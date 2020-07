(VIDEO) MIROSLAV ŠKORO U BUJICI: ‘Glas za SDP je glas za Tita, a glas za Plenkovića je glas za Pupovca!’

Autor: Dnevno

U zadnjoj predizbornoj Bujici na Z1 televiziji, gostovao je predsjednik Domovinskog pokreta i vođa nacionalne oporbe, dr. Miroslav Škoro.

Emisija je na trenutke bila vrlo emotivna, na kraju su Škori zasuzile oči, a tijekom u središnjem prilogu emitiran je ekskluzivni razgovor sa sinom prvog hrvatskog predsjednika Stjepanom Tuđmanom, koji je podržao Domovinski pokret, isto kao i Ankica Tuđman, uz konstataciju da je Plenković ukrao HDZ i priključio ga Partiji…

U trenucima emitiranja Bujice, na Novoj TV je trajalo još jedno sučeljavanje Davora Bernardića i Andreja Plenkovića, na što se Škoro osvrnuo: – Govorili su mi da bježim sa sučeljavanja, a ispalo je upravo suprotno! Gdje god su me zvali, ja sam se odazivao, no sada me na sučeljavanjima odjednom nema… Isto tako, kada je Udruga ‘Glas poduzetnika’ tražila sučeljavanje i to sam prihvatio, a oni nisu došli. Jedino sučeljavanje na koje sam bio pozvan da budem zajedno s Bernardićem i Plenkovićem je bilo na državnoj dalekovidnici, međutim, oni tamo nisu došli, poslali su svoje zamjene… A onda sam i ja odlučio da bi bilo dobro da u nizu izuzetnih ljudi koji su članovi Domovinskog pokreta i koji se nalaze na našim listama, pošaljem Krešimira Bubala, jer bilo je riječi uglavnom o gospodarstvu, a on je najbolji financijski direktor u Hrvatskoj za 2019. godinu i kao pravi gospodin pokazao je dvije stvari: pravo lice i način na koji komuniciramo mi u Domovinskom pokretu i s druge strane, pokazao je jedno zavidno znanje o kojemu ovi drugi mogu samo sanjati.

ŠKORO O BERNARDIĆU I PLENKOVIĆU: “DVA BIROKRATA I ŠTREBERA!”

Kako ste ocijenili sučeljavanje Bernardića i Plenkovića – zanimalo je voditelja, a Škoro je odgovorio: – Bernardiću zamjeraju da nije dovoljno lijevo, a Plenkoviću da nije dovoljno desno. Ja bih se čak složio s tim, mislim da je to i akademik Aralica jednom zgodom rekao, Plenković ima u sebi tog ljevičarskog, on je čovjek koji je u krajnjoj liniji, dok sam ja pisao svoju maturalnu radnju iz sumporne kiseline, pisao o Kardelju i Titu! Gledao sam to sučeljavanje i činilo mi se kao sučeljavanje dva birokrata, šterebera, jedan je nedovoljno sposoban naučiti nešto napamet i vidi se da ga je strah, a drugi sve zna napamet, ali i jedan i drugi govore stvari koje apsolutno nisu bitne, stvari kojima se prave važni. Obojica su djelovala kao da su u jednoj Mozartovoj operi i govorili su istovremeno, što je, u stvari, nepristojno. Stvarali su čudnu kakofoniju, tu i tamo bi se probio glas, mezzosopran gospođe voditeljice. Sve u svemu, jedna otužna predstava.

“Predstavljam ozbiljnu prijetnju jednom ozbiljnom establišmentu, dakle, sustavu,” napomenuo je Škoro: “Nije to HDZ i nije to SDP, to je ta duboka država u kojoj su Bernardić i Plenković u stvari personifikacija onoga što se događa nakon svakih izbora, a to je jedna stvarno ozbiljna, organizirana pljačka države.”

Sada prvi puta imaju posla s nekim tko nije umrežen niti u jednu priču, s nekim tko dolazi iz realnog sektora, imaju posla s nekim tko kad nešto naumi to i ostvari – upozorava svoje protukandidate čelnik Domovinskog pokreta: – Mora prestati korupcija, mora prestati pljačka! Moramo se okrenuti onome što bi politika trebala biti, a to je briga za javno dobro.

SRBIJA ĆE MORATI PLATITI RATNU ODŠTETU!

Škoro smatra da je upravo njegovo suprotstavljanje dubokoj državi dovelo do velikih prljavština i laži kojima se medijski napadalo njega, njegov pokret i kojima je naročito bila izložena njegova obitlelj tijekom predizborne kampanje. Voditelj je konstatirao da su se protiv Miroslava Škore urotili slično kao i protiv Trumpa u Americi ili Janše u Sloveniji, a u medijski obračun je, prema informacijama Bujice, bila uključena čak i srbijanska BIA. Na pitanje zašto ga se Vučić boji, Škoro je odgovorio: – Jako ndobro znamo da je Srbija bila aggressor na Hrvatsku. Srbija je ta koja je razarala hrvatske gradove, crkve… Srbija je slala ljude na Hrvatsku, svoju oružanu silu… Mi smo zemlja koja je pretrpjela štetu i tu štetu netko mora konačno izložiti i za njutražiti odšetetu! S druge strane, Srbija je izvršila teške zločine, između ostaloga i odvela puno hrvatskih vojnika i civila, u koncentracijske logore i mislim da ti ljudi također zaslužuju određenu odštetu! Mi imamo neriješena granična pitanja pa to moramo riješiti, dobar dio arhiva i onoga što pripada Hrvatskoj je još uvijek u Beogradu i to su situacije u kojima moramo vrlo suvereno nastupiti kao zemlja članica NATO-a, i EU-a, zemlja o kojoj, na kraju krajeva, ovisi ulazak Srbije u Uniju.

“Kada su već u pitanju ta prezimena Vučić, Plenković i tako, ne treba nekad zaboraviti da su oni u dio iste europske pučke obitlelji, da se oni u Bruxellesu susreću, koordiniraju, imaju svoje zajedničke sastanke,” napomenuo je dr. Miroslav Škoro: “Zajedno su zato što su istih svjetonazora, dok naša Ruža Tomašić nije u njihovom klubu, ona je s europskim konzervativcima.”

Na pitanje boji li se manipulacija tijekom izbora zbog zastrašivanja građana drugim valom korone, Škoro je odgovorio: – Ma, ne bojim se, sve to skupa je smiješno! Vjerujem, a to kažu ustavnopravni stručnjaci, da je dobrim dijelom već sada upitno koliko će sve to biti legalno ili ne, što će biti s ljudima koji imaju koronu? Već je rečeno da se njima ne može osporiti njihovo ustavno pravo da biraju i budu birani… To je jedna čudna situacija u kojoj oni vjerojatno očekuje isti rezultat kakav je ostvario Vučić u Srbiji. Plenković valjda misli da će uspjeti doći do još jedne “briljantne pobjede HDZ-a” i da će osvojiti vlast na krilima stožerokracije Beroša, Božinovića i svih drugih članova HDZ-a koji su svojevremeno napravili zaključavanje Hrvatske, a sada kad su epidemiološki uvjeti i nekoliko puta lošiji, sada živimo, uvjetno rečeno, normalno. Ne bojim se ja izbora, niti rezultata, oni će biti onakvi kako birači odluče, ali se bojim za ono što će uslijediti nakon toga… Nisam siguran da nam već u ponedjeljak ili utorak neće izaći netko iz tog Stožera i ponovno nas zatvoriti!

Znači li to da bi Plenkovićev stožer mogao anulirati izborni uspjeh Domovinskog pokreta na nedemokratski način – zanimalo je voditelja, a Škoro kaže: – Do sada su pokazali da ne prezaju ni od čega, ni od zdravlja građana i da bi mogli napraviti štošta, samo kako bi zadržali ono što im je najsvetije i najvažnije, a to je vlast. Oni žele vlast i ništa drugo!

BAČIĆ I BAUK – POVJERENICI ZA SURADNJU HDZ-a I SDP-a

Komentirao je i slaganje Arsena Bauka iz SDP-a, s Brankom Bačićem iz HDZ-a, koji smatraju da postojeći izborni sustav ne treba mijenjati: – Bauk i Bačić su povjerenici za suradnju SDP-a i HDZ-a. Prepoznali su se o mojoj priči o Davidu i Golijatu, kada sam najavio da je jedan od kamenčića koji ću ispaliti na njih novi izborni zakon, odmah su rekli da je dobar i kako ga ne treba mijenjati. A svi, pa i mala djeca znaju da izborni zakon nije dobar. Slična situacija već se dogodila kada je netko predložio elektroničko glasovanje, što mi također zastupamo; istog trenutka su se javili Bauk i Plenković. Rekli su da je to nemoguće i da to ima samo Estonjija. No, njih nitko nije pitao je li to nemoguće, nego smo ih pitali kako ćemo Hrvatima diljem svijeta i u BiH omogućiti elektroničko glasovanje, jer je to za nas i te kako moguće.

Voditelj je konstatirao da je Bauk barem pošteno rekao kako se boji utjecaja hrvatske dijaspore na ishod izbora u Hrvatskoj, dok se Plenković pokušao izvući besmislenim, briselskim metajezikom, ali tom prigodom nijse spominjao Charlesa Michela….

“On njega zna i ima njegov broj telefona i s njim se često čuje,” nasmijao se Škoro, uz duhovitu opasku: ”Moram priznati da ni meni nije svejedno što taj Michel toliko često zove Andreja, a nama se drugima ne javlja…”

Miroslav Škoro smatra da u budućnosti hrvatskih referendum treba odrediti fiksni broj i olakšati proceduru građanskim inicijativama: – To treba biti 150 tisuća potpisa, a vrijeme prikupoljanja mjesec dana.

ŠKORO O JANDROKOVIĆU: “NIJE GA UZEO SAMO PLENKOVIĆ…”

Čelnik Domovinskog pokreta komentirao je i specifičan odnos svog protukandidata u drugoj izbornoj jedinici Gordana Jandrokovića, sa sinom Ivice Račana, Ivanom, s kojim je svojedobno planirao pokretnuti zajedničku tvrtku: – Ta njihova zajednička priča, isto kao i tzv. velika koalicija ima uporište u činjenici da imaju isti mentalni sklop.

Nakon što je Škoro ipak pohvalio Jandrokovića da “dobro igra rukomet”, voditelj je konstatirao da ga je onda trebao uzeti Gobac, a ne Plenković pa je gost poentirao: – Nije njega uzeo samo Plenković, njega je uzelo dosta njih! Jandroković je bio vrlo blizak suradnik s čak nekoliko lidera u HDZ-u – i Jadranke Kosor i Karamarka i Sanadera… Priča o zajedničkim poslovnim planovima Račana i Jandrokovića je priča o toj dubokoj državi i ljudima koji nemaju stranku, jer je njihova jedina stranka BITI NA VLASTI i sudjelovati u raspodjeli novca koji potroše iz BDP-a, oni potroše 46-7 posto, dakle 170 milijardi koje mi proizvedemo kroz robe i usluge i sve što napravimo. I to treba promijeniti.

“Situacija u Hrvatsoj je, ideološki gledano, nikad čistija,” smatra Škoro: “Bernardić je hladno rekao, kad su ga pitali Tito ili Tuđman – TITO. Dan-dva nakon toga, Ivo Josipović je rekao da bi jedan od najljepših zagrebačkih trgova ponovno trebalo preimenovati i nazvati ga po Josipu brozu Titu, što je samo po sebi glupo jer to može napraviti samo Skupština Grada Zagreba. I to se neće dogoditi! S druge strane, imate priču da oni imaju jednak stav o pozdravu ‘ZDS’, u koaliciji su i u Europskom parlamentu… Način na koji funkcioniraju je politički najbliže Plenkoviću. I uistinu, glas za SDP je glas za povratak Tita u politički prostor, a glas za HDZ je ono što je Plenković izjavio, a to je nastavak vladavine sa žetončićima i Pupovcem!”

ŠKORO: “PROCESUIRAT ĆEMO PLENKOVIĆEVU KORUPTIVNU HOBOTNICU!”

Miroslav Škoro se javno zahvalio na komplimentima i potpori koju je dobio od obitelji Tuđman, Stjepana i gospođe Ankice i rekao: – Ljude koji bi trebali biti kičma HDZ-a Plenković je na svoje liste stavio kao smokvin list i time prikrio pravu istinu.

Prokomentirao je i izjavu šefa HDZ-a, prema kojoj Škoro “nije u stanju voditi Hrvatsku, a kamoli Vladu”: – Očito, on smatra da je jednostavno voditi Hrvatsku, a da je jako teško voditi Vladu, ali ja čak, po njemu, nisam u stanju voditi ni tu Hrvatsku, a kamoli Vladu s nepotrebnih 20 ministarstava, s ministrima koji ne znaju što rade i koji ne dišu onako kako bi volio… A da ne govorimo o tome kako je tu Vladu napustilo 14 ministara u samo jednom mandatu i da je cijela priča rezultat obične trgovine kako bi zadržali vlast.

U emisiji se spominjala i jedna Tena te slučaj vjetroelektrane: – One su samo vrh ledenoga brijega! Dokazano imamo podatke da je HBOR odobrio kredit jednoj tvrtki u iznosu od 80 milijuna eura. U tome su sudjelovali svi naši ministri koji sjede u Nadzornom odboru HBOR-a. Rečeno im je u Upravi da ne mogu dodijeliti kredit, zbog toga što tvrtka mora osigurati novac od drugih banaka, a tek onda nastupa HBOR… Ne, ovdje je prvo HBOR dao 560 milijuna i to ne samo da smrdi na korupciju, nego je to situacija u kojoj je i ministar Marić sjedio kao predsjednik Nadzornog odbora tamo i to odobrio. Tražili su način kako da spriječe javnost da dozna istinu. To je ta koruptivna hobotnica koja je konačno stisnuta uza zid od Domovinskog pokreta. Oni znaju da ćemo mi, kada dođemo na vlast, to procesuirati.

O SREDNJEM PRSTU: “KOLINDA SE SVRSTALA NA STRANU, NA KOJOJ JE ODUVIJEK BILA!”

HDZ će radije platiti 550 tisuća kuna nego da na liste stave žene – upozorio je Škoro i naglasio kako su čak tri nositeljice lista Domovinskog pokreta žene, a i mnoge druge imaju velike šanse ući u Hrvatski sabor. Osvrnuo se i na seskističke napade Furija Radina na dr. Carlu Konta u Rijeci: – On je tu samo radi interesa. I to financijskog interesa. Radin spada u istu tu kategoriju kao i Pupovac. To su ljudi koji su našli model kako da financijski privređuju od činjenice da su to što jesu. Ne vode oni toliko računa o svojoj nacionalnoj manjini, koliko vode o sebi osobno.

Što znači da ćete se obračunati s “antihrvatskom kulturom i protuhrvatskim civilnim društvom” – pitao je voditelj, a Škoro odgovorio: – To znači da se u Hrvatskoj dobar dio novca usmjerava u dio koji ne odražava ono što mi u kulturološkom i tradicijskom smislu jesmo. Način na koji se dijele novci u Hrvatskoj je indikativan, posebice kada je u pitanju civilno društvo i kultura. Smatramo da tu treba uvesti reda i transparentnosti.

Za one koji su proteklih dana napadali svećenike zato što su ga javno podržali, Škoro je rekao da su netolerantni: – Ne razumiju demokraciju. Vrijeme u kojem živimo vadi najgore na površinu…

A kako je Škoro doživio Kolindin srednji prst?

“To je vrlo nepristojna gesta, koju nisam očekivao od gospođe Kitarović jer se ona izdavala za nešto drugo,” rekao je: “Čini se da u nama ipak postoji onaj podsvjesni dio koji prepoznaje neke stvari, malo mu dulje treba da ispliva na površinu, tako da mi je taj moj podsvjesni dio govorio da tu nešto ne štima, ali nisam slušao… Finale je upravo srednji prst.”

Nikada ne bih podržao Zorana Milanovića da postane to što je jer to ne zaslužuje biti – jasan je Škoro: – Bio je jako loš premijer, a pokazuje se i kao vrlo loš predsjednik! S druge strane, unutarnji glas mi je rekao, ne Grabar-Kitarović i tu sam bio u pravu, a srednji prst je dokaz. Srednji prst je pokazala cjelokupnoj hrvatskoj javnosti i svima koji su je smatrali demokršćankom koja se uspavljuje pjevajući ‘Krist na žalu’, koja podržava ‘Hod za život’ i najednom nam pokaže srednji prst. To ju je svrstalo na onu stranu, na kojoj je oduvijek i bila i još jednom razočaralo hrvatske birače.

PORUKA BIRAČIMA: “NE DOPUSTITE DA PLENKOVIĆ I TREĆI PUTA REHABILITIRA SDP!”

“Nemojte se, dragi birači, razočarati još jedanput,” apelira predsjednik DP-a: “Ako je netko pogriješio već dva puta, onda je to uistinu Andrej Plenković. Rehabilitirao je SDP na europskim izborima, a druga mu je pogreška isticanje kandidatkinje za koju su svi tvrdili da ne može pobijediti Zorana Milanovića. Bude li hrvatski narod i treći puta nasjeo na Plenkovićevu prijevaru, moramo se zapitati što se to događa?!”

Nakon što su na kraju emisije pušteni isječci Škorinih posjeta Vukovar, uz taktove ‘Ravnice’, čelniku Domovinskog pokreta zasuzile su oči. Plenkovićevim medijima, koji su zadnjih tjedana kampanje pokušali “sakriti” gradonačelnika Vukovara, Škoro je poručio: – Ne može se sakriti Ivan Penava, čovjek koji je oličenje poštenja i politike kakvu je HDZ trebao voditi! Vrhuška HDZ-a nikada nije shvatila što HDZ treba biti, a Penava to shvaća.

