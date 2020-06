VRDOLJAK BRUTALNO IZVRIJEĐAO ŠKORU I HASANBEGOVIĆA: ‘Taj nastup neće proći’

Bivši ministar gospodarstva i donedavni predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u intervjuu za Novi list odlučio je progovoriti o svojem opetovanom političkom angažmanu, budući da na nadolazećim parlamentarnim izborima boje svoje stranke brani u četvortoj, osječkoj izbornoj jedinici. Ondje je Vrdoljak nositelj liste Pokreta za Slavoniju, a zajedno s njime za izborima sudjeluju Ivan Vrkić i Dinko Burić, gradonačelnici Osijeka i Belišća te nekadašnji đakovački gradonačelnik Zoran Vinković. Uz ostalo, Vrdoljak se u intervjuu dotakao koalicijskog potencijala svoje stranke odbacujući mogućnost suradnje sa Škorinim Domovinskim pokretom.

“O postizbornim koalicijama odlučivat će novo vodstvo HNS-a predvođeno Predragom Štromarom. No osobno mogu upitati mislite li vi stvarno da netko iz HNS-a može razgovarati s Hasanbegovićem, Zekanovićem i sličnima? Nema šanse! Njihova stajališta o ZDS-u?! Što tu treba dodati? Nema šanse!

Ili gledajte kako komentira ove vulgarne grafite po Zagrebu zadnjih dana, kaže da u tome ne vidi problem, da je to više pedofilski nego antisrpski. Uostalom, moja je osobna želja da manjinski zastupnici sudjeluju u većini, mislim da je to dobro za politički i vrijednosni sustav Hrvatske. Što Hasanbegović i Škoro misle o tome”, zapitao se Vrdoljak koji se dotakao mogućnosti i da Hasanbegović napusti Škorin pokret.

“Ako se bude stvarala pristojna vlada desnog centra bez ekstrema i liberala, ja nemam problem, no ponavljam da će o tome odlučivati novo vodstvo stranke- objasnio je dotičući se mogućnosti da Škoro bude premijer. – Onaj tko bude relativni pobjednik izbora, ima mandata za sastav Vlade, to je jasno kao dan. Zahtjev da manjinski partner traži svog premijera jest potpuno neobjektivan, a uz to vrlo egoističan – razmišljati da, bez obzira na to što ti građani nisu dali većinu glasova, smatraš da imaš pravo imati premijera, i da si bolji od svih, nije baš pristojno, ako ništa drugo. I taj nastup Škorinog Domovinskog pokreta neće proći, brzo će morati od toga odustati”, smatra Vrdoljak koji je između redaka dao nagovijestiti moguću veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a.

HNS je inače i u ovu nadolazeću kampanju ušao s pregrštom obećanja, zaboravljajući da se radi o stranci koja je u parlamentu legalizirala političku trgovinu pritom varajući birače. No, usprkos tome Vrdoljak se evidentno i dalje prezentira kao dežurni moralist hrvatske političke arene, u kojoj smo se baš zahvaljujući HNS-u, nagledali i naslušali populističkih poruka, i demagogije koja naprosto nemaju uporište.

Dok se HNS sprema za parlamentarne izbore njihova Marija Puh članica je Bandićeve Stranke rada, dok njihov Ivica Gulam na izbore izlazi kao jedan od osnivača stranke Fokus. Međimurski župan Matija Posavec, koji je pripreman za predsjednika HNS-a stranku je napustio ispričavajući se biračima zbog koalicije s HDZ-om. Da su rezultati izbora po HNS najblaže rečeno neizvjesni potvrđuje i angažman ministrice Blaženke Divjak na njihovim listama, očekuje se da bi akvizicija nezavisne ministrice iz njihove kvote mogla pogurati stranačku listu do izbornog praga. Na listi u toj trećoj jedinici u kojoj se za naklonost birača bori Divjak, kandidat je i ministar graditeljstva Predrag Štromar, a kandidatura dvaju ministara na listi u toj trećoj jedinici, koja je bila njihova stranačka utvrda pokazatelj je panike i neizvjesnosti u kojoj se HNS nalazi. S puno sreće HNS bi mogao dogurati do maksimalno dva mandata, no, sve u svemu jasno je da su svoju sudbinu velikim djelom navezali na HDZ.