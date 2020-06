Plenković pozvao Bernardića na TV sučeljavanje: ‘Tada ćemo razotkriti sve floskule i šuplje priče’

Autor: dnevno

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković u srijedu je u Puli pozvao predsjednika SDP-a i lidera Restart koalicije Davora Bernardića na sučeljavanje 16. lipnja na Hrvatskoj televiziji i ustvrdio kako će tada “građani doznati tko što zna i tko što može za Hrvatsku”.

“Pristao sam na sučeljavanje 16. lipnja na HTV-u, prije samog početka kampanje. Stoga pozivam i Bernardića da dođe na to sučeljavanje pa da Hrvatska vidi što to on nudi Hrvatskoj, a što ja, kao predsjednik HDZ-a i Vlade. Tada ćemo konačno razgrnuti i razotkriti sve floskule odnosno tanke i šuplje priče koje Bernardić i njegova ekipa puštaju u eter ne samo u kampanji nego zadnje četiri godine”, rekao je Plenković u Puli.

Aludirajući na Bernardića rekao je i da “netko tko je Agrokor htio rješavati s vrećicom kupusa zasigurno nije netko tko može voditi Hrvatsku u tako zahtjevnim okolnostima iduće četiri godine”.

“Nadam se da će predsjednik SDP-a prihvatiti poziv pa ćete vidjeti tko što zna i tko što može za Hrvatsku”, poručio je Plenković. Na pitanje novinara je li njegov današnji posjet Puli predizborna predstava, odgovorio je kako se predizborna predstava dogodila jučer, a ne danas.

“Ovo danas je posjet Istri i brodogradilištu nakon odluke Vlade i niza pozitivnih odluka za Istru koje je Vlada donosila. Postoji velika razlika između rada i predstava”, istaknuo je predsjednik HDZ-a.