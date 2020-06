PLENKOVIĆ OD STANKOVIĆA ‘PREUZEO VODITELJSKU PALICU’: Odbija odgovarati na pitanja

Predsjednik Vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković gost je Aleksandra Stankovića u njegovoj emisiji Nedjeljom u 2 koja se prikazuje na javnoj televiziji.

“Prije 4 godine kada sam odlučio kandidirati se za šefa HDZ-a, htio sa svojim znanjem i iskutsvom pomoći Hrvatskoj i HDZ-u, unijeti političku stablnost, rast, pravnu sigurnost, sve te ključne odrednice su bili motiv da uđem u utrku. Imam svoj put. Nema tu u politici godi li vam nešto ili ne.

Pupovac je jedan od najdugovječnijih političara u Hrvatskoj, predstavnik je srpske manjine. Ono što je dobro da smo nakon 2000. išli u suradnju sa strankama koje pripadaju manjinama. 2016. isto. Mislim da je to dobro.

Ja sam surađivao sa svim partnerima u vladi. Mi smo imali otvoren dijalog, nastojali riješiti brojna otvorenja pitanja”, izjavio je predsjednik Vlade referirajući se i na grafite o Srbima koji posljednjih dana izazivaju pažnju javnosti.

“Najoštrije osuđujem ove najnovije grafite. One koji su to učinili treba kazniti. Takvih ispada je sigurno bilo i prije. Sada imamo tri recentna primjera. Na policiji je da otkriju o čemu se tu radi. Ja sam čovjek koji je najviše učinio za dijalog smanjenje tenzija. Ovakve stvari su nedopustive. Ne znam za koga rade oni koji to rade.Kakav je ovaj mandat bio? Tko su akteri koji su djelovali protiv mene? Oni koji su krajnje lijevi li krajnje desni. Nije točno da do toga dolazi zbog odnosa vlasti prema ustaškom pozdravu. Mi smo vrlo jasno osudili sve oblike nasilja, govora mržnje, sve je to definirano u svim mojim govorima, u našim programima… “, poručio je Plenković dotičući se odnosa njegove stranke prema ženama.

“Razlika između nositelja lista i onih koji su na listama. 10 nositelja plus 1 nositeljica. Imamo vrlo sužen format ljudi, što se tiče žena, pogledajte gdje su moja potpredsjednica vlade, Šuica, Maletić. Vodimo računa o rodnoj ravnopravnosti.

Postoji ključ za broj žena na listama ne za nositelje. Meni nije bitno što ima SDP, bitno mi je da je Zdravka Bušić izabrana legitimno na listu. Zastupljenost žena u HDZu je jasna i snažna”, poručio je Plenković koji program svoje stranke nazuiva programom za drugo poluvrijeme.

“Ako mi obećamo 180 tisuća radnih mjesta, a ispunili smo 123 tisuće, i zbog potreba tržišta morali smo dopustiti skoro 100 tisuća stranih dozvola pa o čemu govorimo onda? O PDV-u. Mi smo promijenili zakon, spustili smo ga na 24 posto. On je trebao stupiti na snagu. Zadržavši tih 25 posto, u trenu kad smo trebali izabrati između smanjenja stope i isplate plaća prosvjeti i slično, odlučili smo se ipak ostati na 25 posto i isplatiti plaće”, navodi Plenković. Naglasio je i da zna na koliko je procjenjena Ina, ali da o tome ne može govoriti. Zato je progovorio o hrvatskom BDP-u.

”Više vrijedi naš zdravi rast od 3 posto nego rast od 5 posto koji može biti uz rapidan rast javnog duga. Mi smo ulogu države osnažili. Međunarodni položaj kakv imamo nikada od osamostaljenja nismo imali”, komentirao je predsjednik Vlade.

Zašto smo postali druga najsiromašnija država, upitao je Stanković premijera. ”Nije istina, mi smo postali bogatiji”, uzvratio je Plenković. Gdje se to vidi, pitao je zatim Stanković. ”Na vašoj plaći”, komentirao je Plenković. Ali u usporedbi s onim kako je bilo, pripupitao je na to voditelj. “Nismo mi David Copperfield. Kriva vam je teza”, replicirao je opet Plenković te odgovorio kakjo stojimo u odnosu na Mađare. “Stojimo bolje nego prije. Jako važno je znati: Mi smo u ovom mandatu osnažili investicije, perspektivu..

Plenković je Stankoviću otkrio i da u jeku hotmail afere nije razmišljao o ostavci.

”Prvo, mi se suočavamo cijelo vrijeme s pokušajima rušenjima. Nelojalni partneri u Mostu koji dižu ruke protiv čovjeka koji je odgovoran za dobro upravljanje javnim financijama.

Mi kontinuiramo radimo prema tome da idemo prema naprijed”, smatra premijer, kojega je Stanković pitao zašto drugi napreduju više od nas.

“Ja znam malo bolje tehnologiju. Mi nismo pali. Mi smo nastavili stvarati bolje preduvjete Pogledajte razliku u smislu ukupnog broja.”

Ako je netko u svom mandatu dokazao da želi da policija, sud i DORH bore se protiv korupcije, onda smo to mi. Odmah smo reagirali na Aferu Vjetroelektane”, kazao je.

Plenković je progovorio i o smjenama ministara.

“4 ministra sam smijenio ja. I to Mostova. U javnosti se promiče da je otišlo 14 ministara zbog korupcije. Podsjećam, iz Milanovićeve vlade je otišlo 9. Ne možete u koaliciji dizati ruku protiv kolega. Barišić je otišao u preslagivanju. Pejčinović je glavna tajnica VE, Dalić je sama dala ostavku radi takvog medijskih pritiska. Živimo u realnom političkom život pa sam prihvatio. Ona je dala sve da se spasi gospodarstvo. Pred nama se rušio ekonomski gigant”, rekao je, a zatim pokušao odgovoriti a pitanje jesu li konzultanti vratili novac.

“Ne znam za to. Ne znam što su napravili. Vratimo se mi na meritum. Donijeli smo zakon koji je postao i priznat u EU. Mi smo riješili najveći problem tada.Vraćam se na ostale ministre. Ja sam tu radi građana da čuju što imam za reći”, kazao je Plenković izbjegavajući odgovore ne pitanja, no unatoč Stankovićevom inzistiranju šef Vlade nastavlja pričati svoje.

“Ne znam po čemu je Bandić vezan iz indeks korupcije. Što se tiče većine, iz kluba HDZ-a otišlo je troje Hasanbegović, Esih, Zekanović. Nama nitko od bviših ljudi SDP-a nije došao. Ljudi koji su izabrani u Sabor imaju neopoziv mandat. Mi smo formirali parlamentarnu većinu koja nas je dovela do rješavanja svih situacija koje smo riješili. Što se tiče gradskih razina, grad treba funckionirati. Mi smo kao HDZ pomogli Gradu Zagrebu, primjerice projekt rotora je financiran iz EU. Mi smo radili za dobrobit Grada Zagreba”, rekao je o svojem odnosu sa zagrebačkim gradonačelnikom. ”Mi smo uspjeli nešto što 2016. nije bilo moguće. Postigli smo politički konsenzus, HNS-a i HDZ-a o različitim kurikulima. Mi smo povećali proračun Ministarstva znanosti za 35 posto”, rekao je Plenković o obrazovanju.

”Modernizirali smo kurikulume, digitalizirali smo škole. Mi smo cijeli sustav digli za tri dana, online. Poboljšali smo materijalni položaj nastavnika. Ja sam predstavnicima sindikata kazao u čemu je poanta. Mi smo htjeli osigurati povećanje plaća kroz dvostrani akt. Htio bih da smo imali malo više vremena smanjti podjele”, dodao je.

Nakon ‘što je Stanković donio školsku torbu tešku šest kilograma upitavši premijera može li je dići Plenković odgovara:

“Što se tiče težine i debljine udžbenika. To je baš bila tema, ideja je bila da se ne samo olakša program nego da bude i lakše. Sad su udžbenici lakši. I papir je tanji i lakši”. rekao je predsjednik Vlade. Dotakao se i onoga što mu je u mandatu bilo najteže. ”Nedovoljna kohezija unutar same stranke. Ako imate problema u najužem krugu nije lako funckionirati. Žao mi je što nismo više učinili na tolerantnosti. Čemu stvari koje nas dijele? Ako sam nešto upamtio od Tuđmana to je njegov govor iz Vukovara 1997.”, konstatirao je Plenković.