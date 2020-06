PLENKOVIĆ U NJEGA POLAŽE SVE NADE! On mu čuva leđa: U borbi s koronom pokazao se boljim od Beroša

Na prošlim parlamentarnim izborima, održanima 2016. godina šesta izborna jedinica bila je prilično izazovna, no, unatoč tome ondje se povela mrtva trka među dvama tradicionalnim političkim konkurentima.

HDZ je s tim izbora izašao sa 35,08 posto glasova, SDP-ovoj Narodnoj koaliciji pripalo je 34,55 posto glasova, dok je Most dobio 9,27 posto potpore.

No, da na nadolazećim parlamentarnim izborima, u ovoj jedinici HDZ-ovci ipak računaju na nešto konkretniji rezultat, potvrđuje i to što se ondje kao nositelj liste pojavljuje ministar policije Davor Božinović.

”On je Plenkovićev najpouzdaniji kadar, u politici se ostvario, a kroz djelovanje u Stožeru politički osnažio. Do pandemije koronavirusa on u HDZ-u, pa ni u javnosti nije uživao neke pretjerane simpatije, međutim, s koronom se situacija okrenula. I sada kada kriza eskalira čini se da njome Božinović upravlja staloženije i postojanije od Beroša, to je čovjek koji Plenkoviću čuva leđa i vjerujemo da će preferencijalno dobro proći u svojoj jedinici”, navodi naš sugovornik iz vladajuće stranke.

Preferencijalno će se s Božinovićem za naklonost birača u ovoj jedinici boriti i HDZ-ov Miro Kovač. Plenković je svojega rivala poslao u ovu nezahvalnu, i neizvjesnu jedinicu, no unatoč tome u vladajućim redovima ne odustaju od teze da su tim činom pokazali širinu. HDZ-u bez obzira na Božinovićev osvježeni rejting u ovoj jedinici neće biti lako. SDP je ovdje nositeljem liste imenovao svojeg iskusnog veterana i političkog tajnika Davorka Vidovića, koji u sisačkom kraju uživa veliki ugled.

Osim toga, tu je i mostov Nikola Grmoja, koji je u javnosti percipiran kao jedna od najprepoznatljivijih karika svoje stranke.