. hrvatskoj Wikipediji, što bi, dakle, trebalo konkluzivno značiti da Kroati o frizurama računa ne vode, u krajnjem slučaju, da ih možda i nemaju tj., kad bi ih imali, logično, hrvatska bi inačica Wikipedije to bila obradila.

Ako je sve to pak šala mala, onda ipak šalu na stranu: očito je da se u modernoj Hrvatskoj frizure oblikuju uglavnom u odnosnu lijevo naspram desno, ponekad dolje spram gore.

Primjerice, trenutni se predsjednik RH Zoran Milanović češlja zdesna nalijevo, dok se trenutni predsjednik Vlade Andrej Plenković češlja slijeva nadesno.

U ovom trenutku, ispričajmo se, svaki dokoni čitatelj počinje razmišljati: pa imaju li njihove frizure političku poruku? Plus, treba li još razmišljati o ženskim (političkim) Hrvaticama i njihovim frizuricama?

Kakva je Škorina frizura? Kakva je Bernardićeva? Kakva je Hasanbegovićeva? Kakva je Raspudićeva? Kakve su frizure u istarskom IDS-u, u SDP-u (mogu li se frizure restartirati?), u manjinskom SDSS-u, a kakve u zekanovićevskim suverenistima? Kakva je razlika u frizurama u petoj, osmoj, desetoj šestoj i dvanaestoj izbornoj jedinici, osobito ženskima?

Kako god bilo, ima čak njih i ćelavih. Ima i onih koji se češljaju od potiljka prema čelu, a ženska ljudska bića izdaleka promatrajući, one uglavnom nisu ćelave.

Svakako, nekakvu poruku odašiljala su Tuđmanova, Manolićeva, Mesićeva, Josipovićeva, Kolindina, Milanovićeva, Perkovićeva, Bernardićeva, Karamarkova, Plenkovićeva, Kosoričina, Pusićkina, Pupovčeva, Petirkina, da ne nabrajamo, i ine frizure, zar ne?

Naime, onako kako smo izdaleka promatrali frizuru engleskoga premijera Borisa Johnsona prije nego što je ozdravio od epidemijsko-pandemijskoga COVID-19, njegova je frizura odašiljala političku poruku.