ŠKORO ŽESTOK KAO NIKAD! Čak je i Bago OSTAO BEZ TEKSTA! ‘Mi smo zadnja brana da se SDP ne vrati na vlast’

Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao nadolazeće parlamentarne izbore kao i program svoje stranke.

Upitan je li i dalje uvjeren da će biti relativni pobjednik u izbornoj noći, Škoro je odgovorio da jest.

“Mislim da na to već sad ukazuju i nekakve ankete koje smo radili”, rekao je.

“Kad se ne zna tko će biti ljudi na listama, sada kada smo to istestirali, ja vjerujem da ćemo mi imati minimalno 23, 24 mandata, a moguće da ih imamo i preko 30.”, odgovorio je na pitanje koliko mandata bi osvojili po tim anketama.

Odgovorio je s kime neće koalirati

“U vašem je prilogu to dosta dobro rečeno, u našoj koaliciji vlada jedna vrlo solidna demokracija i kolege su dobro rekle – ima ljudi s kojima nećemo, to su ti žetončići, gospodin Pupovac kao etnobiznismen, čovjek koji jednostavno i opet muti vodu, vidimo to sada…”, kaže.

Dodao je kako žetončići, Bandić, HNS ne dolaze u obzir.

“Mislim da SDP neće biti u priči kada su u pitanju… Mi smo zadnja brana da se SDP ne vrati na vlast u Hrvatskoj”, rekao je.

Dotaknuo se i koalicije s HDZ-om.

“A kad je HDZ u pitanju mislim da gospodin Andrej Plenković svojim izjavama i tim svojim pomalo bahatim nasilničkim ponašanjem koje manifestira u zadnje vrijeme, a i rezultatima ne zavređuje više biti premijer u Hrvatskoj”, kaže Škoro.

Upitan je li uvjerenja da bi Plenković pristao na to da mu preda premijersku dužnost, Škoro kaže “Razgovarat ćemo” te dodaje kako bi Plenković bio dobar ministar vanjskih poslova.

“Da je netko meni rekao da ću ja, koji sam glasovao za gospodina Plenkovića prije četiri godine, sada voditi jedan pokret protiv njega, ja to sam sebi ne bih vjerovao. Vi i ja ne bismo danas razgovarali, ne bi bilo puno toga što se dogodilo u zadnjih godinu dana da on dobro radi. On, nažalost, kao premijer to dobro ne radi i to treba javno reći”, kaže Škoro.

“Gospodin Plenković sa svojim vezama, sa znanjem stranih jezika, sa svojom pojavnošću, bi bio dobar ministar vanjskih poslova.”, dodaje.

Škoro se dotaknuo i aktualne teme ovih dana – grafita. “Skandalozno”, rekao je što misli o tim incidentima. “Još sam više zgrožen s ponašanjem Milorada Pupovca koji kaže da zna tko stoji iza toga. Pa neka onda kaže”, navodi Škoro.

Dodaje i kako Pupovac patnju američkog naroda aplicira na Hrvatsku. “Mislim da to nije način, da se na taj način spočitava”, ističe čelnik Domovinskog pokreta.

Upitan o mogućem drugom valu koronavirusa na jesen, Škoro je rekao: “Za boga miloga, kako znamo da će biti drugi val? Dosta je bilo, nemojmo plašiti hrvatski narod!”

Uskoro opširnije…