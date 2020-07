(VIDEO) ŽELJKA MARKIĆ: ‘Hasanbegović je hrvatski nacionalist i nikada nije ružno i uvredljivo govorio o Hrvatima’

Željka Markić u video objavi na svom Facebook profilu, dok je rezala rajčice, prokomentirala je kako joj se s “više strana javljaju ljudi i pitaju što misli o videu o Hasanbegoviću”.

Rekla je da sve ono što smo vidjeli da je Zlatko Hasanbegović radio u proteklih pet godina kao saborski zastupnik “nije istina i to nije točno, a istina je ono što tvrdi autor videa, a da mu je to Hasanbegović rekao na jednoj večeri od prije godinu dana”.

“Na toj večeri nisam bila i jako mi je drago zbog toga i ne znam što se tamo pričalo, ali mogu reći što znam o Zlatku Hasanbegoviću. Poznajem ga osam godina. U tom razdoblju u proteklih osam godina, Zlatko je kao aktivist i kao političar jasno izražavao svoj stav da u Hrvatskoj život svakog čovjeka treba biti zakonski i na svaki drugi način zaštićen od njegova začeća do smrti”, rekla je Željka Markić.

Dodala je kako je Hasanbegović taj svoj stav javno pokazivao sudjelujući u Hodu za život i dajući izjave.

“Što se tiče Zlatkovog odnosa prema katoličkoj crkvi, on je islamske vjeroispovijesti i mogla bih sažeti taj njegov odnos u rečenicu – da je katolička crkva bila, jest i bit će čuvar nacionalnog identiteta hrvatskog naroda, a taj nacionalni identitet je ključan u stvaranju hrvatske države i za očuvanje hrvatske države.

To je sukus onoga što sam imali prilike čuti, vidjeti i razgovarati sa Zlatkom Hasanbegovićem.

Što se tiče prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, Zlatko Hasanbegović je davno prije rekao da je za njega ‘Franjo Tuđman bitan zbog onoga što je radio od 1989. godine nadalje’. Dakle, za njega Franjo Tuđman iz 1945. nije važan već je za njega važan onaj Franjo Tuđman koji je ujedinio Hrvate i koji ih je pozvao u obranu zemlje.

Što se tiče pitanja odnosa Zlatka Hasanbegovića prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, mogu citirati ono što on o sebi govori, a to je da je on ‘hrvatski nacionalist i da on poziciju i odnose Hrvata bilo gdje u Bosni i Hercegovini, u Istri ili bilo gdje drugdje gleda na isti način tražeći najbolju moguću zaštitu u interesu Hrvata gdje god se oni nalaze’.

U proteklim godinama nisam nikada čula da je na bilo koji ružan ili uvredljiv način govorio o Hrvatima, dakle pripadnicima svog naroda niti sam imala ikada priliku čuti da se na neprimjeren način odnosio prema žrtvama.

Za kraj bih rekla da imamo sreću da na parlamentarnim izborima imamo mnogo kandidata na različitim izbornim listama, a to vrijedi za I. izbornu jedinicu na čijoj se listi nalazi Zlatko Hasanbegović. Pozivam sve one koji žive u I. izbornoj jedinici da svog kandidata odaberu razmišljajući o tome što je činio kandidat ili kandidatkinja, što je govorio te kritički procjenjujući sve ono što je bilo u zadnjim danima pred izbore.

To zbilja više podsjeća na parapolitičko podzemlje. Nadam se da ćete izaći na izbore i izborom najboljeg kandidata ili kandidatkinje pridonijeti toliko potrebnim promjenama”, zaključila je Željka Markić.