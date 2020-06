SDP-OVCI SE ODRIČU BERNARDIĆA! Ovaj čovjek idealan je za premijera: O kome se radi?

SDP se intenzivno priprema za nadolazeće parlamentarne izbore, a u njihovim redovima sve su sigurniji u relativnu pobjedu, međutim, i u njihovim redovima svjesni su kako relativna pobjeda na izborima ne znači previše.

Pred birače, naime, izlaze sa širokim spektrom koalicijskih partnera, a Restart koalicija sama po sebi nosi puno malih stranaka, velikih apetita koje će biti teško zadovoljiti. Budu li morali širiti popis svojih suradnika, postavlja se pitanje kako će izgledati ta buduća SDP-ova Vlada i koliko će s tolikim brojem partnera biti stabilna, a pred nama su kao što je poznato nestabilna vremena.

Upravo su stoga u djelu Partije i ranije svojeg šefa Davora Bernardića upozoravali da na izbore moraju izaći samostalno. Na ta se upozorenja Bernardić oglušio formirajući svoje liste i svoj suradnički tim. Sada Bernardić ima megalomanske planove za formiranje svoje Vlade, no već bi tu mogao prevariti birače i pogaziti svoj predizborni program. Kako s tolikim brojem partnera smanjiti broj ministarstava, nedoumica je na koju nitko u SDP-u nema odgovor. Mimo toga, Bernardićevi kritičari još uvijek nisu posve sigurni u to da on može biti premijer. Njegove metode vođenja stranke su suspektne, stječe se dojam da je Bero marioneta svojih suradnika koji su sastavljali stranačke liste za sabor, a jedna od njegovih najslabijih točaka svakako je njegov komunikacijski stil, odnosno izostanak istog.

Nerijetko i sam Bero nije dosljedan oko onoga što najavljuje i onoga što radi pa postoji mogućnost da doista, sve i da postane premijerom vrlo brzo ponese titulu najlošijeg premijera u povijesti Hrvatske. Bernardićevi oporbenjaci u Partiji zato se nadaju relativnoj pobvjedi, ali na način da se do vladajuće većine dođe tako da Bernardić ispadne iz igre za premijera, sugeriraju da bi tu funkciju trebalo prepustiti njihovom nekadašnjem šefu Podravke Mršiću, no istodobno strahuju da bi Bernardić mogao prisvojiti tu relativnu pobjedu na izborima, što će Partiji otežati situaciju.