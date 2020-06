ZVUČE LI VAM OVE PORUKE POZNATO? Istražili smo kakve to igrice igra Mirando Mrsić

Koliko smo puta tijekom koronakrize čuli rečenicu “Sljedeća dva tjedna su ključna”? Pa, sasvim dovoljno da postane opća sprdnja i inspiracija brojnih pošalica. No, ta rečenica nije se činila smiješnom Mirandu Mrsiću koji je u svojoj reklamnoj kampanji za parlamentarne izbore odlučio iskoristiti upravo nju. Njegova verzija pak zvuči malo drugačije, ali nesumnjivo podsjeća na original.

Naime, na svojim je jumbo plakatima koje je oblijepio Hrvatsku, Mrsić istaknuo dvije poruke koje su prvenstveno nastale od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite. “Sljedeća dva mjeseca su ključna” te “Biraj odgovorno” njegovi su alati za pobjedu. Ova potonja, inačica je nedavno usvojenog hashtaga Budimo odgovorni kojim je stožer obilježio popuštanje mjera protiv koronavirusa.

“Poruke smo odabrali upravo zato što je Stožer odustao biti stručan i postao politički aparat Plenkovićeve tehničke vlade. Time se narušila osnovna zaštita zdravlja hrvatskih građanki i građana koji su u ovo vrijeme korona pandemije trebali jedino stručnu podršku”, objasnio je za Dnevno Mrsić.

No, nije tajna da Mrsić dvije najveće stranke u Hrvatskoj smatra nezrelim i politički neodgovornima. On to naime, redovno objavljuje na svom Twitter profilu, no zanimljivo je kako je u svojoj kampanji odabrao poruke koju su osmislili upravo oni političari koje toliko kritizira jer osim što su članovi nacionalnog stožera, mnogi od njih članovi su HDZ-a.

“Cilj ovakve kampanje bilo je propitkivanje ustavnosti nacionalnog Stožera civilne zaštite i osvještavanje stvarne uloge Stožera koju je nametnuo HDZ koristeći struku na najgori mogući način”, zaključio je.

Ipak, ne možemo se odati dojmu da su ovi izbori prešli sve moguće granice političkih stranaka. Jedni su prelazili iz jedne stranke i pridružili se drugoj, a neki su u potpunosti napustili svoju stranku. A nije ovo ni izoliran slučaj kopiranja poruka jer nedavno je i MOST objavio video u kojem Marin Miletić reciklira poruke Zorana Milanovića.