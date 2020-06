ŠKORO O TOME NA KOGA JE MISLIO Govorio sam o ljudima koji se bave pljačkom države

Autor: Si. M.

Miroslav Škoro je na predstavljanju liste Domovinskog pokreta za 4. izbornu jedinicu, objasnio na koga je mislio izjavom da će, kad on dođe na vlast, dobiti po prstima oni koji sada njima mašu.

“Ta fraza je kraj jednog mog izlaganja u kojem sam govorio o onima koji kradu. To se vidi, ali nažalost to su prenijeli samo neki portali. Govorio sam o ljudima koji se bave pljačkom države, govorio sam o tome da Hrvatska proizvede, bez obzira koliko smo u krizi, 350 milijardi godišnje BDP-a, a da ovi političari kontroliraju 180 milijardi i jako puno toga bude i u koruptivnim aferama, pa sam rekao da mogu mahati tim svojim prstima, a onda će dobiti po tim prstima. Dakle, radilo se o krađi”, rekao je Škoro, na što su njegovi simpatizeri zapljeskali”, rekao je Škoro.

Komentirao je i objavu Hrvatske narodne stranke koja ga je nazvala “pjevačem opasnih namjera”.

“Volim kad netko zove Domovinski pokret strankom opasnih namjera jer me to podsjeća na ono vrijeme kad je Ivica Račan nazvao HDZ strankom opasnih namjera. Da, za ljude poput Vrdoljaka mi jesmo stranka opasnih namjera jer ćemo prekinuti hranidbene lance kojima on pripada i trgovačku koaliciju kojom se bavi”, rekao je Škoro.

“Zbog dvije zlonamjerno iz konteksta izvučene izjave, podigla se velika prašina zbog koje su konačno sve maske pale. Očekivao sam od lijevo-liberalne koalicije koja se zove „Ponovno pokreni računalo“, da brane kulturu koju zastupaju i koja je nastavak djelovanja SKJ i ja s tim nemam problema, jer stojim na dijametralno suprotnoj strani. Međutim, bilo je teško iskomunicirati što se stalno imputiralo da je Miroslav Škoro iz Višnjevca doveo na vlast gospodina Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima. No, sada vidimo da je u tijeku formiranje koalicije oko srednjeg prsta, pa je sada možemo i zvati koalicija „Srednji prst“ koju su pokrenuli bivša predsjednica, aktualni i još nekoliko dana premijer Andrej Plenković i naravno njegov vječiti ‘trabant’ Gordan Jandroković, koji je s blistavih 808 glasova razvalio na prošlim izborima, ali nećemo mu dopustiti da ovoga puta postigne tako značajan rezultat. Dakle, vrlo je lagan odabir ” kazao je Škoro i dodao.

“Znali smo što nam nudi „Ponovno pokreni računalo“, ali nismo znali što nam nude Plenković, Jandroković i „Srednji prst“. Kada pogledate kako se ponašaju, poteze koje vuku, ignoriranje volje hrvatskih birača, referendumskih inicijativa, da su u koaliciji s ljevicom u stranci Europskih pučana gdje su i Vučićevi ljudi, onda je jasno i zašto gospodin Pupovac podržava Plenkovića i on ga se neće, ne želi i ne može odreći, sve je jasno. Domovinski pokret se zalaže za tradicionalne demokršćanske vrijednosti, za zaštitu života od začeća, bolji život u Hrvatskoj, reforme, da mladi ljudi ostanu ovdje, obrazuju se, rade, stvaraju obitelji… Dakle, imate SDP što je SKJ i imate HDZ kao vođu koalicije „Srednji prst“, poručio je šef DP-a.

Skupu Domovinskog pokreta obratio se i demograf Tado Jurić, čija je knjiga, u kojoj piše kako Njemačka perfidno iskorištava Hrvatske probleme i uzima nam mlade i obrazovane ljude, podloga za demografski program DP-a. Škoro je poručio da je o tom problemu spreman pričati i s Angelom Merkel i kazati joj da „ne može samo tako, pod egidom neometanog kretanja ljudi, koristiti ono što smo mi proizveli za potrebe našeg gospodarstva, a to su mladi i obrazovani kadrovi, rekao je za Jutarnji list.