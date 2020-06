PLENKOVIĆ RUŽI TOMAŠIĆ PRIPREMA OPAKU ZAMKU! Osim Beroša na nju ide zaboravljeni političar

Afera s vjetroelektranama i hapšenja poznatih, ali i manje poznatih HDZ-ovaca, sve se to srušilo na pleća premijera Andreja Plenkovića.

A Plenković je kroz predizbornu kampanju namjeravao prodefilirati bez previše muke, vadeći se na uspjehe svojeg ministra Beroša, ali i kompletnog Stožera u borbi s pandemijom koronavirusa.

Plan se međutim preko noći izjalovio, a Plenković probleme ima i sa pronalaženjem kadrovskih riješenja kod sastavljanja listi za Sabor.

Nedaće su mu tu posebno zadale izborne liste za dalmatinske jedinice, gdje je konkurencija žešća nego ikada. Dalmacija je posljednjih dvadesetak godina bila HDZ-ova utvrda, no s pojavom Miroslava Škore taj bi se trend mogao promijeniti. On naime u ove izborne jedinice po glasove šalje poznatu europarlamentarku Ružu Tomašić. U Dalmaciji će se za naklonost birača boriti i poznata novinarka Karolina Vidović Krišto, tu je i cijenjena doktorica znanosti Ljiljana Zmijanovac, ali i Robert Pauletić. Bez aduta u Dalmaciji nije niti Most, koji će tamo u boj poslati svojega bombardera Miru Bulja, ali i samog Božu Petrova. Da je Plenković zbog izbora u panici, a osobito zbog kadrova u devetoj i desetoj izbornoj jedinici potvrđuje to što je sam razmišljao o tome da se kandidira u desetoj jedinici, no, od toga je odustao pa je u sraz s Tomašić i ostatkom konzervativaca poslao Beroša, čovjeka čija je popularnost u mjesec dana splasnula, no drugog izbora šef Vlade naprosto nije imao.

Damir Krstičević po svemu sudeći od politike odustaje, afere su obilježile Antu Sanadera, a Branko Bačić nije kapacitet za dobivanje izbora. Strah od Škorinog pokreta, ali i suverenista evidentira se i iz toga što se u politiku vraća bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, koji će se sa svojim HGS-om boriti u dvije dalmatinske izborne jedinice. Dobro upućeni svjedoče da ovim potezom Kerum čini uslugu HDZ-u jer će sa svojom listom nastojati odnijeti dijelić desnih glasova i Škori, ali i Mostu. Da će se u kampanji uistinu bazirati na Škoru, dalo se naslutiti iz Kerumovih posljednjih javnih nastupa. Premda u dalmatinskom HDZ-u odbacuju tezu da se radi o dogovoru s Kerumom, priznaju da im njegova kandidatura ide na ruku, pa se tako Plenkovićevo rukovođenje HDZ-om svelo na to da mu Kerum postaje jedan od najsnažnijih aduta za Dalmaciju.