ŠKORO ‘ULOŽIO’ OGROMNU CIFRU DOMOVINSKOM POKRETU: ‘Nadam se da ćemo to vratiti’

Autor: Dnevno, pe

Miroslav Škoro je Domovinskom pokretu posudio svojih milijun kuna. Lista mu taj novac mora vratiti, ali da bi to mogli, moraju prvo ući u Sabor…

“Stavio sam milijun kuna unutra, nadam se da ćemo moći to vratiti natrag”, odgovorio je to na novinarsko pitanje Miroslav Škoro upitan tko su mu najveći donatori kampanje. Poručio je da je on sam najveći donator i da će za izbore potrošiti oko dva milijuna kuna.

No, Škoro ipak nije dao stranci kojoj je na čelu tako izdašnu donaciju, nego pozajmicu, a nje će mu stranka morati vratiti nakon izbora. Zakon zabranjuje donacije strankama veće od 30.000 kuna za građane te više od 200.000 kuna za tvrtke, obrte i ostale pravne osobe. Kako su objasnili u Državnom izbornom povjerenstvu, to se odnosi i na predsjednika stranke i osnivače. Baš nitko ne može u kampanji donirati više. Zato su upitali Škoru kako je dao milijun kuna?

“Svi troškovi financiranja izborne kampanje, kao i donacije te pozajmice bit će transparentno prikazani u izvješću o financiranju izborne promidžbe. Miroslav Škoro je sa svojeg privatnog štednog računa pozajmio Domovinskom pokretu milijun kuna, kojim Domovinski pokret s ostalim koalicijskim partnerima sufinancira izbornu promidžbu. Pozajmicu će stranka po dospijeću vratiti. Istovremeno je Miroslav Škoro kao fizička osoba uplatio donaciju od 30.000 kuna, što je i maksimalni propisani iznos za donacije od strane fizičkih osoba, odgovorila je Marja Čolak, voditeljica odnosa s javnošću Domovinskog pokreta za 24 sata.