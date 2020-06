PLENKOVIĆ JE ZA SVA VREMENA OTPISAO NAJLJUĆEG NEPRIJATELJA: ‘Za njega je karijera gotova’

Poučeni neuspjehom njihove liste na europskim izborima HDZ-ovci su listu za parlamentarne izbore osnažili imenima koja bi trebala privući dio konzervativnog biračkog tijela. Zbog tog je stava i premijer Andrej Plenković morao repetirati pa su se tako na listi ukazali njegovi protukandidati s unutarstranačkih izbora, uz ranije najavljivanog Davora Ivu Stiera, poziciju na listi pronašao je i Miro Kovač.

”Puno pregovora vodilo se oko Kovačeve kandidature, trebao se pojaviti ili u drugoj, ili u devetoj jedinici, na kraju smo mu dali mjesto u šestoj jedinici, kod Davora Božinovića, to je Plenkovićeva procjena, dao mu je priliku, ali za preferencijalne glasove morati će se boriti u jednoj od najkompleksnijih izbornih jedinica, dio Splitsko-dalmatinske županije Plenkoviću je sugerirao da Kovača ne stavlja u devetu jedinicu, ali to bi se moglo pokazati kao pogreška, u devetoj jedinici pobjeda nam je ionako upitna, situacija je kritična i Kovač se tamo mogao profilirati u jednoga od najjačih aduta. No, to ne bi ni Plenkoviću išlo na ruku”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke, dodajući da je Dalmacija po HDZ i inače kritična jer je kandidaturu u desetoj izbornoj jedinici odbio bivši ministar Damir Krstičević koji je otkrio da se povlači iz politike. Dok se Krstičević iz politike povući, po još jednu priliku ide Stevo Culej.

”Nisu svi u HDZ-u njegov angažman dočekali s oduševljenjem, ali ovo je pokušaj stranke da se obrani od napada s desnice, cilj nam je izbjeći efekt crnog labuda”, objašnjava naš sugovornik. Međutim, sami Plenković nakon sjednice Nacionalnog vijeća iznio je nešto drugačije teze. ”Željeli smo pokazati uključivost i poslati poruku biračima koji su naši članovi, a možda su glasali za nekog drugog za koga su mislili da treba voditi stranku”, izjavio je premijer na čijem širokom popisu kandidata za Sabor ipak nema njegova nekadašnjeg zamjenika Milijana Brkića.

”Vasi je ovime okončana politička karijera, on se nema čemu nadati, a Plenković je zapravo izbacujući ga s listi okončao svoju dugogodišnju borbu s njime, Brkića se kao što je poznato nastojao riješiti od početka mandata, i to mu je napokon pošlo za rukom, međutim, u organizaciji kampanje ipak se osjeti manjak njegova utjecaja. Brkić je bio dobar operativac i mobilizator, osobito za dijasporu, Jandroković se u organiziranju kampanje daleko lošije snalazi, oslanja se na krive ljude, nije vidljiva jasna strategija, ali što je tu je, Plenković je tako odabrao”, konstatira naš sugovornik.