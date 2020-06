Sladoljev iznio svoj program: ‘Više biti sa svojom Višnjom, jer će me ubiti pa neću moći ispuniti ova obećanja!’

Marko Sladoljev, saborski zastupnik i MOST-ov kandidat za parlamentarne izbore na VII. izbornoj jedinici na svom je Facebook profilu objavio svoj izborni program.

Neke točke posebno su zanimljive, pročitajte:

Moj izborni program

1. Borit ću se za roditelje njegovatelje, jer nema većeg križa od bolesnog djeteta!

2. Borit ću se protiv nepravednog zakona o navijačima, jer sam navijač i ne volim nepravdu!

3. Borit ću se za dostojanstvo učitelja i profesora, jer znam koliki je taj posao težak i važan!

4. U slučaju potresa ili neke druge nedaće pomagat ću opet koliko mogu, jer Zagreb se ne voli samo riječima nego i djelima!

5. Svaki dan ću biti u saboru na zasjedanju, jer je to moj posao!

6.Neću uzeti niti jednu dnevnicu, jer je saborska plaća ionako prevelika!

7.Neću nikad biti žetončić, jer je čist obraz važniji od pozicije i fotelje!

8. Neću pljuvati po drugima, jer samo ako promijenim sebe mogu promijeniti i svoju Hrvatsku!

9. Borit ću se za manje poreze poduzetnicima, jer me realni sektor hrani!

10. Nastojat ću više biti sa svojom Višnjom, jer će me ubiti pa neću moći ispuniti ova obećanja!😂