HRVATSKA PROPUŠTA SVE VAŽNE PRILIKE! Ako se ne pokrenemo sada, nećemo nikada ostvariti nacionalnu ekonomsku državu

Autor: Guste Santini

Smisao politike je ostvarenje postavljenih ciljeva. Razumno je pretpostaviti da se ciljevi sami po sebi ne ostvaruju na zadovoljavajući način u predviđenom vremenu. Ako bi se ciljevi ostvarivali sami po sebi, tada ne bi bilo potrebe za ekonomskom politikom, kako to tvrde (neo)liberali. Pojedinac ima svoje ciljeve i svoju politiku.

Obitelj, tvrtka također imaju, ili bi trebali imati, svoje ciljeve. Od uspostave nacionalne države nacionalnim se ciljevima pridaje najveća moguća pažnja. Sve je podređeno ostvarenju postavljenog cilja. Cilj rasprave koja slijedi je pokazati kako je ekonomska politika uvijek “nacionalistička”, a nerijetko i “šovinistička”. Kao nacionalističku možemo odrediti merkantilizam, protekcionizam i intervencionizam. Šovinistički aspekti politike su kolonijalizam i imperijalizam, uključujući i prefiks – neo.

Globalizacija je iznjedrila krilaticu “Misli globalno, djeluj lokalno”, što valja precizirati kao rast utjecaja izvanjskog (što se amortizira analizama) na domaće odluke nositelja ekonomske politike svake zemlje koja se, na temelju globalizacije, transformira iz nacionalne u tržišnu državu.

Dakle, danas nije moguće voditi učinkovitu ekonomsku politiku ako se najveća moguća pažnja ne posvećuje analizi postojećeg stanja na globalnoj razini. To je moguće samo znanstvenim pristupom koji jasno dijagnosticira stanje i položaj zemlje u globalnom sustavu. Iz tih i takvih analiza određuju se vlastiti ciljevi koji se, zahvaljujući spoznajama, učinkovito ostvaruju.

Navedeno nije posebno određenje u slučaju ekonomske politike, navedeno predstavlja opći pristup preciziranja odnosa i položaja određene zemlje u i prema svijetu. U nacionalnoj državi vođenje ekonomske politike bilo je autonomno to više što je odnosna zemlja bila razvijenija. U tržišnoj državi izvanjsko smanjuje broj stupnjeva slobode, rastu ograničenja, pa je sustavni pristup (planiranje) od odlučujuće važnosti. Ponekad se to iskazuje neizravno, ponekad izravno.

Tako je predsjednik SAD-a Woodrow Wilson putem svojih slavnih četrnaest točaka sugerirao nezavisnost i pravo na samoopredjeljenje neslobodnih naroda kako bi “kreirao” dodatna tržišta američkom gospodarstvu. Donald Trump svoju je ekonomsku politiku precizirao izrazom “America First”, što se, u operativnom pogledu, pokazalo kao povrat nacionalnoj ekonomskoj politici ili, što je isto, ignoriranju, marginaliziranju, globalnih trendova. Joe Biden vratio je globalizaciju u samo središte američke politike.

Neslaganje u EU-u

Tržišne države od kojih valja učiti su Njemačka, Japan (koje su od početka industrijske revolucije vodile brigu o svom gospodarstvu) i, posebno, Kina koja je postala bitan čimbenik (ne)stabilnosti u svijetu. One su spoznale ograničenja i šanse koje donosi globalizacija. One koriste posebnosti globalizacije kao polugu razvoja svojih gospodarstava.

One su otvoreni zagovornici daljnjeg razvoja globalizacije. Navedene zemlje istovremeno su snažan čimbenik rastućeg procesa centralizacije i koncentracije kapitala. Ujedinjeno Kraljevstvo bilo je nezadovoljno svojim položajem u EU-u. Smatrali su da ih određenje EU-a sputava u ostvarenju nacionalnih ciljeva. Neslaganja, kojima dnevno svjedočimo, među zemljama članicama EU-a posljedica su nacionalnih ciljeva pojedinih zemalja članica.









Dobro je podsjetiti da su Ronald Reagan i Margaret Thatcher pokrenuli proces globalizacije. Austrijanci se suprotstavljaju politici rasta uloge i značaja kohezijskih fondova. Jednako tako, ne podržavaju povećanje izdvajanja dodatnih sredstava po bilo kojoj osnovi. U tome nisu usamljeni. Sve učinkovite (razvijene) članice EU-a podržavaju Austriju. Depresija izazvana koronavrusom mijenja pravila igre kako bi EU opstao. Ni manje ni više.

Za Hrvatsku je pomoć od presudne važnosti. Njemačka kao vodeća zemlja mora se brinuti o stanju u svakoj zemlji članici. Austrija ne mora. Zato Njemačka odlučno inzistira na programu pomoći kako bi se pomoglo ugroženim zemljama. Usput rečeno, upravo je Njemačka, u vrijeme prethodne krize, poručila Grčkoj da može prodati otoke kako bi namirila svoje kreditne obveze.

Francuska, kojoj je pomoć nužna, snažan je argument koji će, u najmanju ruku, zadržati sustav pomoći u Bruxellesu. “Zločesta” Mađarska ne prihvaća “harmonizaciju” sustava i politike kako je predlaže birokracija EU-a. Ni Poljska nije poslušna. Slovenija i Češka diskretno vode svoju politiku kako bi ostvarile svoje ciljeve. Hrvatska u svakoj prilici izražava svoju vjernost, što naš mudri narod interpretira kako je Hrvatska “veći katolik od pape”.

Kako bih pokazao da je od uspostave moderne države cilj ekonomske politike promicanje vlastitih interesa, podsjetit ću na povijesne činjenice. Uspostava nacionalne države nastaje razvojem vojne tehnologije. Mislim na barut i topništvo. Do pronalaska artiljerije naoružanje je bilo podnošljiv trošak za feudalne moćnike. Međutim, manufakturna proizvodnja topova i baruta sasvim je druga priča.









Da bi se očuvali vlastiti posjedi, morala se uspostaviti stajaća obrazovana i profesionalna vojska koja je morala biti moderno opremljena. Umjesto mnogo feuda koji su djelovali samostalno, oni se “udružuju” i formiraju državu. Jasno, riječ je o interesnom povezivanju, nema tu nikakvog nacionalnog naboja. Suveren postaje moćan jer on je taj koji brani i napada. Da bi to učinkovito radio, morao je integrirati feude u jedinstvenu državu.

Razvoj gospodarstva

Pretpostavka i posljedica uspostave nacionalne države je merkantilistička doktrina. Treba reći kako su temeljna polazišta merkantilizma i danas prisutna u svim uređenim i razvijenim zemljama. Osobno zagovaramo merkantilističko polazište.

Država, da bi opstala, mora uspostaviti državnu blagajnu. Apsolutizam svoj vrhunac dostiže za vrijeme Luja XIV., Kralja Sunca, zahvaljujući kardinalima Richelieu i Mazarinu. Ministar financija Colbert nastoji merkantilističkom politikom dinamizirati razvoj francuskoga gospodarstva.

Općenito, merkantilizam se pojavljuje u dva osnovna oblika. Jedan se naslanja na tržište i trgovanje koji dominiraju u Nizozemskoj i Engleskoj (putem banaka i istočnoindijskih kompanija – sic!), a drugi kontinentalni koji se temelji na razvoju manufakturne proizvodnje (povećanje samodostatnosti). Mlađim kolegama sugeriram da komparativno sučele rezultate engleskog i francuskog merkantilizma. Bitno je identificirati kako nacionalnu državu jasno određuju granice. U okviru svojih granica nacionalna država ima svoju autonomnu izvršnu, sudsku, pravosudnu i monetarnu vlast.

Merkantilizam zagovara, zapravo inzistira, suficit u robnoj razmjeni s inozemstvom. Joana Robinson i još slavniji njezin profesor J. M. Keynes smatraju kako je određivanje suficita robne razmjene s inozemstvom dobro odabran cilj ekonomske politike.

Štoviše, cijelo jedno poglavlje u “Općoj teoriji zaposlenosti kamate i novca”, koja je promijenila makroekonomsku teoriju i ekonomsku politiku, posvećuje merkantilizmu. Jasno, (neo)liberali se ne slažu s Keynesovim stavovima. Ipak, iako je Milton Friedman “pokopao” Keynesa, suficit na računu robne razmjene s inozemstvom ostaje kao temeljni cilj svake razumne ekonomske politike. Štoviše, cilj globalizacije temeljene na neoliberalizmu jest da poveća tržište razvijenim zemljama kako bi se održala njihova gospodarska aktivnost.

To je moguće jedino putem suficita robne razmjene (uključujući i usluge) s inozemstvom. Suficit je za merkantiliste jedino bitan jer suficit osigurava priljev zlata koji predstavlja “rezervni fond” u slučaju rata i pravi je put rasta nacionalnog blagostanja. Spomenuti Colbert govorio je kako mu je cilj da si svaki Francuz može nedjeljom priuštiti – gusku u loncu. Za zlato je uvijek moguće dobiti željenu robu ili uslugu. U vrijeme merkantilizma bilježimo kako uvozne, tako i izvozne carine. To je vrlo važno uočiti. Naime, dok nije bilo značajnijih izravnih poreza, izvozne carine su predstavljale medij poreznim vlastima da dio poreznih prihoda naplati od inozemnih kupaca. (Usput rečeno, izravni porezi i danas imaju istu ulogu.)

Nacionalni interes

Protekcionizam svoju slavu zahvaljuje mladoj američkoj republici i Njemačkoj. Protekcionizam, kao i merkantilizam, polazi od nacionalne države s jasno određenim granicama. Bit protekcionizma je u zaštiti domaćeg gospodarstva pa je moguće reći kako nastavlja politiku kontinentalnog merkantilizma.

Tadašnja ekonomska teorija i politika pokazale su i dokazale da su uvjeti razmjene uvijek i svuda u korist razvijenih zemalja koje su konkurentnije i upravo zato što su konkurentnije zagovaraju slobodnu trgovinu (dokaz kako je ekonomska politika jedino i samo u nacionalnom interesu). SAD, Njemačka i Japan provodili su vrlo učinkovitu zaštitu svoga gospodarstva dok se nisu razvili, da bi potom zagovarali slobodno tržište. Sve za svoje gospodarstvo, a ekonomsko znanje služi kako bi se “objektivizirali nacionalni interesi” (normativni pristup objektivnim procesima).

Valja reći kako velik broj ekonomskih povjesničara i poreznih stručnjaka smatra da je protekcionistička politika mlade države jedan od bitnih uzroka građanskog rata u SAD-u. Jug je proizvodio pamuk koji je postizao dobru cijenu. Izvoz pamuka omogućavao je izvoznicima da uvoze opremu iz Engleske (kao i ostalu robu). Uvođenje carina na uvezenu opremu povećalo je cijenu te iste opreme pa je Jug, plaćajući uvedene carine na opremu, subvencionirao razvoj manufakture Sjevera.

Sličnu situaciju imali smo u bivšoj državi kada su nerazvijeni krajevi zastupali mišljenje da je potrebno voditi politiku aprecijacije dinara (podrška uvozu) dok su razvijene republike zagovarale njegovu deprecijaciju. Uglavnom se ne zapaža, jer se čini kako je samo po sebi jasno, da se carine nazivaju posebnim imenom, za razliku od ostalih poreza. Razlog tome je što u vrijeme protekcionizma smisao carina nije u fiskalnim, nego u ekonomskim učincima.

Intervencionizam u svojoj biti predstavlja korištenje svih raspoloživih instrumenata u ostvarivanju postavljenih privredno-političkih ciljeva. Tu su najbolje rezultate postigli (opet) Nijemci i Japanci. Štoviše, njihove su se države u ekonomskim krugovima nazivale Njemačka d.d. i Japan d.d.

Spretnije zemlje

Globalizacija povećava propusnost državnih granica. Slobodna trgovina i neoliberalizam ruše sve pred sobom. U razvijenim zemljama to ne predstavlja ugrozu. One su ionako konkurentne i mogu prihvatiti tako određena pravila igre. Manje razvijene zemlje nisu konkurentne i otvaranje granica, bez jasnih izračuna, može se pokazati kao pogubna kombinacija kao što to pokazuje slučaj Hrvatske. Treba li govoriti da je Hrvatska upravo “tek tako” prihvatila otvaranje nacionalnih granica. Došla je strana konkurencija koja je pomela ono što nije učinila privatizacija. “Preko noći” zatvoreni su proizvodni pogoni.

Štoviše, tada se tvrdilo da su postojeći kapaciteti nekonkurentni, a da ih nismo ni pokušali spasiti. Za razliku od nas, Slovenija, Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska nisu napustile svoju industriju, već su provodile aktivnu politiku kako bi je učinili konkurentnijom. To je razlog što je slovenski tolar tako plivao i što je osnovana Nova ljubljanska banka. To je razlog što Mađarska predstavlja utjecajnog hrvatskog partnera u svakom pogledu – kontrolira, uz ostalo, veliku poslovnu banku i INA-u.

Propusnost nacionalnih granica posebno je izražena i naglašena u okviru EU-a. Propusnost se obrazlaže potrebom jedinstvenog tržišta. To je istina. Međutim, isto je tako istina da manje razvijene zemlje nemaju šansu da se razviju ako se njihovo gospodarstvo ne tretira preferencijalno, što sam predložio premijeru Andreju Plenkoviću, na ovim stranicama, u vrijeme izrade programa aktivnosti tijekom našeg presjedanja.

Treba li reći kako je premijer prijedlog ignorirao. Tom i takvom inicijativom premijer Andrej Plenković bi dokazao zašto je u interesu razvijenih razvoj manje razvijenih zemalja. Tu se javlja “imperijalizam” razvijenih koji predlažu integraciju u dvije ili više brzina. Predlagači više brzina prešutjeli su kako se predlaže EU kolonijalizam. Tu i takvu politiku nazivamo politikom “divide et impera”.

Uspjeh i neuspjeh

Cilj rasprave je pokazati kako suvremena država najveću moguću pažnju posvećuje svome gospodarstvu. Od uspostave države sve je podređeno nacionalnom gospodarstvu. Ekonomska politika uvijek je i svagdje bila “sluga” svome gospodarstvu. Države nisu birale sredstva da bi “kreirale” što veću potražnju za svojim proizvodima i uslugama. To je iznjedrilo kolonijalizam i imperijalizam.

Njihovi pojavni oblici mijenjaju se u ovisnosti o danim uvjetima. Neke zemlje su se razvile, a druge nisu. Međutim, ono što želimo reći jest da svaka zemlja treba i može samo sebe kriviti za neuspjeh i hvaliti za uspjeh. Hrvatska je imala, usprkos ratu, znatne mogućnosti da dinamizira svoj razvoj.

Mi smo priliku propustili. To činimo i danas. Na to ukazuje prisutno veličanje inozemne pomoći koju možemo i moramo zahvaliti našem siromaštvu. Naša je ekonomska i svaka druga politika u funkciji stranke na vlasti. To nije dobro. Na prvome je mjestu interes građana, potom političke opcije i na kraju interes pojedinca. Individualizam o kojem se toliko zbori samo je eufemizam za opravdanje “grijeha propusta”.

Prošlogodišnja predizborna kampanja i tekuća politika pokazuju kako se ne razmišlja o promjenama. Reforma lokalne uprave i samouprave najbolji je primjer. Ostaje se na iskazu kako su promjene potrebne, ali se one ne provode. I samo pozivanje na promjene više sliči kozmetici nego analitički prikupljenim spoznajama koje su nam potrebne kako bismo pokrenuli rast blagostanja na demokratskim temeljima.

Imamo dovoljno resursa

Hrvatskoj je potreban novi pristup, kako glede gospodarskog sustava, tako i glede gospodarske politike. Hrvatska ima dovoljno resursa da pokrene razvoj i tako se pridruži razvijenim i uređenim zemljama. To je bitno shvatiti i razumjeti, kako bi rekao naš premijer Andrej Plenković. Nacionalna ili tržišna država svejedno.

Bitno je shvatiti da su uvijek postojala ograničenja koje razumna i učinkovita politika može i mora savladati. To je smisao ekonomske politike. Naš četverogodišnji horizont, koji preferiraju političari, predstavlja značajno ograničenje. Povećanje blagostanja i ravnopravnosti svih građana temeljni je cilj i određenje koje politika ne smije marginalizirati. Prisutno dijeljenje kako bi se dobilo povjerenje birača moram nazvati neprimjerenom politikom koju ničim nije moguće opravdati. Privatizacija države, ma u kojem obliku, vodi nas u siromaštvo. Prema tome, Hrvatska nije imala niti ima nacionalnu ekonomsku politiku. Predizborna retorika sugerira da je neće ni imati.