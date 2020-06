’Zadnje što Hrvatskoj treba povratak je ljevice’, slažu se Bartulica i Kovač, a onda su počeli o komunistima u vlastitim redovima

Autor: Dnevno/M.V.

U studiju Večernjeg lista sučelila su se dvojica kandidata iz 6. izborne jedinice pa su tako sučelice sjedili Stephen Nikola Bartulica, prvi kandidat na listi Domovinskog pokreta i Miro Kovač, posljednji kandidat na listi HDZ-a.

Obojicu su dočekala pitanja o utjecaju epidemije koronavirusa na izbornu kampanju, izbornim listama i programima te o mogućoj poslijeizbornoj suradnji, a uvodno pitanje saželo je sve to skupa pa se dotaknulo Andreja Plenkovića, koji, iako je bio u doticaju s Novakom Đokovićem, nije u samoizolaciji. Zanimljivosti radi, jedan od izbornih slogana HDZ-a je ‘Sigurna Hrvatska – isti tretman za sve’.

“Postoje kritike na ispoliziranost Nacionalnog stožera, a neki članovi su na listama HDZ-a. A u vrijeme kampanje ne možete izbjeći da netko kaže da je riječ o politizaciji. SDP je posljednjih mjeseci svašta poručio, no Vlada je pokazala zrelost, odgovornost i efikasnost te sam uvjeren da ćemo 5. srpnja vidjeti pobjedu HDZ-a”, branio je svog stranačkog kolegu Kovač koji je rekao da ako ne mora, Plenković neće u samoizolaciju. A prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čini se kako ne mora.

“Poštujem pokušaj kolege Kovača da opravda ovu situaciju i ono što se ne može obraniti. Ovaj datum, 5. srpnja, je nametnut od ove Vlade jer su mislili profitirati od krize sa koronom. No, nakon ovog u Zadru im se to vraća kao bumerang. Nažalost Hrvatska i turizam će ispaštati. Svjetske medijske kuće šire vijest da je naša zemlja nesigurna. Slušamo spinove kako su mjere poštovane. No, ovo se nije smjelo dogoditi. Plenković očito smatra da je iznad pravila koja vrijede za ostale. Birači to neće honorirati i ne bih volio biti u njegovoj koži 5. srpnja”, istaknuo je Bartulica.

No, početak srpnja kao izborni dan, nije najsretniji ni za Kovača.

“Nitko ne bježi od činjenice da 5. srpnja nije najsretniji datum, no bili smo u situaciji da se odlučimo za onaj datum koji je najmanje loš za provedbu izbora”, rekao je.

Postoje kritike da su svi iz opcije za promjene u HDZ-u, koji su sada na listama, dimna zavjesa Plenkoviću za desnicu. Jedan od onih koji su tražili promjene nesumnjivo je Miro Kovač, protukandidat Plenkovića na unutarstranačkim izborima.

“Nikada nikome nisam bio dimna zavjesa. Uvijek sam imao svoje mišljenje. HDZ može pobijediti samo ako je uključiv i ako okuplja. Svatko od nas ima svoj identitet koji je prepoznatljiv u javnosti. Ima ga i Stier. Na unutarstranačkim izborima imali smo jednu utakmicu, bilo je udaraca. No kad je završila ta utakmica krenuli smo dalje. Sada smo napravili liste za pobjedu HDZ-a. Kod nas u stranci ima ljudi koji su konzervativniji, tradicionalniji, neki su liberalniji, a veže nas to da je HDZ stožerna, narodnjačka, demokršćanska stranka”, tvrdi.

Dotaknuli su se i takozvanih služenja ljevici gdje su iz obje stranke pronašli one koji navodno rade to isto. Za Bartulicu je to Božinović kao vodeći na listi 6. izborne jedinice, a bio je predstojnik ureda tadašnjeg predsjednika Mesića kada se provodila detuđmanizacija.

“Na list koju predvodi Bartulica dvije su osobe koje su služile ljevici u Sisačko-moslavačkoj županiji. Riječ je osobama koje su surađivale s bivšom županicom Merzel odnosno gradonačelnicom Ikić Baniček. Dakle, prvo morate biti sami sa sobom na čisto prije nego što idete u eksplikaciju lista HDZ-a”, dodao je ovaj.

Bartulica je pak istaknuo kako liste nije sastavljao sam, a ni nametnut datum nije im išao u korist.

“Dopuštam da tu ima imena koja se samnom ne slažu i s kojima nisam imao priliku razgovarati o mnogim stvarima”, objasnio je, a onda su se nastavili prepucavati.

Neizostavno je pitanje bilo i ono koje se tiče povezanosti Domovinskog pokreta i njihovoj mogućoj pomoći koju oni mogu ponuditi SDP-u da dođe na vlast.

“Žalosno je stanje na fejk ljevici i stalno ponavljam da je zadnje što Hrvatskoj treba povratak ljevice na vlast ili dolazak Bernardića, Beljaka i sličnih. Međutim, stalno iz HDZ-a slušamo tezu da je Škoro kriv za poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. No, vidimo sa njezinim outanjem kao ljevičarke i prostačkom gestom pokazivanja srednjeg prsta cijeloj naciji za što se zapravo zalaže i koliko je prevarila birače kad je bila na Pantovčaku. Logično je da je HDZ sam kriv za taj poraz. Ukoliko bude u prilici da s HDZ-om nakon izbora formira vladu u javnosti se tvrdi da će Domovinski most tražiti da premijer ne bude Plenković”, zaključio je Bartulica pa dodao, “ne bih se uključio u ovo da smatram kako Plenković dobro vodi Hrvatsku. Njega ne vidim kao dio rješenja već kao dio problema. Rezultati su porazni, a Hrvatska zaostaje. Nismo proveli nužne reforme kao da je cijepljen od njih. Imali smo inicijative koje su došle iz naroda,a Plenković i Kuščević su im pokazali srednji prst. To je dovoljno da ne možemo imati povjerenje u njega. HDZ mora biti svjestan da su ga izabrali kao predsjednika stranke te se moraju nositi s njegovim drskim ponašanjem tijekom kampanje”, zaključio je.

“Vidjet ćemo nakon pobjede na izborima kako sastaviti Vladu. Vodeća stranka je ta koja će to učiniti”, optimističan je Kovač.