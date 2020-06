PRVA PREPREKA IZAZVALA SUKOBE! Propada SDP-ov plan; Tko se želi ogrepsti za fotelje?

SDP na parlamentarne izbore izlazi u suradnji s Restart koalicijom, no baš stoga, prilično je neobična njihova najava o manjem broju ministarstava, koja je izazvala prve ozbiljnije trzavice među koalicijskim partnerima, ali i među samim SDP-ovim gospodarskim stratezima.

Prijedlog o smanjenju broja ministarstava javno je iznuio bivši koprivnički gradonačelnik i nekadašnji šef Podravke Zvonimir Mršić, međutim, izgleda da je to tek njegova ideja s kojom nisu suglasni ostali članovi SDP-ova gospodarskog tipa Boris Lalovac, Josip Tica, ali i Branko Grčić koji je navodno najveći protivnih tih rezova.

Prema Mršićevoj ideji, sva ministarstva koja se u nekom obliku bave gospodarstvom trebalo bi okupiti pod jedan megaresor te time svesti vladu na maksimalno 11 ministarstava. ”Mi se oko toga nismo složili, Mršić je iznio vlastitu ideju, koja nije realna, kako ćemo to provesti s ovolikim brojem partnera, broj ministarstava treba smanjivati, ali realno je svesti ih na negdje 14, ništa manje od toga neće biti funkcionalno”, smatra naš sugovornik iz najveće oporbene stranke.

”Nije moguće očekivati da će se broj ministarstava prepoloviti, to bi bilo preradikalno, Mršić je korektan političar, on očito pretendira na neku od fotelja u Vladi”, komentira naš sugovornik. No, izvori bliski Mršiću tvrde da je priča suprotna, njega navodno Vlada ne zanima, već su se protiv ovih ideja pobunili baš oni koji se nastoje ogrepsti o neku od fotelja, što bi im spajanjem ministarstava bilo onemogućeno, ili barem teže provedivo.