PLENKOVIĆ BACIO JANDROKOVIĆU RUKAVICU U LICE Nećete vjerovati koliko mandata premijer očekuje od njega!

Autor: Dnevno

HDZ i partneri u 2. izbornoj jedinici očekuju najmanje šest saborskih mandata, jednako kao što su osvojili na prethodnim parlamentarnim izborima 2016., izjavio je predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u srijedu u Bjelovaru, gdje je održana sjednica županijskog HDZ-a.

Na sastanku HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije u proširenom sastavu sudjelovao je i nositelj liste HDZ-a za 2. izbornu jedinicu, predsjednik Hrvatskog sabora i politički tajnik HDZ-a Gordan Jandroković.

„Siguran sam da će naša lista zajedno s partnerima ostvariti još jednom minimalno šest mandata kao što je to bilo i 2016. godine. Govorim to s uvjerenjem da smo učinili puno za ovu županiju. Samo u krizi Covida-19 dali smo 76 milijuna kuna direktne pomoći poslodavcima za isplatu plaća radnicima za ožujak i travanj”, istaknuo je premijer Plenković. Odgovarajući na tvrdnje oporbe da Vlada nije učinila ništa za Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Plenković je podsjetio na otvorenje brze ceste od Vrbovca do Farkaševca te nastavak izgradnje te ceste prema Bjelovaru, kao i otvorenje željezničke pruge Sv. Ivan Žabno – Gradec.

Dodao je i da je Restart koalicija prepisala svoj program iz 2011. godine. Na novinarsko pitanje hoće li se izgradnja nove bjelovarske bolnice koja je u tijeku, a za čiji dovršetak nedostaje stotinjak milijuna kuna, financirati po „pulskom modelu”, dakle uz pomoć države, premijer je naglasio kako je važno da ta bolnica doživi svoje novo ruho.