SUKOB NA DESNICI Borba između Škore i Mosta

Autor: Mate Bašić

Četrdesetak dana prije izbora, u Mostu se događa “velika perestrojka”: stranku su hrpimice napustili neki istaknuti članovi, ali su joj se zato priključila i dva vrlo zvučna imena. Riječ je o supružnicima, prof. dr. Mariji Selak-Raspudić, hrvatskoj filozofkinji i bioetičarki, javnosti najpoznatijoj po emisiji “Peti dan” na HTV-u, i prof. dr. Ninu Raspudiću, filozofu, talijanistu, književniku, političkom komentatoru te dugogodišnjem kolumnistu i analitičaru, koji na parlamentarne izbore izlaze kao neovisni kandidati na listi Mosta.

Svoju kandidaturu Marija Selak-Raspudić objavila je u videu na Mostovoj Facebook stranici, a u HTV-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” odmah potom je isto to učinio i Nino Raspudić, oboje naglašavajući kako je u Hrvatskoj “ugrožena demokracija”.



“Postoje trenuci kada se svaki građanin zapita treba li pasivno podnositi zloporabu vlasti ili se sam aktivno uključiti u političke procese. Posljednjih godina ugled Hrvatskog sabora je srozan sramotnim trgovinama, a pogažena je politička volja građana. Onemogućuju se referendumi, raspisuju se izbori usred pandemije, onemogućuje se elektroničko i dopisno glasanje kako bi se smanjila ionako mala participacija građana. Ne želim pristajati na to, stoga sam odlučila kandidirati se kao neovisna kandidatkinja na listi Mosta, opcije koju prepoznajem kao poštenu i usmjerenu ka budućnosti. U trenucima ugroze ljudskih prava, usmjerit ću svoj rad na područja kojima se bavim – na tehničku dehumanizaciju, prijeteću digitalnu diktaturu i obrazovne procese”, poručila je Marija Selak.



Raspudić je, kako se nagađa, zaslužan za to što se Mostu pridružuju – doduše, također kao nezavisni, ali pridruženi članovi stranke – i Trpimir Goluža, Krešimir Planinić te Zvonimir Troskot, o čijem se priključivanju Mostu nagađa već neko vrijeme. Ginekolog Trpimir Goluža je osoba koja je upravo s Raspudićem na čelu Inicijative za slobodu, toleranciju i nacionalnu afirmaciju (Istina), Zvonimir Troskot negdašnje je zaštitno lice Građanske inicijative “Narod odlučuje”, a Krešimir Planinić odvjetnik je udruge “U ime obitelji”. Da su se priklonili upravo Mostu, Goluža i Troskot pokazuju objavama na društvenim mrežama, čije su značenje u ovoj kampanji političari već prepoznali kao ključno.

Nove snage



Most je u utorak predstavio Zvonimira Troskota, bivšega glavnog operativca i jednog od osnivača inicijative “Narod odlučuje” koja je prikupljala potpise za referendum o novom izbornom zakonodavstvu. Troskot se nakon koordiniranja inicijative povukao iz javnosti, nakon što je dao ostavku na članstvo u udruzi navodno zbog neslaganja sa Željkom Markić, čelnicom inicijative “U ime obitelji”. Sada će se naći na listi Mosta u jednoj od četiri zagrebačke izborne jedinice, moguće i kao nositelj ako ga potvrdi Glavni odbor stranke.

Most ga je predstavio kao “stručnjaka s velikim međunarodnim iskustvom, bivšeg nogometnog reprezentativca i aktivista”, a Most će, prema najavama, ovih dana predstaviti još dva nova ženska lica koja će se naći na njihovim listama.



Troskot je podijelio video u kojem mostovci objavljuju da neće u koaliciju s Domovinskim pokretom Miroslava Škore, rekavši uz to: “Dragi moj hrvatski narode, vidim našu zemlju tako malu, a tako bogatu kulturnom baštinom i tradicijom. Vidim zemlju u kojoj se ostvaruju akademski, sportski i umjetnički talenti. Vidim ostvaren potencijal u visokim tehnologijama, inovacijama, proizvodnji, poljoprivredi i šumarstvu naše Hrvatske. Vidim infrastrukturu koja nas spaja i koja nas povezuje. Vidim zajedništvo u naizgled nespojivom, u suradnji u izvrsnosti. Vidim radost stvaranja u rukama naše generacije. I zato baš pristupam Mostu kako bih svojim talentima pridonio izgradnji vizije ovakve Hrvatske koju ćemo onda prenijeti našim budućim generacijama. Naša misija počinje danas i ovdje, u Hrvatskoj koja se budi. I zato, 5. srpnja 2020. ne ostanimo doma. Izađimo na izbore”, poručio je Troskot u videoporuci objavljenoj na Mostovim profilima na društvenim mrežama.



Dr. Goluža se pak osvrnuo na izjavu premijera Andreja Plenkovića, koji je pak objašnjavao što je u svojoj ranijoj objavi o Raspudiću točno mislio Gordan Jandroković: “Da Raspudić nije nikoga štedio u politici pa neće valjda prvi dan zaplakati ako dobije neki odgovor”, zaključio je Plenković, a Trpimir Goluža stao je u Raspudićevu obranu: “Tehnički premijer, mr.sc Andrej Plenković u pravu je, Nino Raspudić nije štedio nikoga prije ulaska u politiku. Doduše, zaboravio je da Raspudić pri toj ‘neštednji’ nikome nije ulazio u obitelj i dirao djecu”, rekao je Raspudićev kolega iz Istine, a uskoro i iz Mosta.



Osim njih, novi uzdanici na koje Most računa su i bivši riječki vjeroučitelj Marin Miletić te načelnik općine Podbablje Ante Kujundžić, koji je predstavljen kao jedan od rijetkih nezavisnih kandidata koji je u Imotskoj krajini uspio pobijediti HDZ.

Značajni odlasci



Međutim, Most je napustio Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša i energetike i saborski zastupnik. Iz stranke je istupila i saborska zastupnica Ines Strenja, kojoj se nije svidjelo spomenuto “političko pozicioniranje udesno” pa se vraća na posao u bolnicu u Rijeci, a iz Glavnog odbora istupila je i Ružica Vukovac. Stranku je napustio i Vlado Marić kojemu je – poput Dobrovića i Vukovac – navodno zasmetalo to što se Most nije uspio dogovoriti oko koalicije s Domovinskim pokretom Miroslava Škore, a politikom se više neće baviti ni Ivana Ninčević-Lesandrić te prof. dr. Robert Podolnjak. No, s druge strane, u stranci tvrde da ih članovi napuštaju jer se nisu slagali s odlukom da im se neki pridruže.

No, Most su nedavno, osim saborskih zastupnika, napustili i drugi viđeniji članovi i članice, poput vijećnika u Skupštini Sisačko-moslavačke županije Milana Brigljevića i Petra Ćosića te poput sedam vijećnika zagrebačkih gradskih četvrti, koji su u utorak izvijestili da se zbog zanemarivanja središnjih tijela više ne identificiraju s tom strankom te iz nje izlaze i nastavljaju svoj rad kao nezavisni vijećnici. Riječ je o Vladi Mariću (Maksimir) te o Ratku Bedekoviću (Novi Zagreb- istok), Vladimiru Mariću (Sesvete), Peri Ivančiću (Bukovac), Sandri Bartulović (Maksimirska naselja), Damiru Grgiću (Sesvetska Sela) i Ivanu Totiću (Trnava).



Oni su poručili da iz Mosta nisu izbačeni, već su svojevoljno raskinuli članstvo i povezanost zbog nezadovoljstva njegovim funkcioniranjem: “Svjesno izlazimo iz Mosta jer smo marginalizirani u Zagrebu kao neformalna organizacija i osobe od onih u vrhu stranke kojima smo dali svoje povjerenje”. Naveli su kako nikada nisu kalkulirali ni računali da bi mogli postati nečiji žetončići jer je to politika koja je rezervirana za HDZ, SDP i slične protiv kojih su se borili, te da su se zasitili stranačke netransparentnosti i nemogućnosti sudjelovanja članstva u donošenju važnih i strateških odluka, što se osobito odnosi na Grad Zagreb, gdje se sve ovo vrijeme izbjegavala ustrojiti Gradska koordinacija Mosta: “Unutarstranački izbori stranke posebna su priča i unedogled se odgađaju. Demokracija u Mostu je umrla. Suvišno je bilo što reći kako se pregovori o izlasku za nadolazeće parlamentarne izbore s potencijalnim partnerom započnu tako kasno i odvijaju toliko dugo da bi se na koncu neuspješno prekinuli i završili, što je krajnje neprihvatljivo”. Neshvatljivo je, nastavljaju, i da su sve odluke u vezi s tim procesom donosile dvije ili tri osobe, bez ikakvih konzultacija s Glavnim odborom, što je u suprotnosti sa Statutom stranke, javila je HINA.

Glavna osovina

Istodobno, politički tajnik Mosta Nikola Grmoja – uz Božu Petrova i Mira Bulja predstavlja glavnu osovinu Mosta onakvoga kakav je nekada bio – tvrdi kako su se neki oprostili nakon što su već ranije najavili političko umirovljenje, a da su neki otišli naglo nakon što su shvatili da neće ući u Sabor jer su se Mostu posljednjih tjedana i dana priključila neka u desnim i konzervativnim krugovima poznatija imena koja će vrlo vjerojatno biti nositelji lista u svojim izbornim jedinicama: “Most je u fazi transformacije i uvođenja novih ljudi, pojačanja s kojima možemo parirati HDZ-u i SDP-u u Saboru. I u tom procesu ima onih koji su nezadovoljni, jer ono što im je ponuđeno ne odgovara njihovim ambicijama. Ali ima naših dojučerašnjih saborskih zastupnika i kolega iz stranke koji se jednostavno povlače iz politike i kojima se zahvaljujemo, poput Roberta Podolnjaka i Ines Strenje, koji su nam već ranije najavili da neće ići na saborske liste, odnosno da se neće kandidirati na predstojećim parlamentarnim izborima”, kaže Grmoja.

“Most nije promijenio svoj smjer kada je riječ o zalaganju za promjene koje su potrebne Hrvatskoj. I dalje zagovaramo borbu protiv korupcije i klijentelizma. I dalje tražimo teritorijalni preustroj i dalje se zalažemo za to da Hrvatska bude samodostatna, da se vrati poljoprivredi i selu, ali isto tako smatramo da se stranka mora jasno profilirati. Ne da bude neka radikalna ili ekstremna stranka, nego stranka koja je patriotska i koja njeguje vrijednosti koje su bliske većini hrvatskog naroda, odnosno općeljudske vrijednosti. Dakle, nismo mi nikakvi radikali i daleko smo od svakog totalitarizma, nama je temeljna vrijednost Domovinski rat”, kaže Grmoja.





Sukob na desnici



S druge strane, očigledno je kako se u ovoj predizbornoj kampanji tzv. sukob na desnici, nakon neuspjelog dogovora za zajedničku listu – pretvorio zapravo u borbu između Mosta i Domovinskog pokreta za otimanje “jakih imena” koje će na svoje zasebne liste uvrstiti. U tom svjetlu, govoreći u intervjuu za TV N1 – nakon što je odbio razgovor za Stankovićev Nu2 – Škoro je u osvrtu na predizborne pregovore rekao da se s Mostom rastao, ali njima i koaliciji koju pokušavaju oformiti želi svako dobro: “Bilo je želje za zajedništvom, ali kad ima previše želje za soliranjem, ne možete formirati koaliciju. Morate biti spremni na puno ustupaka, a ne tražiti puno ekskluzive za sebe. Ostali smo dobro, ostali smo u kontaktu, ali nastavit ćemo s formiranjem svoje nove koalicije. Pomalo ćemo izgraditi tu priču da Domovinski pokret bude doista pravi pravcati pokret koji pokriva široki spektar interesa ljudi”, rekao je Škoro.



Govoreći pak o nagađanjima da razgovara s Brunom Esih, rekao je da oni razgovaraju sa svima: “Razgovarali smo s Brunom Esih, nismo se dogovorili o zajedničkom izlasku na ove izbore. Osobno bih se zalagao da za stol sjednu ona i dr. Hasanbegović. Nisam na ovu scenu došao izašavši iz zone svoga komfora da bih dijelio”, rekao je Škoro, ujedno izrazivši žal što u Pokret nije uspio uključiti dr. Raspudića koji je otišao s Mostom: “Neće mu biti lako, to se već vidi. Ja bih volio da nam se priključio, žao mi je što se nismo dogovorili. Razišli smo se kao džentlmeni”.



Dakle, Škorini glavni potporni stupovi tako ostaju dr. Zlatko Hasanbegović i njegov Blok za Hrvatsku, generali Glasnović, Sačić i Prkačin, Ruža Tomašić i Konzervativci, Hrvoje Zekanović i Suverenisti, Ladislav Ilčić i Hrast te uglednici poput Josipa Jovića, Igora Peternela i poslovnih ljudi kao što je imotski vinar Nikola Grabovac koji je – što se vidjelo u Bujančevoj “Bujici” na TV Z1 – uspio u Domovinski pokret uključiti i Splićanina Roberta Pauletića, najuspješnijega hrvatskoga kvizaša, vlasnika i izdavača Kviskoteke, avanturista, novinara i poslovnog čovjeka, svojedobnoga Mostova zamjenika ministra turizma.



O glavnoj pak uzdanici Domovinskog pokreta, tj. o donedavnom vukovarskom gradonačelniku i kandidatu za zamjenika predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim izborima Ivanu Penavi koji je istupio iz HDZ-a s cijelim vukovarskim ogrankom, Škoro je u utorak rekao: “Vrlo smo blizu dogovora s Ivanom Penavom. Jučer smo obavili razgovore s još jednom strankom i priveli smo ih kraju, objavit ćemo do kraja tjedna. Do kraja tjedna imat ćemo pojačanje u tri prekrasne dame i objavit ćemo to”, rekao je Škoro.





Uočljive mane



Bilo kako bilo – čak i ne ulazeći u prljavštine koje i u ovoj predizbornoj kampanji na svim razinama i u svim smjerovima dobivaju na zamahu – svakako valja napomenuti kako su, uza sva personalna preslagivanja, popune i nadopune, i jedna i druga ovdje analizirana lista/koalicija na tzv. desnici (ili točnije, na desnom centru) bremenite uočljivim manama i nedostacima. A njih je jezgrovito sažeo, primjerice, dr. Vlatko Cvrtila u zadnjoj emisiji “Budnica” na Osječkoj TV, gdje je, komentirajući aktualno stanje i potencijale političkih blokova uoči predstojećih izbora, rekao da bi Bernardićevim nastojanjima da SDP usmjeri na smjer nacionalne ljevice, ljevice s hrvatskim profilom, trebalo dati potporu u javnom diskursu, naglašavajući da se upravo na tom pitanju vodi prijepor i borba u današnjem SDP-u, dok je tzv. alternativnu ljevicu oko Nove ljevice ocijenio anacionalnom i nehrvatskom, ističući da, pogotovo u Zagrebu, mogu uzeti dio glasova SDP-u.

Cvrtila procjenjuje da to nije ni blizu broja glasova koje Most i Škoro mogu uzeti HDZ-u.



Na pitanje može li se prepoznati programski profil aktualnih stranaka i koalicija do mjere da ljudi točno znaju kakve će tko politike zagovarati i voditi nakon izbora, Cvrtila je rekao da se mogu prepoznati stavovi SDP-a i HDZ-a, koje oni često zanemare nakon izbora, ali da primjerice Škorina grupacija nema ni jedan jasan stav o najvažnijim pitanjima, navodeći kao primjer pitanja sigurnosti o kojima je govorio, odnos prema Hrvatima u BiH, odnose sa Srbijom, odnos prema izbornom sustavu i pravima gotovo polovice hrvatskog naroda koji živi izvan granica.

Izrazio je zabrinutost da iza Škore stoje određeni poslovni lobiji koji žele ući u vlast. Sasvim im je svejedno hoće li to biti s HDZ-om ili sa SDP-om. Sudbinu toga političkog saveza vidi kao prvotnu sudbinu Mosta, gdje će se nakon izbora jedan dio zastupnika prikloniti SDP-u, a drugi dio HDZ-u, naglašavajući da je to sudbina svake političke inicijative bez jasnih i osmišljenih programskih politika.