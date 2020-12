IZVANREDNO STANJE IZNUĐENI JE POTEZ: Cjelokupno društvo podijeljeno je oko novih mjera

Autor: Guste Santini

U petak 27. studenoga 2020. godine, u 20 sati, premijer Plenković putem televizije obratio se hrvatskim građanima u povodu novih strožih mjera kako bi se zaustavio dramatičan rast broja oboljelih od koronavirusa. Nije trebalo dugo čekati odgovor građana koji ne podržavaju politiku premijera Plenkovića. Vrlo brzo su se prezentirale izjave našeg premijera Plenkovića koji je u svibnju izjavio kako je njegova vlada svojim odlučnim i učinkovitim mjerama savladala koronavirus u Hrvatskoj. Oponenti politike premijera Plenkovića nisu propustili reći kako su sve mjere poduzete samo zato da bi se dobili parlamentarni izbori. Štoviše, rekli su kako je ova mjera zakašnjela i kako se čekalo da prođu unutarstranački izbori na kojima su pobijedili kandidati predsjednika HDZ-a, gospodina Andreja Plenkovića. Oponenti su rekli, što je pokazalo koliko se suprotstavljaju politici premijera Plenkovića, kako su mjere suzbijanja koronavirusa samo u funkciji njegovih političkih odluka. Nastavljaju, predstojeći lokalni izbori proći će u istom ozračju. Pojedini, naročito gnjevni, oponenti tvrde da je naš premijer Plenković počeo sumnjati u samog sebe jer je, kako oni tvrde, postao nervozan i nesiguran, što je u izravnoj opreci s ponašanjem gospodina Andreja Plenkovića kakvog poznajemo u javnom prostoru. Jednako tako postavljaju pitanje kako su građani bili dobri u svibnju, a nisu dobri sada kad se je broj novooboljelih tako drastično povećan. Zaključuju kako je cilj našeg premijera predstaviti svoju vladu kao učinkovitu koja donosi optimalne odluke, a za grijehe, ako se, nedajbože, pojave, okrivljuje nerazumne pojedince.

Jalova rasprava

Ne želim komentirati navode oporbenih političara jer je politička scena toliko kontaminirana pa je jalova rasprava o načelima demokracije i odgovornosti politike i političara prema građanima (javno dobro), s jedne strane, i stanju u kojem se nalazi Lijepa Naša u svakom pogledu (rastuća neizvjesnost i siromaštvo), s druge strane. Nažalost, Stožer “pomaže” oporbi tako da preciziraju svoju strategiju kako prate situaciju, što je standardni pristup u rješavanju bilo kojeg zadatka. Strategija predstavlja jasno postavljanje ciljeva, s jedne strane, i donošenje mjera kada se za njima ukaže potreba, s druge strane.

Dobro je razlikovati, kako bi rekao naš premijer Plenković, strategiju od taktike i operativne politike. Sada kada je premijer Plenković u samoizolaciji, sve se dodatno “komplicira”. Međutim, navedeno nije predmet moje rasprave. Cilj je moje rasprave ukazati na potrebu zaokreta postojeće politike. Nedavno sam na ovim stranicama predložio da se formira Vlada nacionalnog spasa, što sam već tada proglasio malo vjerojatnim.

U srijedu i četvrtak zabilježeno je više od četiri tisuće novooboljelih. Zanimljivo je uočiti da nam javna sredstva priopćavanja ne kazuju kako četiri tisuće novooboljelih predstavlja jedan promil ukupnog broja stanovništva. Na početku pandemije dnevno smo bili informirani o broju zaraženih na sto tisuća stanovnika. Sada je broj novooboljelih na sto tisuća stanovnika postao nebitan podatak. Međutim, podatak je jako bitan. Recimo, Njemačka ima gotovo 80 milijuna stanovnika pa jedan promil predstavlja 80.000 stanovnika, Kina ima 1,4 milijarde stanovnika pa jedan promil predstavlja 1,4 milijuna stanovnika. Stalno ističemo broj oboljelih u SAD-u, Brazilu ili Indiji, ali te zemlje nikad nisu u jednom danu imale jedan promil oboljelih. Na razini majčice Zemlje jedan promil predstavlja gotovo 8 milijuna ljudi. Kada bismo proporciju zaraženih od jedan promil dodatno racionalizirali s obzirom na gustoću stanovništva te indeks koncentracije, rezultat bi bio još gori. Nije mi jasno zašto sredstva javnog priopćavanja prešućuju te strašne brojke, ali je to još jedan od dokaza kako javna sredstva priopćavanja snose najveću krivnju za stanje u javnom prostoru Lijepe Naše. Tako je, recimo, prevažno priopćiti hrvatskim građanima jesu li se ili nisu svađali premijer i predsjednik. Manje je bilo važno je li postignuti dogovor iskorak u pravom smjeru. Nažalost, svjedočimo rastućoj ulozi “žute boje” u javnom prostoru.

Iz navedenog slijedi kako je naš premijer Andrej Plenković povukao iznuđen potez kada je proglasio izvanredno stanje zbog ugroze koronavirusa. Ma koliko se slagali ili ne slagali s njegovom politikom, dužni smo poštovati i provoditi njegove preporuke kako bismo savladali ovu zabrinjavajuću ugrozu. Premijer Plenković i njegov HDZ na parlamentarnim su izborima dobili povjerenje većine građana, ali je on naš premijer bez obzira na to za koga smo glasali ili jesmo li uopće glasali. Premijer Plenković je premijer hrvatske Vlade. Na premijeru Plenkoviću je da prihvati ili ne prihvati prijedloge koje mu daju stručnjaci bez obzira na političku orijentaciju. Političku odluku, koju često rabi kao podlogu, ocijenit će birači na sljedećim parlamentarnim izborima, odnosno povjesničari kada budu ocjenjivali vrijeme njegova mandata.

Porazni podaci

Da bismo utvrdili je li riječ o iznuđenom potezu, dovoljno se prisjetiti nedavno donesenog rebalansa proračuna za ovu godinu i proračuna za 2021., s jedne strane, i, s druge strane, Strategije 2030. Jednostavno spomenute dokumente i donošenje novih strožih mjera nije moguće povezati. Temelj rebalansa proračuna za ovu godinu i proračuna za iduću godinu je kretanje gospodarske aktivnosti u ovoj godini. Vladi su bili poznati pokazatelji koji su ovih dana postali javno dostupni. Što kazuju podaci? U prvom kvartalu ove godine podaci su bili bolji od prosjeka EU-a jer smo zabilježili mali, ali ipak rast gospodarske aktivnosti od 0,3 posto, dok je EU zabilježio smanjenje od 2,7 posto. Prema tome, bili smo bolji od prosjeka EU-a za cijelih 3,0 posto. Nije puno, imajući u vidu da smo na začelju gospodarske učinkovitosti, ali je bolje – lakše se diše. U drugom kvartalu hrvatsko je gospodarstvo potonulo za cijelih 15,5 posto, dok je EU potonuo manje – 13,9 posto pa smo smanjili, u odnosu na prosjek, blagostanje hrvatskih građana za 1,7 posto. Na kraju drugog kvartala tvrdili smo da vodimo dobru, štoviše, optimalnu, ekonomsku i svaku drugu politiku. Usprkos manjem padu od planiranog gospodarske aktivnosti turističkog sektora, u trećem kvartalu pokazali smo svu svoju nemoć i dali za pravo osporavateljima politike jer smo smanjili gospodarsku aktivnost za cijelih 10 posto dok je smanjenje za prosjek EU-a iznosilo samo 4,3 posto, što je rezultiralo dodatnim smanjenjem blagostanja u odnosu na prosjek od 5,7 posto. Čitatelji koji nisu ekonomisti, da bi uočili kretanje trenda, trebali bi nacrtati graf kretanja gospodarske aktivnosti Hrvatske i EU-a i donijeti svoj zaključak. U takvim uvjetima Vlada premijera Plenkovića nas uvjerava kako će rast u idućoj godini biti vrlo robustan i iznosit će cijelih 5 posto.

Nema mjesta optimizmu

Podaci, ali i dosadašnje iskustvo prethodnih vlada, ne daju mjesta optimizmu. Ponovno sam pročitao Strategiju 2030 kako bih pronašao “između redaka” na temelju kojih mjera i politika Vlada temelji svoju strategiju koju bih, pod uvjetom da dobijemo na uvid studije na temelju kojih je određena, javno podržao. Nažalost, iz same Strategije nije moguće donijeti zaključke. Zato željno očekujem da premijer Andrej Plenković obznani studije koje su bile podloga izradi Strategije 2030 kako bih razumio i shvatio, što stalno ističe premijer Plenković, kako ćemo dostići barem 75 posto prosjeka dohotka po glavi stanovnika EU-a. Znakovito je da je u svom obraćanju hrvatskim građanima u povodu strožih mjera kako bi se zaustavila ugroza pandemije premijer Plenković posebno naglasio pomoć koju ćemo dobiti od EU-a. Osobno mi nije jasno zašto je to naglasio. O pomoći i kohezijskim fondovima sve je rečeno. Nema tu ništa novo. Štoviše, ne bi me iznenadilo da se poveća predviđeni iznos kako bi se pomoglo najugroženijim članicama, na razini EU-a. Svima je jasna postojeća ugroza od koronavirusa.

Nisu potrebna dodatna obrazloženja ako naš premijer Plenković nije poslao poruku hrvatskim građanima kako se ne treba brinuti jer će novca biti. Ako je to razlog, tada moram reći da je to zabrinjavajuća izjava. Zabrinjavajuća je zato što takvom izjavom ističemo svoju ovisnost o inozemnoj pomoći ili, što je isto, naš nam premijer Plenković kazuje kako sami nismo u stanju riješiti prisutne probleme. Na to bi suverenisti morali reagirati tako da nam kažu što nam je činiti kako bismo očuvali svoj ekonomski i svaki drugi suverenitet. Ako nam to neće reći, tada je riječ suverenizam izraz bez smisla i sadržaja, barem u onom smislu kako ga rabe političari, ekonomisti, sociolozi i ostali društvenjaci. Zašto je to važno? Da bih do objasnio, poslužit ću se izjavama kancelarke Angele Merkel koja je u njemačkom parlamentu jasno, javno i precizno rekla kako je njezina vlada, u traženju rješenja kako bi riješila ugrozu izazvanu koronavirusom, radila greške.

Nije tražila oprost, ali joj je priznanje da njezina vlada nije radila optimalno dalo za pravo da zatraži od njemačkih građana dodatno povjerenje. Tome je dodala da će se njemačka država zadužiti kako bi se pomoglo gospodarstvu i ugroženim građanima. Nije govorila koliki će biti proračunski deficit. Veličina proračunskog deficita u ovakvim je uvjetima potpuno nebitna varijabla. Štoviše, visinu proračunskog deficita valja potpuno zanemariti. Jednostavno, proračunski deficit u ovakvim uvjetima samo je Prokrustova postelja. Angela Merkel bila je sasvim jasna, ponavljam, kako će se njemačka država zadužiti koliko je potrebno kako bi se prebrodila prisutna kriza. To je snažna poruka hrvatskoj vlasti koja je kao cilj proračuna za iduću godinu odredila proračunski deficit manji od 3 posto, i to samo zato da bi se proračunski deficit održao u okviru mastriških kriterija i tako stvorili uvjeti zamjene kune eurom. Ono što je nama cilj Angeli Merkel je nevažno. To je državničko ponašanje. Angela Merkel je svjesna da će samo gospodarstvo u dobroj kondiciji sutra, kada ugroza prestane, nadoknaditi gubitke koje je izazvala koronakriza. Poruka kancelarke Angele Merkel sasvim je jasna i razumljiva. Bili smo nerazumni u trošenju u dobrim vremenima. Zapamtimo svoje pogreške kako ih ne bismo ponavljali.

Ništa bez milostinje

Dobro je sjetiti se faraonova sna i Josipa koji je u vrijeme sedam debelih krava štedio kako bi njegov faraon mogao u vrijeme sedam mršavih krava hraniti gladno stanovništvo. Podsjećam čitatelja da je Lav Tolstoj u svome romanu “Petar Veliki” isto to rekao kad je carev ujak, nakon poraza od Šveđana, dao Petru Velikom na raspolaganje blago koje mu je ostavio otac, koje smije koristiti samo kako bi sačuvao Rusiju. Na isti način može se protumačiti izjava Stjepana Radića kad je rekao: “U radiše svega biše, u štediše još i više”.

Tako dolazimo do prijedloga premijeru Plenkoviću da se preispita proračun za iduću godinu i da se već u siječnju izvrši rebalans proračuna kako bi on bio – osnovno sredstvo i instrument ekonomske politike. Pritom podsjećam da je donošenje političke odluke moguće samo ako se sagledaju sva moguća rješenja i učini za svako od njih. Ako se to ne učini, tada to nije politička odluka. To je jedna druga odluka koju ne želim imenovati. Vjerujem da će premijer Plenković, imajući u vidu ugroze kojima smo izloženi, ovaj put, razmotriti moj prijedlog kako bi donio političku odluku koja će biti u interesu hrvatskih građana. Posebno je potrebno pomoći najugroženijem dijelu građana. Potrebne su odlučne i učinkovite mjere koje će omogućiti opstanak najugroženijih. Konačno, to je uvjet kako bi se provele potrebne reforme. Gospodarstvo također mora preživjeti. Ono je mnogo potrebitije od njemačkog gospodarstva pa će zahtijevati i veću pomoć. Jednostavno, hrvatsko gospodarstvo bilježi kronični deficit, njemačko suficit, robne razmjene s inozemstvom. Posebno valja pomoći “lokomotivama” koje će po okončanju krize pokrenuti gospodarski rast i razvoj. U tome našem premijeru može i mora pomoći ministar znanosti i obrazovanja gospodin Radovan Fuchs kao najvažniji ministar u njegovoj i svakoj drugoj vladi. To je početak priče koja će, korak po korak, proširiti broj sudionika u ovoj odlučnoj utakmici s krizom izazvanom koronavirusom. Ne spominjem depresiju, krizu u krizi, iako je to pravi naziv postojećeg stanja hrvatskog društva.