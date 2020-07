VELIKA ANALIZA PRED IZBORE: Jesen donosi siromaštvo te nas čeka najgora politička perverzija, a mi u tome moramo živjeti

Posljednji je dan predizborne kampanje, a osim završnih govora koje su danas šefovi stranaka održali, ne bi li na svoju stranu privukli još pokoji glas u nedjelju, zbraja se (ne)uspjeh njihovih kampanja. Svi se odreda slažu da je iza nas jedna od najprljavijih kampanja, koja će ostati upamćena po niskim udarcima te potpuno nepotrebnim ideološkim raspravama, koje su u drugi plan gurnule izborni program glavnih aktera koji se bore za prevlast.

Kampanju je pomno pratio i bivši saborski zastupnik te izvanredni profesor pri odjelu za filozofiju na Sveučilištu u Zadru, dr.sc. Marko Vučetić, koji je za portal Dnevno s filozofskog gledišta dubinski prokomentirao kampanju.

“Ova kampanja bila je sve samo ne politička te u konačnici nismo imali prilike upoznati javne politike”, rekao nam je Vučetić na početku razgovora.

S filozofske razine, Vučetić je dosta promatrao nastupe Marije Selak Raspudić, koje smatra krahom filozofije. Kako nam je objasnio, u svojim je nastupima Selak Raspudić “odustala od logike”.

“Stvarao se osjećaj kao da su supružnici Raspudić kod kuće dogovorili stavove. Potom bi Nino prvi s njima izletio u javni prostor, a nakon toga, Marija bi pokušala sanirati nastalu štetu, No, veoma neuspješno, jer mi i dalje nakon svega što je ona primjerice izrekla na temu abortusa u javnom prostoru, ne znamo njezin stav”, govori Vučetić, pa dodaje da je baš u takvim situacijama bilo vidljivo odsustvo logičkog sadržaja u njezinim riječima. No, isti taj problem imale su i ostale političke opcije, nadodaje Vučetić.

Dvije kategorije političara

Vučetić je stranke podijelio u dvije kategorije.

Prva kategorija su takozvana Tuđmanova djeca, a u tu kategoriju ulaze HDZ, Domovinski pokret i Most, koji će najizglednije na nekoj razini sudjelovati u radu Sabora. No, njihov najveći problem, smatra Vučetić, jest to što “nisu uspjeli razviti pozitivne reakcije prema državi”.

U svojoj knjizi Politika kao poziv, Weber ističe kako je država legitimna institucija koja provodi legitimno nasilje. Vučetić smatra da kada dio tih nezrelih ljudi, te takozvane Tuđmanove djece, dođe na vlast, to će nasilje biti brutalno.

Ono što nam tada slijedi je daljnja banalizacija politike.

“Iza nas je najgori saziv Sabora. No, ovo što nam dolazi u idućem sazivu jest još savršenija generacija najnižeg, ljudi koji se poigravaju emocijama, što je jako opasno”, govori Vučetić.

Oni su, kako ih naš sugovornik naziva, “voajeri vlastite intime”. “Takvi su ljudi uništili temeljnu svetost prema intimi i emocijama, te kod njih više nema distance između privatnog i individualnog, odnosno nasuprot tome javnog djelovanja”, ističe.

Ta se kategorija često poziva na Tuđmana i na ljubav prema domovini, što je degutantno, smatra naš sugovornik.

U drugu pak kategoriju političkih stranaka ulaze manje političke opcije koje su se pojavile na sceni. Njih pak Vučetić naziva kategorijom političkog nastanka.

“U tu opciju prvenstveno spada koalicija Možemo!, čiji je politički početak pozitivan. Oni nisu bili voajeri vlastite intime te su pozitivno iznenađenje na političkoj sceni. Tu je i koalicija stranaka centra, Pametno, Fokus i Stranke s Imenom i Prezimenom. Oni su u ovoj kampanji predstavili dobre politike te su dokazali da se može nadići horizont ekonomske politike. Za njih je dobro da su shvatili da se treba koalirati u ovoj situaciji”, smatra Vučetić, no napominje da su u nekim svojim idejama malo pretjerali.

“Prije nekoliko su dana, primjerice, predstavili ukidanje nameta, odnosno cijepljenja pasa svake godine. Pretvorili su se u Živi zid za životinje. Tim su performansom pristali na igrokaz u kojem urušavaju ozbiljnost vlastitih politika”, zaključuje.

U javnom se prostoru posljednjih dana postavlja pitanje hoće li Katarina Peović možda naštetiti rejtingu koalicije Možemo!

“Katarina Peović je donijela i dobila određenu vidljivost koaliciji Možemo!”, smatra Vučetić. Poželjna je jer ima revolucionarni duh, a u sukobima u koje ulazi je izuzetno jasna. Problem je njezino nepoznavanje ekonomske politike, a eventualnu malu štetu mogla je nanijeti svojim pogledima na ekonomiju i na osobne financije.

“Ono za što se bori Katarina Peović je demokratski socijalizam, što je praktički kod nas aktualno već trideset godina. Procesi su se donekle demokratizirali, a ekonomija nam je ostala na razini socijalizma”, zaključuje Vučetić.

Bernardić je uništio koalicijski potencijal

Što se tiče SDP-a, odnosno Bernardića, problem je što si on umišlja da će voditi državu, a u cijelom je procesu napravio jedan veliki gaf. Vučetić smatra da si je Bernardić sam uništio koalicijski potencijal te da se to tako ne radi.

“Trebao je sam izaći na izbore, pa tek onda tražiti partnere. Tako bi imao više mogućnosti. Imao bi glasače SDP-a, ali i onu drugu grupu, koji su protiv SDP-a te traže nešto novo na ljevici”, objašnjava Vučetić.

Na pitanje kako objašnjava činjenicu da je Bernardić, unatoč tome što su ga u SDP-u nekoliko puta neuspješno pokušali svrgnuti s vlasti, u konačnici progurao svoju volju, što je na kraju demostrirao stavljanjem lojalnih ljudi na listu, Vučetić objašnjava da je to zapravo tragedija hrvatske politike, u kojoj svatko može ostvariti što želi te u konačnici nitko ne snosi posljedice za to.

“On je time demonstrirao snagu svoje volje, a volja je htjela da bude predsjednik stranke. U konačnici, njegove liste koje je sastavio ukazuju na jednu zabrinjavajuću stvar. Iz njh je vidljivo da se osvetio svima onima koji su bili protiv njega. S druge strane, postavljanje lojalnih ljudi na liste pokazuju njegovu slabost, a to je strah”, smatra Vučetić te zaključuje da će ga na kraju ti lojalni ljudi koštati funkcije.

HDZ pak, odnosno njihov šef Andrej Plenković pati od straha gubitka sigurnosti u ovim vremenima, smatra Vučetić, stoga je i sam njihov slogan “Sigurna Hrvatska” jako zanimljiv i znakovit.

Da je kojim slučajem pustio da izbori budu na jesen, Plenković bi sigurno dobio, ovako sada nije baš toliko siguran, a svemu je kumovao i pad popularnosti stožera koji je na početku dobro radio, a ljudi su ih gledali kao bogove.

“Bogovi isto doživljavaju svoj pad, a kod nas na Balkanu svaka tri mjeseca, kada se mijenja svijest ljudi”, govori Vučetić, pa prokazuje kako je upravo to Plenkovićevo nerazumijevanje i nepoznavanje našeg mentaliteta njegov najveći problem.

Vučetić detektira i jedan veliki problem koji i Plenković i Bernardić imaju, a to je ne baš vješto umijeće manipulacije koje je u politici itekako potrebno.

Podilaženje lojalnim ljudima može ih koštati šefovskog mjesta.

“Da imaju dvije strane, i lojalnu i onu manje lojalnu, te da te dvije strane znaju uspješno kontrolirati, oni bi bili doživotni predsjednici svojih stranaka”, govori Vučetić.

Nakon velike analize, Vučetić zaključuje kako se nalazimo pred zidom.

“Jesen nam donosi siromaštvo i političku perverziju, a to što nam slijedi nam otvara vrata u nešto najgore što smo mogli naslućivati, a u tome ćemo morati živjeti”, zaključuje dr.sc. Marko Vučetić.