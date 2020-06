RASPUDIĆ OPLEO PO PUPOVCU: Njegov predizborni spot nazvao licemjernim!

Autor: Dnevno/M.V.

U tekstu naslovljenom “U POPLAVI PREDIZBORNOG LICEMJERJA PREDNJAČI SPOT MILORADA PUPOVCA ’PUPI JE KRIV ZA SVE!’”, kandidat Mosta, Nino Raspudić na svom se Facebooku osvrnuo na Milorada Pupovca i njegov predizborni spot koji je iznenadio sve građane i podigao medijsku buru.

Osvrt Raspudića prenosimo u cijelosti:

“U POPLAVI PREDIZBORNOG LICEMJERJA PREDNJAČI SPOT MILORADA PUPOVCA “PUPI JE KRIV ZA SVE!”

Radi se o tipičnom primjeru nevaljanog argumentiranja, kojeg u Americi zovu “strawman”, strašilo.

Tu se pobija, u ovom slučaju ironijski, pokazujući apsurdnost „optužbi“, ono što nitko nikada nije ni tvrdio, e kako bi se skrilo ono što je problematično. Nižu se teze – on je Milan Babić, on je odgovoran za iseljavanje Hrvata iz Hrvatske i BiH, organizira čipiranje s Gatesom i 5G, organizira drugi val korone u Hrvatskoj.

Zaključak, Pupi je kriv za sve.

„Natovario“ je tako na sebe apsurdne, pretjerane, karikaturalne optužbe, da je kriv za sve pa ispadne da nije kriv za ništa. Nizašto od toga, doista, nije kriv, ali jest za puno drugih stvari.

Još ga je Ivo Josipović nazvao etnobiznismenom. Hrvatski unikum u europskim razmjerima, činjenicu da je čak osam fiksnih mjesta u Saboru predviđeno za manjine, od toga tri za srpsku, bez obzira koliko birača glasovalo za te liste, upravo je Pupovac počeo koristiti za političku trgovinu. Do prošlih izbora dobar običaj je bio da predstavnici manjina sačekaju da se formira saborska većina, a onda pristanu uz nju kako bi artikulirali i zastupali specifične teme vezane uz svoju manjinu, radi čega su i dobili taj privilegij.

Valja napomenuti i kako golema većina naših sugrađana srpske nacionalnosti glasa za „obične“ liste, kao i svi ostali, dakle ni ne zanima je to dodatno pravo. U Hrvatskoj imamo i fenomen poznat kako „pupovčev trokut“, koji se ne spominje u spotu, a u kojem kao u bermudskom nestaje novac poreznih obveznika. Naime, Milorad Pupovac je kao član Savjeta za nacionalne manjine sudjelovao u donošenju odluke o dodjeli sredstava iz državnog proračuna Srpskom narodnom vijeću, čiji je on predsjednik. Uz to, Milorad Pupovac je i član saborskog Odbora za nacionalne manjine, koji kontrolira način na koji se troše dodijeljena sredstva. Dakle, Pupovac kontrolira kako Pupovac Pupovcu dodjeljuje novac.

Nemali dio tog novca, 3,2 milijuna kuna godišnje, troši se na njegov privatni ekstremno lijevi politički tjednik Novosti, udomilište za Feralovu siročad, pa u tjedniku srpske manjine uglavnom pišu Hrvati. Umjesto novine financirane javnim sredstvima koja bi se prvenstveno bavila temama vezanim uz srpsku manjinu i pokrivala široki politički spektar (kao i svi drugi, valjda i Srbin može biti i konzervativac, i liberal, i socijaldemokrat itd.), dobili smo tjednu pljuvačnicu hrvatske države koju ista ta država financira s uske, ekstremno lijeve ideološke pozicije.

Za razliku od etnobiznisa, u stvarnom biznisu, s Tesla bankom mu nije išlo najbolje. Ni o toj optužbi nema ništa u spotu. Projekt Tesla banke je iniciralo Srpsko narodno vijeće na čelu s Miloradom Pupovcem, a početni kapital osigurali su Fond za razvoj Republike Srbije i Autonomna pokrajina Vojvodina. Prilikom osnivanja ukupno je uplaćeno 4,8 milijuna eura kapitala.

Kasnije su se priključili i neki drugi, a nakon što je Tesla banka otišla u stečaj 2018., uloge su izgubili navedeni ulagači iz Srbije, ali i Agrokorova Zvijezda s udjelom od 9,8 posto, Končar elektroindustrija (8,6 posto), Đuro Đaković grupa (4,5 posto) i Sladorana (4,9 posto). Dakle, HDZ-ov koalicijski partner koštao je prilično i porezne obveznike Srbije, ne samo Hrvatske.

Njegov život nema nikakve veze sa životom većine Srba u Hrvatskoj, na čije je predstavljanje pretplaćen. Da ima, nastojao bi da im olakša, a ne ih, zbog starih jugokomunističkih fiksacija neprestano antagonizirao s Hrvatima i hrvatskom državom.

Istovremeno će stajati uz Vučića na skupu “Oluja je pogrom” u Bačkoj Palanki i neće ni trepnuti nakon što Vučić izjavi: “Hitler je htio svijet bez Židova, Hrvatska je željela Hrvatsku bez Srba”, i biti važan stup Plenkovićeve vlasti i doživotni rentijer srpske patnje u toj „hitlerovskoj“ Hrvatskoj.

A onda ćemo se malo šegačiti u spotu kako je „Pupi kriv za sve“ i zaboraviti na sve navedeno. E nećemo. Vidimo se u Saboru”, napisao je.