Selak Raspudić i Hasanbegović žestoki! Pogledajte što kažu o pobačaju, pozdravu ‘ZDS’ i Antifa pokretu…

Autor: Dnevno

U Pressingu na N1 svoja su mišljenja sučelili Zlatko Hasanbegović (Domovinski pokret – Blok za Hrvatsku) i Marija Selak Raspudić (Most).

Teme su bile razne, od kulture, obrazovanja, pobačaja i naravno o pozdravu ZDS.

O mjerama za kulturu

Hasanbegović: “Mjere su bile palijativne, birokratske, administrativne bez ulaska u srž problema koje treba rješavati, a potres u Zagrebu i koronakriza su poslužile da Potemkinovo selo koje je uzgajala gđa. Obuljen padne i prikaže se u svom punom sjaju.”

Selak Raspudić: “Mjere su smišljene ad hoc, Ministarstvo kulture ima problema, posebno zbog događaja oko EPK Rijeka. U novije vrijeme mjere su obuhvatile dio slobodnih umjetnika i to pozdravljam, ali one su privremene pa ćemo vidjeti hoće li se osigurati trajni pristup.”

O školi na daljinu

Hasanbegović: “Bojim se da je koronakriza poslužila ministrici i lobističkom pozadinskom konceptu koji stoji iza nje, nakupcima informatičke opreme, da se ostvari neka vrsta pseudoznanstvenog obrazovnog modela.”

Selak Raspudić: “Pokazali su da je bio neuspio projekt iako pokušavaju komunicirati drugačije, problematičan je način na koji je ministrica došla na čelo tog Ministarstva. Mislim da je riječ o velikom neuspjehu i da se pokušava na zaobilazne načine ostvariti digitalizaciju obrazovanja, a to je proces na koji nismo spremni.”

O školi za život

Hasanbegović: “Imala je konkretnu ideološku pozadinu i dekonstrukciju humanističkog obrazovnog ideala. Nametanje zdravstvenog i građanskog odgoja.”

Selak Raspudić: “Postavlja se pitanje čemu je služila i kakva je to metodologija koju želi uvesti, poboljšava li naš obrazovni sustav. Seksualni odgoj – ne možemo to banalizirati u jednoj rečenici, već na biologiji učimo stvari, pitanje je kako će se to komunicirati, tko će pisati te programe.”

O pobačaju

Selak Raspudić: “Ako kažete da ste za zabranu, onda kažu da mrzite žene ili ako kažete da ste za pravo na pobačaj, da mrzite djecu. To je preozbiljan problem u društvu koji se potpuno pogrešno komunicira. Stav Mosta je afirmacija života na svim razinama da život postaje začećem.”

Hasanbegović: “Nemam što posebno dodati, to su ozbiljna pitanja. Moje ljudsko uvjerenje je zaštita života do smrti. Imamo dva suprotstavljena prava – prava djeteta na život i prava žene da izvrši pobačaj do 10. tjedna trudnoće.”

O pozdravu “Za dom spremni”

Hasanbegović: “Kada bi netko sa strane promatrao hrvatski javni život, stekao bi dojam da Hrvati polako prestaju koristiti građanske i vjerske pozdrave i od jutra do mraka se pozdravljaju ‘Za dom spremni’. Škola se ne bavi pedagogijom nogometne tribine, tamo se uvijek vikalo ono što je politički nekorektno.”

Selak Raspudić: “Iz nastave povijesti je jasno što je primjereno koristiti u javnom prostoru, a što ne.”

O EPK Rijeka 2020.

Selak Raspudić: “Problematičan je koncept jer zbog načina financiranja riječ je o tome da vam netko da titulu, ali vam ne plati pa je morate sami financirati. Od 30 milijuna mi smo dali 20 milijuna kuna, a s 10 posto sudjeluje sama Europa koja dobro naplaćuje stručnjake. Mnogi gradovi koji su to bili još se oporavljaju od šoka. Zalažem se za svaku promociju kulture, ali problem je što kulturu podvrgavamo turizmu.”

Hasanbegović: “Moja ključna poruka Vojku Obersnelu dok sam bio ministar glasila je da dok sam ja ministar kulture, Ministarstvo će financirati sve ključne kapitalne infrastrukturne kulturne sadržaje koji će ostati kao javno dobro građanima Rijeke. Dok sam ja ministar kulture, iz Ministarstva se za ideološke ambicije neće platiti ni kuna. Na njegovu sreću Ministarstvo je preuzela gđa. Obuljen i ondje je on i cijeli NGO aktivizam koji se uhljebio u tvrtki Rijeka 2020 dobio suradnicu.”

O tomu mogu li LGBT osobe biti prvaci hrvatske kulture

Hasanbegović: “Naravno da mogu i uopće mi je irelevantna tzv. orijentacija osobe. Uopće se ne prepoznajem kao konzervativac.”

Selak Raspudić: “Meni je isto to pitanje apsurdno i ne znam kako bih odgovorila. Pa nije prvak zato što je dio te zajednice, valjda je prvak zato što je dobar umjetnik.”

O Dnevniku Diane Budisavljević

Hasanbegović: “U umjetničkom smislu mislim da je riječ o trećerazrednom filmu.”

Selak Raspudić: “Nisam meritorna da mogu tako nešto procijeniti jer filmska produkcija nije moje područje ekspertize. Mislim da je film na razini ukupnog dojma bio prihvatljiv, nije mi ostavljao negativni dojam, ali imao je jako mnogo grešaka i banalnosti u prikazu.”

O lažnim vijestima

Hasanbegović: “Cambridge analitika i Faktograf.hr ne mogu odlučivati što je lažna vijest. Svatko ponaosob treba procjenjivati što je lažna vijest. Ne mogu Andrej Plenković i Europska komisija odlučivati što je lažna vijest. Borba protiv lažnih vijesti se pretvara u borbu protiv istine.”

Selak Raspudić: “Medijski sadržaji trebaju biti potpisani, kada osoba garantira imenom i prezimenom za vijest koju širi, onda će bolje razmisliti.”

O govoru mržnje

Hasanbegović: “Dobio je govor mržnje ideološku konotaciju i pretvara se u neku vrstu cenzorske toljage. Mora se biti oprezan kod definiranja što je govor mržnje jer nekome možda jest, nekome nije. Protivnik sam bilo kakvih zabrana i nekada je bolje i neku štetu imati u javnom prostoru nego uvoditi elemente cenzure naslijeđene iz jugoslavenskog komunizma.”

Selak Raspudić: “Osnovno je pitanje tko će odlučivati što je i nije govor mržnje, a imat ćemo strojnu pravdu jer je Zuckerberg najavio da će umjetna inteligencija to procjenjivati. To je ozbiljan problem s kojim se suočavamo u budućnosti.”

O Antifa pokretu

Hasanbegović: “To je jedna vrsta franšize, kolokvijalni naziv za djelovanje aktivističkih ekstremističkih skupina koji su predmet obavještajnih i sličnih manipulacija. Antife su Mlada Bosna našeg vremena.”

Selak Raspudić: “Situacija u Americi nam govori da je, kada govorimo o Antifi, potrebno sagledavati stvari kontekstualno jer Antifa u Americi ne znači isto što i Antifa kod nas.”