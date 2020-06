Vrdoljak je zadnji koji bi trebao prozivati za poštenje u politici, ali ne odustaje. Škoru nazvao ‘Glavašem’, a u svojim redovima ima više HDSSB-ovaca nego HDSSB

Bivši čelnik HNS-a i čovjek koji je tu stranku u Sabor uveo na listi SDP-a, a zatim odveo u Vladu s HDZ-om – Ivan Vrdoljak, prozvao je Miroslava Škoru i njegov Domovinski pokret u velikom intervjuu kojeg je dao za jedan dnevni list.

“Za mene je Škoro novi Branimir Glavaš i moj Slavonski pokret s nezavisnim gradonačelnicima učinit će sve da ga pobijedimo u Slavoniji. Čovjek je svojim izjavama o ZDS-u praktički rekao da je bilo ispravno slati Osječane, nacionalne manjine i Hrvate neistomišljenike u logore. HNS je podržao Vladu RH prije tri godine da spriječi dolazak mračne desnice na vlast, sada ćemo učiniti sve da HNS-ov Slavonski pokret pobijedi njegov fiktivni Domovinski pokret. S jedne je strane HNS i otvorena i tolerantna Hrvatska koja se voli radom, a s druge strane desnica opasnih namjera čija je glavna referenca profesionalno hrvatstvo”, rekao je Vrdoljak u intervjuu.

A tko su zapravo članovi Slavonskog pokreta s “nezavisnim gradonačelnicima” donosimo u nastavku teksta.

Naime, Slavonskom pokretu su se pridružili gradonačelnici Osijeka i Belišća, Ivan Vrkić i Dinko Burić te bivši đakovački gradonačelnik Zoran Vinković.

Koordinator HNS-a za 4. izbornu jedinicu Ivan Vrdoljak tako je u nedjelju u Osijeku najavio kako će na parlamentarnim izborima HNS u toj jedinici okupiti Slavonski pokret, koji će, uz koaliciju s HSS-om “Braće Radić” uključivati sadašnje i bivše čelnike lokalne samouprave.

Ivan Vrkić krajem osamdesetih angažira se među čelnim ljudima Hrvatske narodne stranke, a 1995. godine ulazi u HDZ. U veljači 2013. kandidirao se za osječkog gradonačelnika kao zajednički nestranački kandidat SDP-a, HNS-a i HSU-om, a 2017., a drugi mandat osvojio je u neobičnoj koaliciji s HNS-om, SDP-om i ANU-om (Aktivnim nezavisnim umirovljenicima) kojima su se u gradskom vijeću priklonili Most te bivši HDSSB-ovci.

Bivši đakovački gradonačelnik Zoran Vinković je pak kao član SDP-a sjeo u saborske klupe 2008. godine. da bi 2011. prešao u HDSSB. Do promjene je navodno došlo jer se na lokalnoj razini, u Đakovu, nije htio razići s HDSSB-om tvrdeći kako je ‘raskidanje koalicije prevara birača’.

Zamjerao mu je to SDP čije ga je tadašnje predsjedništvo suspendiralo i predložilo izbacivanje iz stranke. No, on ih je preduhitrio: “‘Nećete me izbaciti iz SDP-a, sam odlazim iz stranke”, rekao je tada. Također, Vinković je poznat jer je 2018. na osječkome Općinskom sudu proglašen krivim za kaznena djela krivotvorenja službene i poslovne isprave te je nepravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu od 10 mjeseci koja se zamjenjuje radom za opće dobro. Presuda je 2019. postala pravomoćna te je izgubio i vijećnički mandat.

Dinko Burić je saborski mandat od 2011. do 2015. obnašao također kao član HDSSB-a, a gradonačelnik je Belišća od lipnja 2013. godine.

Tako da je Vrdoljakovo prozivanje Miroslava Škore i njegovog Domovinskog pokreta “Glavaševcima” još jedan u nizu njegovih spinova kojima sam sebi skače u usta jer su svi navedeni članovi HDSSB-a, ili su to bili, a alfa i omega HDSSB-a od osnutka je bio upravo Branimir Glavaš.

No, to ništa ne čudi s obzirom na to ako pamtimo ne tako davnu političku povijest Ivana Vrdoljaka. On je, naime, bio ključan čovjek u dogovoru s Plenkovićem i zamjenom glavnog HDZ-ovog partnera u saborskoj većini. Tada je HNS ušao u Vladu s HDZ-om, a nakon što je Plenković antologijski naložio tajnici da razriješi MOST-ove ministre dužnosti koji su pak odlučili glasati protiv povjerenja HDZ-ovom ministru Mariću.

Vrdoljak je, inače, samo nekoliko dana prije tog povijesnog ulaska u Vladu s najvećim političkim oponentom SDP-u koji ih je uveo u Sabor, kategorički odbijao svaku mogućnost suradnje s Plenkovićevom strankom te prozivao MOST-ovce da lažu.

Također, ne treba zaboraviti niti situaciju na lokalnoj razini u 2017. godini. HNS je tada opet politički trgovao i to upravo s Glavaševim HDSSB-om i to u Osijeku.

Te 2017.godine, petnaest minuta prije zakazane sjednice Gradskog vijeća Osijeka, predstavljena je koalicija koja je činila većinu u tom tijelu, a u kojoj su u zajedničkom klinču završili SDP, HNS, ANU, MOST i HDSSB.

Gospodinu Vrdoljaku u tom slučaju nisu smetali “Glavaševi crnokošuljaši”, a za što sada proziva Miroslava Škoru.

U ponedjeljak je i novi predsjednik HNS-a Predrag Štromar izjavio da ne ulazi u obzir suradnja s Miroslavom Škorom i ljudima “poput Bujanca” pa će opet biti vrlo zanimljivo pratiti politički put HNS-a nakon parlamentarnih izbora, ukoliko ulove koji saborski mandat.