Hrvatska se oslobodila Miloševićeva ludila, sada se mora i Junckerovog!

Autor: Hina

Bruxelles diktira novi totalitarizam protiv većinskog mišljenja svih stanovnika EU-a i nastoji ga uspostaviti onako kako ga je nekada uspostavila Moskva, a danas to čine Peking i Washington. Tragikomično je što Bruxelles nema moć, nema autoritet (podsjećamo na klaunovsku figuru Jeana-Claudea Junckera), s kojim bi to ostvario u praksi…

U ovoj godini nastavlja se trend samouništenja Europske unije, koja se putem institucija briselske birokracije protivi većinskom mišljenju svih stanovnika (gotovo pola milijarde) na način koji sve više podsjeća na – totalitarizam. A za pogođene zemlje to je jako važno jer njima (Slovenija i Hrvatska nisu iznimke) vladaju elite koje su potpuno usklađene s Bruxellesom.

Njihovi izaslanici u metropolama u pojedinim državama (pa i u Ljubljani i Zagrebu) implementiraju svaki dan sve više proturječnih ideja. A zajednički nazivnik svih kontradikcija je – paradoksalna svrha uništenja Europe, odnosno onoga što Europa jest…

A Europa je zajednica nacionalnih država koja se temelji na nacionalnom suverenitetu i federalno djeluje u smislu zajedničke sinergije u područjima u kojima je to važno.

Sjedinjene europske države nikada ne bi mogle postojati na način na koje postoje Sjedinjene Američke Države. Europu se ne može „procijediti“ kroz otok Ellis. Ellis Island je, naime, otok pored New Yorka kroz čiju je karantenu na prijelazu u 20. stoljeće prošlo 12 milijuna europskih doseljenika (Talijani, Irci, Nijemci, Austrijanci, Slovenci, Hrvati…).

Danas njihovi potomci predstavljaju demografsku jezgru Sjedinjenih Država. Europu, pak, treba graditi od oboda prema centru, uzimajući u obzir povijesne, civilizacijske, jezične i vjerske karakteristike svake od konstitutivnih država.

Najstrašnija kriza identiteta u Europi

A Bruxelles radi suprotno. Stoga smo svjedoci najstrašnije krize identiteta koja je ikada pustošila starim kontinentom. Ljudi se nemaju sa čime identificirati: identificirati se sa svojom kulturom (u najširem smislu riječi) znači identificirati se s korijenima onoga što jesi. A to je, tobože, zabranjeno. Čovjek pripada svom narodu, svojoj religiji i svojoj etičnosti. Bez toga ga nema…

Citiram kritičko mišljenje dvoje europskih intelektualaca: tako gospođa Dominique Millet-Gérard svjedoči da je od Europe ostalo tek ime, a i to ime političke strukture sadašnjice shvaćaju na pogrešan način. Mme Millet dalje kaže: „Francusku su metodički i sustavno uništili oni koji mrze katoličanstvo, a katoličanstvo je njezino srce, njezina krv i smisao njezinog postojanja. Pritom u tome ima nešto doslovno sotonsko, na što, nažalost, pristaje previše Francuza, počevši od onih najviše rangiranima“.

O „političkim autoritetima“ koji danas „reguliraju“ takvo uništavanje država – prema istom obrascu uništen je identitet i drugih nacionalnih država, Velike Britanije i Savezne Republike Njemačke, ako se ograničimo na najveće od njih – akademik, Ante Glibota kaže:

„Da, Hrvatska je građanska i europska država koja želi živjeti svoju kršćansku i europsku tradiciju, ali ne na račun zatomljavanja njezinih temeljnih interesa, pa ako je to i cijena da ne bude uključena u Europsku uniju. A i EU se s vremenom i zbog svoje nakaradne i neprosvijećene političke ‘elite’ odmakla od onoga što su ‘očevi-osnivači’ Europe upisali u temelje Europske unije, kao konstitutivni postulat pri njenom osnivanju: Europa Patrija, u kojoj će se moći djelotvorno iskazivati i njegovati partikularitet kao trajna vrijednost europske kršćanske civilizacije od Atlantika do Urala. Upravo to je zagovarao veliki vizionar i europejac, general de Gaulle, a ne ono što zagovaraju trećerazredni političari bez vizije, kova Andreja Plenkovića, Junckera, Merkel i Co. Oni uništavaju Europu, praznivši ju od njenog temeljnog sadržaja i interesa, izvan osnova njene europske civilizacije, koja je činila zaštitni znak njenog ćudoređa, kulture, znanosti, umjetnosti i dakako njene kršćanske utemeljosti.“ (7Dnevno, 4.1.2019.: Ante Glibota, vicepredsjednik Europske akademije znanosti, umjetnosti i književnosti, Pariz).

Očigledno je da u Bruxellesu namjeravaju uništiti identitet Hrvatske – posebno o tome svjedoči implementacija Marakeškog ugovora koji omogućuje da se u istočna područja države – Slavoniju, primjerice – naseli jeftina niskoobrazovana radna snaga uvezena s kontinenata gdje su zarade dolar na dan – pravo bogatstvo. Uz demografsku sliku kakvu već danas ima – Hrvatska bi doslovno nestala!

Ovu samodestruktivnu nesposobnost viđenja razvoja budućnosti Europe, s alkoholnim eskapadama, najbolje utjelovljuje „dr. Išijas“, tj. Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije, kao izvor najsnažnijih sukoba koji ruše stari kontinent. No, najtragičnije je u svemu tome štosu ti sukobi potpuno nepotrebni, neorganski i potpuno suvišni…

Grabar Kitarović i briselski Plenković

Međutim, Bruxelles diktira neku vrstu novog totalitarizma i nastoji ga uspostaviti onako kako ga je nekada uspostavila Moskva, a danas to čine Peking i Washington. Pritom je tragikomično što Bruxelles nema moć, nema pravi autoritet (još jednom podsjećamo na klaunovsku figuru Jeana-Claudea Junckera), s kojim bi to ostvario u praksi.

Istodobno Bruxelles nastoji nametnuti, služeći se principima demokratskog centralizma, svoju volju svakom građaninu Europske unije. I što je manje uspješan u tome, to snažniji pritisak na one koji ne žele slijediti takvu suicidalnu logiku. Otuda i stalni konflikti sa zemljama istočne Europe.

Priča o Kolindi Grabar Kitarović samo je posljednja među vrištećim refleksima ove brutalne ludnice. Andrej Plenković joj obećava svoju potporu ako se podvrgne onome što Bruxelles traži. Ona je spremna na to, jer mentalitet eurobirokrata kod nje dominira nad zdravom sviješću i ljubavlju prema Hrvatskoj. A to će, zapravo, biti i njen politički kraj…

Velimir Bujanec („Bujica“ – Z1), danas je jedan je od najtalentiranijih političkih redatelja i voditelja u Hrvatskoj. Krenuo je od nule i uspio ostvariti jednu od najbolje referentnih TV-emisija u čitavoj zemlji. On je „Kolindu“ stvorio u svojoj emisiji (na izborima je odlučila mala razlika – vjerujemo, da je došla nakon famozne epizode Šešeljevog „svjedočanstva“ o zločinima Ante Josipovića), a može ju i srušiti…

Za razliku od hrvatske predsjednice, on ima nevjerojatnu inteligenciju – u smislu latinske etimologije, tj. razumjevanja stvari iznutra – i shvatio je da će još jedan mandat Kolinde Grabar Kitarović (u spregi s briselskim Plenkovićem!) žestoko pogoditi Hrvatsku upravo tamo gdje je i najosjetljivija…

Bujanac stoga nastoji mobilizirati patriotske sile za novi „domovinski rat“, ovaj put protiv suicidalne politike briselskih izaslanika u Zagrebu. Hrvatska se jednom oslobodila Miloševićevog ludila, sada se mora i Junckerovog!!!

Slijedeći ovu logiku, Kolinda Grabar Kitarović će, možda, uskoro odgovarati na novinarska pitanja, kao i njezin „pretpostavljeni“, Jean-Claude Juncker, ponavljajući riječi s kojima se u povijest upisao John Major, britanski premijer (1992.). On je, nakon što je izgubio izbore, rekao: „Don’t ask me, I belong to the past“ – („Ne pitajte mene, ja pripadam prošlosti…“).