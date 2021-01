DUJMOVIĆ O ‘DUBOKOJ DRŽAVI’: Gle kako desničari ‘fantaziraju’ da postoje neki udbaši, neki kosovci, neki stari kadrovi koji i dalje kadroviraju!

Autor: Tihomir Dujmović

Nakon što lustraciju nismo proveli, nakon što smo legalizirali sve moguće udbaše, a agresore nerijetko iz potencijalnih zločinaca preveli u pobunjenike, pa ih abolicijom oslobodili svih optužbi, sad smo u fazi da se glasnici te priče ismijavaju već i pojmovima Udbe i duboke države! Kao, gle kako desničari fantaziraju da postoje neki udbaši, neki kosovci, neki stari kadrovi koji da i dalje kadroviraju kroz tu neku duboku državu! Zamislite! Kao da Hrvatska sa svojom nelustriranom prošlošću nije upravo idealno područje za postojanje duboke države?

U taj sarkazam koji širom medija nerijetko predvode perjanice Ferala, pritom savršeno raspoređeni po medijima, uključio se i Aleksandar Stanković u svojoj zadnjoj emisiji, gdje je ugostio Miroslava Škoru. No, dobio je neočekivani odgovor! Naime, svakakvih smo se borbi na političkoj sceni nagledali, ali ništa se ne može mjeriti s nokautom kojim je Miroslav Škoro poslao na pod Aleksandra Stankovića u zadnjoj njegovoj emisiji. To ulazi u anale hrvatskih medija i polemika.

Kako to obično biva, Stanković ga je podcijenio, a Škoro je zapravo bio zapet kao puška. Na upit što je to duboka država, Stanković se dodatno, rugalačkim tonom dotaknuo te teme, u prvom redu duboke države, tretirajući je kao i priču o Udbi i sličnim silnicama kao izmišljotine hrvatske desnice, a Škoro ga je snajperom sa tisuću metara pogodio ravno u čelo: “Duboka država? Što je duboka država? To bi trebalo biti nešto što funkcionira bez obzira na stranačku pripadnost. Duboka država može biti, recimo, vaša emisija, sad kad ste me povukli za jezik. Znači, mijenjaju se vlasti, mijenja se struktura itd, ali stalno ide „Nedjeljom u dva“! Čisti snajper!

Doista, jeste li si ikada pokušali objasniti kakva to politička sila jednog jedinog novinara i to naglašene lijeve, redovito protuhadezevske ideologije, drži još malo pa gotovo četvrt stoljeća, na ekskluzivnom mjestu jedinog političkog talk show programa, nota bene na slavnoj hrvatskoj državnoj televiziji?

Mainstream mediji su se pravili da nisu čuli, premda je Škorino objašnjenje bilo kristalno jasno. Stanković se snašao, pa se tome nasmijao, ali je bilo jasno da ga je Škoro izbacio iz takta. I to se vidjelo kroz cijelu emisiju.









Skuhajte si kavu dragi čitatelji, uhvatite pet minuta, pa razmislite malo ima li osnova to o čemu Škoro govori.

Hrvatska državna televizija, koliko je god zvali javnom, po svom ustroju i izboru kadrova u konačnici je uistinu „državna televizija“ jer njene čelne ljude postavlja Sabor. Sabor, to znači politika, politika, to znači politička većina, većina, to je do sada u Hrvatskoj značilo HDZ ili SDP. Bez njihove volje nije postojao nikada niti jedan ravnatelj HRT-a. Nikada!

U zadnjih 20 godina Aleksandar Stanković je jedini novinar kojem je hrvatska državna televizija permanentno davala mogućnost da ima vlastiti, u tom smislu eksluzivni, politički talk show. I u pravilu nikom drugom osim njemu: Aleksandru Stankoviću! Ne za vrijeme Tuđmana, Tuđman je povijesno gledajući morao umrijeti, a Račan je morao doći i tek tada kreće strelovita karijera Aleksandra Stankovića. Dakle, ne radi se o neviđenom talentu kojeg se jednostavno ne može ignorirati! A, ne!









U Plenkovićevoj Hrvatskoj Stanković dakle ponovno ima svoj talk show, do kraja njegova mandata napunit će praktički četvrt stoljeća kako uživa taj status. Zašto on, zašto samo on, zašto četvrt stoljeća samo –On? Odgovori mogu za to biti različiti. Škoro je ponudio jedan. Probajmo gatati…

Primjerice, moguće da je Stanković do te razine fantastičan novinar da mu nitko drugi nije do koljena. Neka vrsta Ronalda ili Messija. Realno, takvih novinara, barem koliko je meni poznato, novinara koji bi do te razine odskakali, u Hrvatskoj nema. Nema nikoga u Hrvatskoj koji bi po svojoj genijalnosti zaslužio da isključivo samo i jedino on, u ovakvom četvrtstoljetnom kontinuitetu, ima politički talk show na državnoj/javnoj televiziji. Dakle, ingenioznost i neviđeni talent ovdje nisu u pitanju.

Politika, gura li ga politika? Uzmemo li u obzir da je HDZ deklariran kao stranka desnog centra koji se kune u svoj konzervativizam i demokršćanstvo, koje Stanković skoro pa prezire, teško je vjerovati da on i stavovi koje promiče odgovaraju onome što baštini HDZ i što trebaju njegovi birači, zar ne? Što mislite, žele li HDZ-ovi birači, koji su doveli HDZ-ovu elitu na vlast, da na državnoj televiziji koju nota bene i oni plaćaju, moraju gledati ekskluzivni politički talk show u kojem se HDZ-ova politika u načelu prezire, a umjesto hrvatstva i domoljublja redovito veliča regija?

Pretplatnici lijevog svjetonazora uživaju plaćajući tv pretplatu, jer dobivaju točno što žele, ali pita li netko pretplatnike desnog svjetonazora, koji su eto iznjedrili kroz 12 godina hrvatsku vlast, u zadnjih dvadeset godina što bi oni željeli? Ili su oni političko topovsko meso, s političkim tretmanom adekvatnim tretmanu crnaca u SAD-u negdje pedesetih godina prošlog stoljeća?









Ako se slažemo da je odgovor ‘ne’, da dakle desni birači ne uživaju plaćajući pretplatu za politički program koji zapravo preziru, ne znači li to da netko falsificira volju istih tih birača? Ne zaboravimo, Stanković osim toga, jasno i glasno, čak javno ističe da spada u ljevičare! A „desna“ vlast ga drži 12 godina i to u javnom poduzeću kojim upravlja ista ta državna vlast!

Ako kriteriji za ovu nevjerojatnost nisu pitanje neobuzdanog talenta kakvog nikad nitko nije vidio, ako kriteriji nisu volja i moć gole političke vlasti, postavlja se logično pitanje – putem kojih kriterija, zagovornika, podrške, zaleđa i zagovora bi netko mogao opstati na državnoj televiziji, dakle plaćen novcem svih hrvatskih građana i to pritom praktički bez konkurencije! Dakle, još i to! Bez konkurencije!

Diverzantski upadi poput mog kratkoročnog bistvovanja na HTV-u, s terminima najprije od 8.30 ujutro, pa srijedom navečer u 21.30, kada cijeli svijet gleda športske spektakle, jer baš tada oko 21.30 Ronaldo zabija obično svoj drugi gol, pa čak i trenutna pozicija Romana Bolkovića, nisu s tim ni po čemu usporedivi. Jer, ovdje imamo savršeni termin, na usluzi kompletna tehnika i tim ljudi, ideološka pristranost prvog reda i sve to punih 20 godina. Je li dakle Miroslav Škoro bio blizu kad je Stankovićevu extra poziciju, kakvu u medijima nikad nitko nije imao, vezao uz duboku državu? Što mislite?

Da ne bi govorili u šiframa, probajmo definirati duboku državu. Wikipedija si je dala truda pa je, definirajući taj pojam, navela između ostaloga: “Duboka država je naziv za sveukupnost stalnog profesionalnog osoblja u državnim subjektima, ključnim poduzećima, medijima i sl. koja zbilja drži državnu vlast. U ovakvoj državi stranka koja je legitimno dobila vlast na izborima i službeno i formalno preuzela vlast, u zbilji je nije preuzela, jer cijelim državnim sustavom zbog stalnog osoblja “do u dubinu” u zbilji upravlja taj dio državnog sustava. Duboka država je jedan usporedni sustav, koji svoje partikularne interese i interese svojih gospodara i istomišljenika nameće kao opće, pa interesi duboke države su u pojedinim trenutcima jači od interesa same države za koju nominalno rade…. pojam se rabi kao dokaz da demokratski sustavi u zbilji ne promiču volju svojih birača, nego tek u krajnje maloj mjeri utječu na dogovorene političke pravce”.

Govoreći pak o Jugoslaviji, Wikipedija ističe: “Udba je bila najmoćnija ‘duboka država’ bivše SFRJ u kojoj je bez milosti narušavala hrvatske nacionalne interese. Ostatci tog zlokobnog sustava još opstoje i djeluju u sjeni.”

Analizirajući ovu temu ne zaboravite da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u kojoj nije provedena lustracija! Da smo nacija koja je “izmislila” jugoslavenstvo i često ga suprotstavljala hrvatstvu, da je naša elita čak i krajem 80-tih, kad su se svi spremali za disoluciju, izmislila onu Račanovu jugoslavensku sintezu. Da se hrvatska društvena elita i dan danas grozničavo drži regije, čak i danas, 30 godina nakon formiranja hrvatske države! Nismo li dva desetljeća najljepše riječi o regiji gledali i slušali upravo „Nedjeljom u dva“? Jeste li popili kavu? I što velite?

