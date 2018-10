Dr. Damir Črnčec – novi šef arbitara u graničnom sporu s Hrvatskom

Autor: Boštjan Turk

Dr. Damir Črnčec, visoki dužnosnik u Uredu slovenskog premijera, postao je čelnik vladine skupine za provedbu Arbitražnog sporazuma između Slovenije i Hrvatske. To je trenutno najveće zaduženje koje netko obnaša u vanjskoj politici Slovenije, važnije i od zadaća samog ministra vanjskih poslova, Mire Cerara.

Damir Črnčec prvi je put imenovan državnim tajnikom u Uredu premijera, prije mjesec dana – bio je zadužen za nacionalnu sigurnost. Međutim, njegovo imenovanje izazvalo je veliki prosvjed u redovima tranzicijske ljevice. Čak je 4265 članova tzv. tranzicijskog političkog utemeljenja potpisalo zahtjev za njegovo razrješenje. Naime, Damir Črnčec je poznat kao gorljiv protivnik mulitkulturalizma, posebno njegovih najekspanzivnijih oblika, imigranata, koji navaljuju na kršćanski Zapad preko Bosne do Hrvatske i Slovenije, a potom i dalje.

Damir Črnčec je, zapravo, sve ono što tranzicijska multikulturalna nomenklatura koja upravlja Slovenijom, Hrvatskom i Europom – nije.

Jastreb koji to nije…

Iz razloga koji još nisu poznati, unatoč jakom protivljenju, premijer Marjan Šarec, nedavno je imenovao Damira Črnčeca kao čelnika skupine za provedbu Arbitražnog sporazuma. To timviše začuđujuće, jer je Damir Črnčec pripadao skupini (poput autora ovog članka), koja je 2010. godine bila protiv Arbitražnog sporazuma između Slovenije i Hrvatske, uz obrazloženje da sporazum – ništa ne rješava. Znamo da je i Katolička crkva u Hrvata djelovala na isti način.

Damira Črnčeca je autor ovoga članka bolje upoznao u lipnju 2014. godine. U to je vrijeme bio šef Odbora (Odbor 2014.) koji je pokušao izvući vođu oporbe iz zatvora, kamo je pred parlamentarne izbore u Sloveniji, 13. srpnja 2014., – krivično i pogrešno poslan. Tada smo svi, koji smo se trudili za oslobađanje Janeza Janše – riskirali, a Damir Črnčec ponajviše.

Moj dojam o njemu je da ga kaočovjeka krasi velika nepopustljivost, kao i veliki osobni integritet i iskrenost. Upravo ga je zbog toga najviše i zabolio nož, kojeg mu je Janez Janša zabio u leđa, godinu dana nakon izlaska iz zatvora. Rekao mu je kako želi preuzeti SDS stranku, najveću oporbenu stranku u Sloveniji. Budući da sam bio prisutan svim događanjima i znao sve događaje iza kulisa, izjavljujem da Damir Črnčec nikad nije razmišljao o zauzimanju mjesta Janezu Janši.

Međutim, nakon odlaska Janeza Janše u zatvor, Milan Zver, najplaćeniji član SDS-a (član Europskog parlamenta), zajedno je sa suprugom organizirao piknik. Bilo je to u srpnju 2014., a piknik je u imao velikog odjeka među članstvom SDS-a, jer je tada Janez Janša bio u zatvoru. Naime, najelementarniji bonton veli, da se piknik ne organizira kada je šef stranke, kao politički uznik, lišen slobode.

U jesen 2014. činilo se da se Janeza Janše, koji je od lipnja bio u zatvoru, odrekla i Europska pučka stranka. Njemački predsjednik, Joachim Gauck (napisao je uvod za njemačko izdanje „Crne knjige komunizma“), došao je u Ljubljanu i susreo se sa svima, ali ne i s predstavnicima zatvorenog oporbenog čelnika. Ja sam Janeza Janšu na to pismeno upozorio (bio je listopad 2014. godine, kada je mogao primiti poštu u zatvoru), ali nisam dobio nikakav konkretan odgovor. To je bila najniža točka u karijeri Janeza Janše.

Moj osobni dojam je bio da je netko u vrhu Europske pučke stranke namjerno sabotirao. Pritom, Damir Črnčec nije ni u jednom trenutku odustao od podupiranja političkog uznika, jedinog u to vrijeme u Europi. Ali on u Sloveniji nije bio osoba koja bi imala linkove do EPP-a. To je bio – takva je moja sumnja –osoba koja je spomenuta među ovim redovima. Istodobno je Damir Črnčec pripremao Crnu Goru za ulazak u NATO, što mu je i uspjelo. Crna Gora je postala članica NATO-a, za što veliku zaslugu ima upravo on.

Damir Črnčec – političar od povjerenja…

Damira Črnčeca bi se moglo najbolje definirati kroz vrijednosti NATO-a. Prepoznat je u predanosti zapadnom svijetu, odbijanjuimigranata i apsolutnoj volji u ostvarenju vlastitih ciljeva, koji nikad nisu bili osobni, nego uvijek povezani s narodom. Damir Črnčec jedan je od rijetkih političara koji ne štiti vlastite interese u političkom djelovanju,štiti već interese šire zajednice. Zato mu toliko ljudi i vjeruje…

Istina, Damir Črnčec ne voli imigrante: štoviše, vidi ih kao nepremostiv problem s kojim se suočavaju europske zemlje zbog sljepoće njihovih vodstava. Pritom Damir Črnčec nema nikakvih zlih namjera prema Hrvatskoj. Ali ima protiv onih koji žele zaraziti stari kontinent. Prema njima je nepopustljiv…

S obzirom na to da je njegovo imenovanje na vrh slovenske politike malo čudo, možemo se samo pitati koliko će trajati…