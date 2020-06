PLENKOVIĆ REZOLUTAN: ‘Škoro neće određivati meni i HDZ-u tko će biti premijer’

Autor: Dnevno

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković gostovao je u Večernji TV, a s njim je o aktualnim temama razgovarao Žarko Ivković.

Moje prvo pitanje odnosi se na ovu neugodnu situaciju povezanu s teniskim turnirom u Zadru. Danas je informacija stigla da je pozitivan i Novako Đoković, također i njegova supruga. Vi ste se jučer testirali. Već ste objavili da ste negativni, međutim oporbeni kandidati u izbornoj kampanji govore da bi ste vi trebali biti u samoizolaciji. Volim bih da objasnite još jednom javnosti jeste li trebali biti u samoizolaciji ili ne.

Plenković: Pa može. Ja sam to već objavio jučer. Dakle, sukladno logičnoj situaciji kad smo shvatili da postoji gospodin Dimitrov, koji je bio jedan od tenisača koji je bio tamo, da je pozitivan…da je očito bilo par trenera, tad smo vidjeli da je bio i Novak Đoković. Ja sam se jučer testirao. Inače, to je moj treći test u kontektu ove COVID-19 pandemije i on je negativan. Ja sam, prema tome, obavio sve što treba. Bliski kontakt znači biti u neposrednoj blizini 15 minuta u nekoj komunikaciji, razgovoru, kraćem od 2 metra…Ja niti sam bio s gospodinom Đokovićem niti s bilo kojim drugim od tenisača sve skupa duže od tri minute. Tako da to je bio pozdrav i slikanje i to je bilo sve.

Zanima me, osim vas, je li se testirao netko drugi: netko iz vaše pratnje, netko od vaših suradnika

Plenković: Je. Svi. I svi su negativni. Ivković: I vaša obitelj? Plenković: Također. Nije baš dobro da govorim o tome, ali da. Svi koji god su trebali su se testirali, premda smo…Gledajte, ja imam toliko iskustva u komuniciranju s ljudima, a u ovom kontektu COVID-19 da jako dobro pazim i znam što radim tako da ste strane nema nikakvog straha, a ovi iz oporbe mogu lamentirati koliko god hoće. Ono što je jedino bitno su preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo tj. epidemiologa. Nadri-doktori mi neće govoriti što ću raditi, to je sigurno.

Izborna kampanja je u punom jeku i ovih dana upravo zbog ove pogoršane epidemiološke situacije, postavilo se pitanje treba li ove izbore odgoditi. Neki ustavnopravni stručnjaci govore da je to moguće, ali u slučaju proglašenja izvanrednog stanja. To bi proglasio predsjednik Republike na prijedlog Vlade. Je li takav scenarij moguć?

Plenković: Nije realan takav scenarij. Ne znam odakle ljudima tako nešto pada na pamet. Mi smo donijeli procjenu da je najbolje ići na izbore na ljeto iz dva razloga. Prvo, u konzultacijama s našim zdravstvenim savjetom u kojem su epidemiolozi, infektolozi koji detaljno temeljem svoje profesije znaju kakva je dinamika ovih pandemija. Mi smo procijenili da je veća vjerojatnost da će doći do nekog ozbiljnijeg drugog vala na jesen, nego u ljetnim mjesecima kad su ovakve bolesti kao što je COVID-19 najnižeg intenziteta. Upravo zbog toga s obzirom da su nama zadnji izbori bili 11. rujna 2016. godine, dakle tad je bilo pune četiri godine. Odluka da odemo sada iza predsjedanja Vijećem Europske unije na izbore po novi legitimitet hrvatskih građana, hrvatskih birača je upravo zato da imamo stabilnu vlast, stabilnu Vladu, parlamentarnu većinu od jeseni da se ulovimo u koštac s ekonomskim oporavkom i da se ulovimo oko pitanja javnozdravstvene sigurnosti. To je cijela logika. O tome nismo razgovarali ni predsjednik ni ja o tome da bi odgađali izbore, to je nekakva teza koja se plasira u medije. Ona ne stoji. Ona nigdje ni na Vladi niti u stranci nije bila ni raspravljana.

Predsjednik je rekao da o tome nije ni razmišljao.

Plenković: Oko toga se nas dvojica slažemo. To nije ni opcija niti ne znam tko bi takvu inicijativu mogao pokrenuti. Mislim da je ona došla iz poluinformacije ragovora s jednim dužnosnikom, ali je on, koliko sam to kasnije shvatio, demantirao i pojasnio. To nije ni službeni stav Vlade niti stranke. Ja to u korjenu odmah hoću sasjeći. To nije opcija. Izbori će se održati i to je sve.

Gospodin Bernardić najavljuje kao osvoji vlast da će se u izvršnoj vlasti oslanjati na jedan tim stručnih i iskusnih ljudi. Volio bih da nam objasnite kako funkcionira premijer. Koliko odluke premijera ovise o savjetničkom timu?

Plenković: Ima samo politička odgovornost. Ja razumijem da se on zbog nedostatka iskustva, zbog nedolaska na sučeljavanja gdje je njegov prethodnik došao prije četiri godine, a on nije došao. Valjda čeka zadnji trenutak da ne bi ugrozio svoju poziciju. To je logika, nema neke druge logike. Želi se osloniti na tim…Što se tiče timova, ja mislim da su liste HDZ-a pa u konačnici i ljudi koje smo istaknuli kao nositelji i kandidati zaista ugledni i priznati i dokazali su se i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti. Ja mislim da je naš tim bolji od onog SDP-a. A odluke o tome da donose neki savjetnici u sjeni, to jednostavno nije tako. Ono što premijer treba činiti je sučeljavati se svaki dan s problemima i svaki dan ih riješavati, koliko god oni bili teški i neplanirani. Ono što mogu reći da smo stekli zavidno iskustvo u riješanju kriza i po meni rješavali ih na koristan način za hrvatsku državu, hrvatsko društvo. Više vrijedi zdrav ekonomski rast o tri posto i sa smanjenjem javnog duga, nego neki veći koji vas baca u veći dug. HDZ je omogućio i veće prosječne plaće i minimalnu prosječnu plaću veću za skoro 100 eura, veće mirovine za 12 posto… Mi smo se pokazali u svim segmentima i želimo nastaviti voditi.

Spomenuli smo maloprije gospodina Škoru. Primjetio sam da ste ga u nekoliko navrata nazvali šarlatan, to je dosta uvrijedljivo. Je li to previše uvrijedljivo za osobu s kojom ćete možda nakon izbora raspravljati o sastajanju Vlade.

Plenković: Pa dobro, što gospodin Škoro govori o meni. Mislim da je to pravo pitanje. Tko je on, koji je on faktor da će određivati meni i HDZ-u tko će biti premijer? Čovjek je bio član HDZ-a. Je. Jel bio saborski zastupnik pa je izašao jer mu je bilo preteško? Je. Jel bio generalni zastupnik u Pečuhu gdje ga je stavila HDZ-ova Vlada? Je. Jel se okupio ljudima koji su bili na listama HDZ-a i sad su veći Hrvati od nas? Jel to sukus cijele politike. Objasnite mi što oni nude da su oni veći Hrvati nego ja ili vi ili Tomo Medved ili Zdravka Bušić…tu tezu da su oni izvorni HDZ to jednostavno ne stoji. To treba raščistiti i ljudima jednostavno reći nema nikakve agende koja nije realizirana od HDZ-a prije 30 godina ili nisu ih u stanju prepoznati. Ovo je 2020. Hrvatskoj trebaju lideri koji neće priznati floskule i koji će kapitalizirati naš položaj. Vraćati Hrvatsku na teme koje su realizirane, to je razlika između nas i njih. To oni i znaju.

