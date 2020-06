Škoro iz Broda poslao poruku: ‘Kad mi dođemo na vlast prestat će mahati prstima’

Autor: Dnevno

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro komentirao je danas u Slavonskom Brodu Kolindin srednji prst. Izjavio je kako je bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, pokazavši mu srednji prst na društvenim mrežama, vrlo vulgarno istupila te da je zapravo razotkrila svoje pravo lice.

“Za mene je to neprimjeren i nepristojan čin, vidjeli ste, postoji izjava, lako ju je provjeriti, postoji i želja HDZ-a i SDP-a da ideologizira kampanju, to je nažalost razina na kojoj oni komuniciraju, a to je ispod razine na kojoj ja komuniciram.

Nemojmo razgovarati iz komotnih pozicija ljudi koji osjećaju da su ugroženi jer će Domovinski pokret presjeći njihove hranidbene lance. Nemojte zaboraviti da se u Hrvatskoj ovaj napaćeni narod trudi, radi i čini sve što može i zaradi 350 milijardi kuna takozvanog BDP-a, a od toga nesposobna država potoroši gotovo 175 milijardi kuna, toga se oni boje.

Boje se da će doći neovisni ljudi koji će spriječiti da se ti novci rasipaju kao do sada. Mogu mahati kojim god hoće prstima, to govori o njihovom karakteru, no sigurno je, kada mi dođemo na vlast, dobit će po tim prstima”, rekao je Škoro u Slavonskom Brodu na predstavljanju kandidata Domovinskog pokreta za 5. izbornu jednicu.