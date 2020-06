Slobodna Hrvatska optužuje Pernara za krađu intelektualnog vlasništva: ‘To je navika iz vremena članstva u HDZ-u?’

Autor: dnevno

Stranka Slobodna Hrvatska požalila se na krađu intelektualnog vlasništva od strane svog bivšeg člana Ivana Pernara koji je to napravio svom protukandidatu Ivanu Pokupcu u 8. izbornoj jedinici. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Državni zavod za intelektualno vlasništvo navodi definiciju intelektualnog vlasništva, načine na koje se ono štiti i pravne posljedice neovlaštene uporabe. Naime, radi se o najobičnijoj krađi.

Ovo nije prvi put da svoje grafike s odrezanim logom i/ili prepoznatljivom oznakom „PODIJELI“ nalazimo na stranicama fizičkih osoba, influencera ili drugih stranaka. I ne samo grafike: od nas su se kopirale i kaznene prijave, politički program, akcije na terenu… I to uglavnom prešutimo jer nam je važnije da se šire kvalitetne ideje i materijali nego da naše ime stoji pod njima.

No ovo je jedna od najbezobraznijih krađa do sada, i to od čovjeka kojem takvi potezi nisu strani: izvlačenje novca poreznih obveznika, krivotvorenje potpisa i neobjašnjene donacije samo su neke od uspješnica omiljene dvorske lude masonerije iz DORH-a koja, vidi čuda, kaznene prijave s njenim imenom drže na dnu ladice već pet godina. Jer ruka ruku mije…

Ova krađa je počinjena usred predizborne kampanje, od izravnog protukandidata u VIII. izbornoj jedinici, profesora Ivana Pokupca.

Za dobru grafiku je potrebno znanje, kreativnost, vrijeme… Na kraju krajeva, grafike koštaju. A onda dođe netko, skine, u Paintu odreže žig i – objavi kao svoje. I to, ni manje ni više, tip koji se „bori protiv“ krađe i otimačine.

Dragi Pero… Nije lijepo krasti. To je navika iz vremena članstva u HDZ-u?”, navodi se u priopćenju Slobodne Hrvatske.