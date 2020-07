‘Pored incidenta u Gračanima, izbori teku u redu i miru. Izlaznost u BiH je veća nego prije četiri godine’

Osim sitnih kršenja izborne šutnje većih problema na izbornim mjestima, barem zasad, nema, rekao je Slaven Hojski, glasnogovornik Državnog izbornog povjerenstva (DIP) u razgovoru za RTL.

‘”Sve teče redovito”‘, istaknuo je Hojski dodavši da je i sam obišao nekoliko biračkih mjesta te ih je pohvalio da se drže propisanog epidemiološkog okvira, a posebno su ga, naglasio je, pozitivno iznenadili građani i građanke koji su se pridržavali preporuka.

Hojski je rekao i da se pri dolasku na biralište mora definitivno utvrditi identitet što znači i skidanje maske te će na to dodatno upozoravati tijekom dana.

Što se tiče promidžbe i izborne šutnje, to su vječito ista pitanja, podsjetio je: ”Najveći problem su, naravno SMS-ovi, mailovi i telefonski pozivi – to smo sve proslijedili HAKOM-u”.

O ‘incidentu’ u Gračanima

Hojski se dotaknuo i “incidenta” na jednom biračkom mjestu u zagrebačkim Gračanima, objasnivši: “‘Došlo je puno novinara snimiti kako jedan kandidat izvršava svoje biračko pravo i predsjednica biračkog odbora je reagirala dosta rezolutno – na čemo joj čestitam – rekla je da će istog časa zatvoriti biračko mjesto ako u tom trenu u sobu uđe 20 ljudi – reportera i snimatelja, zbog naravno epidemiološke ugroze zdravlja. Riješila je to nakon 15-ak minuta s predsjednicom Izbornog povjerenstva Grada Zagreba. Dogovoreno je da na svim tim mjestima na kojima glasaju kandidati, a novinari to žele snimati ide jedna kamera i jedan fotoreporter i da onda ostali preuzimaju te slike”‘

O glasanju u samoizolaciji i zaraženih

Ljudi koji su u samoizolaciji i koji su zaraženi mogli su se za glasanje prijaviti biračkim odborima danas do 12 sati, no mogu i nakon toga no tada će sve ovisiti o procjeni biračkog odbora o stanju na biračkom mjestu: “Ukupno nam se za glasanje od kuće javilo oko 1800 ljudi, a od toga je u samoizolaciji oko 540, a zaraženih 55′”.

Što se tiče izlaznosti u inozemstvu, “‘ono je cijelo 2016. imalo izlaznost oko 21.500 birača – sve države. Ono što mogu vidjeti po brojkama jučer iz Europe i Australije, tu smo na razini negdje možda nešto manjoj nego 2016., ali smo u većim brojkama u Bosni i Hercegovini. I danas su tamo redovi. Naši ljudi iz biračkih odbora su uspjeli napraviti sve što treba. Jučer je u BiH glasalo gotovo 9.000 birača, a ako znamo da je u 2016. glasalo 15.000 u cijeloj BiH, znači da bi sada mogli prijeći brojku od 15.000 i imati veću izlaznost u BiH nego u 2016.”, rekao je Hojski za RTL.

