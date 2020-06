SDP PUCA PO ŠAVOVIMA! JE LI MOGUĆE DA BERNARDIĆ OVO ČINI: ‘Sramota! Ispada da smo nesposobni’

Ni kriv, ni dužan Davor Bernardić našao se u ozbiljnom problemu. Naime, sastavljanje liste za četvrtu izbornu jedinicu izmaklo je kontroli nakon incidenta u kojem se našao njegov kolega Domagoj Hajduković koji je po svemu sudeći žrtva obiteljskiog nasilja.

Hajdukovića, naime, nikada nitko nije službeno potvrdio za nositelja liste u četvrotoj izbornoj jedinici, no očekivalo se da bi upravo on trebao obnašati tu dužnost kao voditelj osječkog ogranka najveće oporbene stranke i to nakon što je Bernardića odbila Biljana Borzan.

”To se spekuliralo po medijima, ali mi u stranci nismo smatrali da Hajduković to može iznijeti, nije karizmatičan, nije dovoljno prepoznatljiv, ali što sada možemo, ako ga maknemo ispasti ćemo homofobi, ako ga ostavimo ne vjerujemo da on u Slavoniji i bez incidentna može polučiti bilo kakav značajan rezultat, zaista smo u ozbiljnim problemima, a u stranci je polemika burna”, komentira naš sugovornik iz socijaldemokrata te dodaje da se i ranije razmatralo da u ovu izbornu jedinucu pošalju Borisa Lalovca, no u Slavoniji je pak poput bombe odjeknula ideja da se nositeljicom liste imenuje Sabina Glasovac.

”To nije u redu, zamislite da nekoga iz Osijeka pošalju za nositelja liste u Rijeku, nema smisla i nije u redu, Sabina je porijeklom iz Slavonije i na tome sve završava, žena je karijeru izgradila u zadarskom ogranku stranke, ne shvaćamo zašto je trpaju nama, ispada da u Slavoniji nema sposobnih ljudi u SDP-u, to je podcjenjivački i bezobrazno, bilo bi korektno da se Hajdukoviću pusti da odradi posao u svojoj jedinici jer ćemo se u suprotnom zamjeriti i gay populaciji i Slavoncima”, zaključuje naš sugovornik.